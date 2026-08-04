Nhìn lại sức hút bất tận từ những chiếc váy jeans quen thuộc

Váy jeans từ lâu đã trở thành một biểu tượng bất hủ trong tủ đồ của mọi cô gái nhờ sự bền bỉ, tính tiện dụng và khả năng biến hóa đa dạng. Không chỉ mang lại vẻ ngoài năng động, item này còn khéo léo tôn lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể người mặc.

Một chiếc chân váy jeans có thể xuất hiện tại văn phòng khi phối cùng áo sơ mi và giày cao gót, trở nên năng động với áo thun và sneaker khi dạo phố. Chính khả năng "biến hóa" linh hoạt này đã giúp denim trở thành khoản đầu tư thời trang đáng giá.

Những thiết kế dáng suông dài qua gối với sắc xanh nhã nhặn mang đến cảm giác cân đối cho cơ thể, đồng thời khéo léo che đi khuyết điểm ở phần đùi và bắp chân. Đây cũng là kiểu váy phù hợp với môi trường công sở khi kết hợp cùng áo sơ mi hoặc blazer, tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp nhưng không quá cứng nhắc. ẢNH: K&K FASHION

Các mẫu váy denim mềm màu xanh wash nhạt lại hướng đến sự nữ tính. Khi phối cùng áo thun trắng sơ vin hoặc áo dệt kim mỏng, chỉ cần thêm một chiếc vạt áo kẻ sọc dễ dàng giúp bộ trang phục bớt đơn điệu. ẢNH: CARDINA

Một điểm cộng lớn của váy jeans dài là khả năng thích ứng với nhiều kiểu giày khác nhau. Phối cùng giày sneaker dễ dàng đem đến sự năng động đường phố, thiết kế chữ A xòe nhẹ từ hông xuống giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, đặc biệt phù hợp với những người có vòng hông nhỏ hoặc vòng hai chưa thực sự thon gọn. ẢNH: @GENVIETJEAN

Trong khi đó, những tông xanh xám đang dần trở thành lựa chọn mới của giới yêu thời trang. Sắc màu này vừa đủ khác biệt để tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt trong phối đồ, dễ dàng kết hợp với bảng màu trung tính vốn đang thống trị xu hướng tối giản hiện nay. ẢNH: @IVYMODA

Chiếc chân váy jeans ngắn cạp cao dáng chữ A gây ấn tượng mạnh nhờ màu xanh đậm trên chất liệu denim cùng điểm nhấn họa tiết rách phá cách. Đường nét cắt rách điểm xuyết tinh tế thể hiện cá tính nổi loạn nhưng khi kết hợp cùng áo sơ mi lại cân bằng hài hòa giữa cá tính và thanh lịch. ẢNH: LEIKA