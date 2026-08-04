Cân mọi phong cách chỉ với một chiếc áo blazer đen thanh lịch

Áo blazer đen là món đồ 'vạn năng' không thể thiếu trong tủ đồ nhờ khả năng biến hóa linh hoạt từ thanh lịch công sở đến cá tính dạo phố.
Chia sẻ bài viết
Trải qua nhiều thập kỷ phát triển, áo blazer đen đã vượt qua ranh giới của những bộ trang phục công sở gò bó để trở thành tuyên ngôn thời trang của phái đẹp. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển và tính ứng dụng cao giúp chiếc áo này dễ dàng chinh phục những phong cách chuyên nghiệp nhất.
Nếu trước đây hình ảnh quyền lực thường gắn liền với những bộ suit cứng nhắc, blazer ngày nay được mềm hóa bằng các phom oversized, chất liệu thoáng mát hoặc kết hợp với váy nữ tính để làm mềm đi sự chuyên nghiệp của blazer.
Mỗi mùa mốt, giới thiết kế có thể thay đổi độ rộng của ve áo, chiều dài thân hay bảng màu đi kèm, nhưng chiếc blazer đen vẫn giữ nguyên vị trí trung tâm. Nó giống như một "phông nền" hoàn hảo để mọi xu hướng mới được thể hiện rõ nét hơn mà không làm mất đi tính ứng dụng.