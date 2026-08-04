Gu thời trang cá tính bởi chi tiết tua rua

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bộ sưu tập gần đây đều ưu ái chi tiết tua rua. Trong thiết kế đương đại, chuyển động được xem là yếu tố quan trọng không kém màu sắc hay phom dáng. Một thiết kế đẹp không chỉ gây ấn tượng khi đứng yên mà còn phải đẹp trong từng khoảnh khắc người mặc bước đi, xoay người hay đón gió.

Thay vì sao chép những hình ảnh cao bồi hay bohemian quen thuộc, các nhà thiết kế biến tua rua thành những đường gợn sóng, lớp bèo bất đối xứng, dải voan điêu khắc hay những mảng layer giàu tính kiến trúc.

Váy corset trắng với phần thân trên được dựng phom ôm sát với cúp ngực vuông, tay bồng xuyên thấu và chiếc nơ nhỏ tạo nên vẻ kiêu sa, trong khi những dải tua rua mềm mại được thả dài từ hai bên hông xuống quá đầu gối. Sự đối lập giữa kết cấu cứng của corset và nét mềm mại của tua rua tạo nên một tổng thể vừa quyến rũ vừa đầy chất thơ. ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Những chiếc váy đen bớt đơn điệu đi nhờ những dải tua rua tạo hiệu ứng layer độc đáo và làm mềm đi phom dáng ngắn năng động của thiết kế. ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Thân váy cúp ngực cùng tua rua tăng thêm sự quyến rũ cho người mặc. ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Những bộ trang phục sử dụng bảng màu trung tính như trắng, kem, đen hoặc pastel gần như không cần bất kỳ họa tiết cầu kỳ nào. Chính những dải tua uyển chuyển đã tạo nên hiệu ứng thị giác đủ mạnh để trang phục nổi bật.

Mang sắc hồng pastel đầy nữ tính với điểm nhấn là dải tua rua thả dài từ một bên hông xuống gót chân. Chi tiết tua rua được thắt nút khéo léo ngay phần viền bèo nhún của chân váy, tạo nên sự bất đối xứng đầy phá cách. ẢNH: @CICIBYCICI

Bộ trang phục kết hợp sắc trắng đen tương phản với điểm nhấn là chiếc áo cúp ngực màu trắng, ôm sát tôn dáng và bờ vai trần. Áo gây ấn tượng bằng chi tiết tua rua cách điệu là dải voan uốn lượn rủ dài từ bên hông xuống qua đùi, đính kèm bông hoa vải nổi bật. ẢNH: MOLLYNISTA

Chiếc váy ngắn màu kem mang thiết kế trễ vai quyến rũ, toàn bộ bề mặt thân áo được xử lý với những đường tua rua dày đặc tạo hiệu ứng layer. Sự kết hợp giữa phom dáng ngắn và các dải tua rua voan tơ giúp người mặc trở nên khác biệt hơn khi xuất hiện. ẢNH: MOLLYNISTA

Nổi bật khi xuất hiện tại mọi chuyến nghỉ dưỡng với sắc trắng đen tương phản với một chiếc áo ôm sát lệch vai màu trắng phối cùng quần short ngắn kẻ sọc. Phần tua rua của áo được cách điệu với hai vạt vải voan mỏng uốn lượn, thả dài thướt tha từ hai bên hông, chiếc quần short đen họa tiết kẻ sọc mảnh giúp tạo sự gọn gàng và kéo dài đôi chân. ẢNH: @KOOKYHOUSE