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Cân mọi phong cách chỉ với một chiếc áo blazer đen thanh lịch

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/08/2026 10:00 GMT+7

Áo blazer đen là món đồ 'vạn năng' không thể thiếu trong tủ đồ nhờ khả năng biến hóa linh hoạt từ thanh lịch công sở đến cá tính dạo phố.

Trải qua nhiều thập kỷ phát triển, áo blazer đen đã vượt qua ranh giới của những bộ trang phục công sở gò bó để trở thành tuyên ngôn thời trang của phái đẹp. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển và tính ứng dụng cao giúp chiếc áo này dễ dàng chinh phục những phong cách chuyên nghiệp nhất.

Nếu trước đây hình ảnh quyền lực thường gắn liền với những bộ suit cứng nhắc, blazer ngày nay được mềm hóa bằng các phom oversized, chất liệu thoáng mát hoặc kết hợp với váy nữ tính để làm mềm đi sự chuyên nghiệp của blazer.

Cân mọi phong cách chỉ với một chiếc blazer đen thanh lịch - Ảnh 1.

Áo blazer dáng suông trên nền chất liệu hỗn hợp cao cấp mang hơi thở menswear đang trở thành xu hướng nổi bật trong vài mùa gần đây. Phần vai được độn vừa phải, thân áo rộng rãi dễ dàng phối thêm một chiếc áo bra bên trong

ẢNH: @THECIU

Cân mọi phong cách chỉ với một chiếc blazer đen thanh lịch - Ảnh 3.

Sự tương phản đầy ấn tượng thị giác giữa áo blazer đen với chiếc váy trắng dáng dài, sự kết hợp trắng - đen không còn quá mới lạ trong thời gian nhưng vẫn đem lại hiệu ứng chuyên nghiệp mỗi lần kết hợp

ẢNH: @WHITECHIC

Cân mọi phong cách chỉ với một chiếc blazer đen thanh lịch - Ảnh 4.

Áo blazer đen nổi bật với chi tiết chiết eo giúp định hình vóc dáng. Điểm nhấn bắt mắt nằm ở các đường họa tiết sọc tăm dọc màu trắng mảnh mai chạy dài trên nền vải đen thanh lịch. Trang phục trở nên vô cùng đồng điệu khi phối blazer cùng quần dài ống suông màu đen có cùng họa tiết sọc tăm trắng

ẢNH: @WHITECHIC

Cân mọi phong cách chỉ với một chiếc blazer đen thanh lịch - Ảnh 5.

Xu hướng blazer đen cũng cho thấy sự giao thoa thú vị giữa thời trang nam và nữ. Những đường vai rộng, phom oversized lấy cảm hứng từ phong cách menswear đang được kết hợp với các chi tiết tôn dáng như chiết eo, tay áo lật hoặc chất liệu mềm rũ để tạo nên sự cân bằng giữa mạnh mẽ và nữ tính. Khi bước ra khỏi không gian làm việc, chiếc blazer tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa đầy linh hoạt

ẢNH: @WALENTY

Cân mọi phong cách chỉ với một chiếc blazer đen thanh lịch - Ảnh 6.

Khoác ngoài những chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu, cùng quần tây đồng điệu dễ dàng hoàn thiện vẻ chuyên nghiệp tại văn phòng

ẢNH: @BOVEST

Mỗi mùa mốt, giới thiết kế có thể thay đổi độ rộng của ve áo, chiều dài thân hay bảng màu đi kèm, nhưng chiếc blazer đen vẫn giữ nguyên vị trí trung tâm. Nó giống như một "phông nền" hoàn hảo để mọi xu hướng mới được thể hiện rõ nét hơn mà không làm mất đi tính ứng dụng. 

Cân mọi phong cách chỉ với một chiếc blazer đen thanh lịch - Ảnh 7.

Áo blazer đen dáng dài tăng sự độc đáo bằng cách thêm chiếc thắt lưng da nơi eo dễ dàng tăng tỷ lệ cơ thể cho những người có vóc dáng không quá chuẩn. Phối cùng chân váy da và tất đen lại tạo nên sự phá cách độc đáo giữa nét chuyên nghiệp và sự cá tính

ẢNH: @_HEYBIBLEE

Cân mọi phong cách chỉ với một chiếc blazer đen thanh lịch - Ảnh 8.

Ngay cả trong mùa hè, blazer tay ngắn bằng chất liệu vải thô nhẹ cũng mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới. Khi phối cùng chân váy lụa ôm sát mang gam màu nude dịu dàng, tổng thể vừa giữ được nét sang trọng vừa toát lên vẻ nữ tính đầy cuốn hút

ẢNH: @MACI

 

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