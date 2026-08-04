Gu thời trang cá tính bởi chi tiết tua rua

Thời trang hiện đại ngày càng đề cao cá tính hơn là những quy chuẩn mặc đẹp, chi tiết tua rua vì thế không còn là xu hướng nhất thời mà trở thành công cụ để người mặc thể hiện bản sắc riêng.
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Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bộ sưu tập gần đây đều ưu ái chi tiết tua rua. Trong thiết kế đương đại, chuyển động được xem là yếu tố quan trọng không kém màu sắc hay phom dáng. Một thiết kế đẹp không chỉ gây ấn tượng khi đứng yên mà còn phải đẹp trong từng khoảnh khắc người mặc bước đi, xoay người hay đón gió.
Thay vì sao chép những hình ảnh cao bồi hay bohemian quen thuộc, các nhà thiết kế biến tua rua thành những đường gợn sóng, lớp bèo bất đối xứng, dải voan điêu khắc hay những mảng layer giàu tính kiến trúc.
Những bộ trang phục sử dụng bảng màu trung tính như trắng, kem, đen hoặc pastel gần như không cần bất kỳ họa tiết cầu kỳ nào. Chính những dải tua uyển chuyển đã tạo nên hiệu ứng thị giác đủ mạnh để trang phục nổi bật.