Nhẹ nhàng ngày chuyển mùa cùng áo cardigan

Áo cardigan từ lâu đã trở thành một biểu tượng thời trang kinh điển, với thiết kế đặc trưng cardigan không chỉ giúp giữ ấm nhẹ nhàng trong những ngày se lạnh mà còn là điểm nhấn layering hoàn hảo cho mọi trang phục.

Những mẫu cardigan dáng lửng đang trở thành lựa chọn được yêu thích nhờ khả năng đem lại sự gọn gàng. Phom áo vừa phải kết hợp cổ chữ V sâu cùng một chiếc áo thun bên trong dễ dàng tạo nên lớp layer đầy chiều sâu ẢNH: @EMIX.STUDIO

Gam màu kem tiếp tục thống lĩnh bảng màu của giao mùa bởi sự thanh lịch vượt thời gian. Chất len mềm mại cùng hàng cúc nhỏ tinh tế khiến chiếc áo trở thành điểm nhấn vừa đủ mà không làm mất đi vẻ tối giản vốn có. Kết hợp với quần jeans ống đứng dễ dàng di chuyển cả ngày dài ẢNH: @EMIX.STUDIO

Trong thời đại thời trang nhanh phát triển mạnh mẽ, những chiếc cardigan được chăm chút ở từng chi tiết lại càng trở nên đáng giá. Từ các đường dệt nổi, cúc ngọc trai, cúc kim loại ánh vàng cho đến họa tiết thêu thủ công nhiều màu sắc, mỗi yếu tố đều góp phần tạo nên cá tính riêng cho thiết kế.

Những mẫu cardigan dáng suông lại hướng đến sự thoải mái. Áo dáng dài vừa phải cùng chất len dệt mềm tạo cảm dáng thoải mái dù cử động nhiều, phối cùng chân váy đen tương phản tạo điểm thu hút thị giác ẢNH: @NARSIS

Áo cardigan dệt kim màu vàng kem tươi tắn mang phom dáng suông rộng rãi, điểm nhấn của áo nằm ở đường cổ V quyến rũ kết hợp hài hòa với dãy cúc ánh vàng kim sang trọng. Kết hợp khéo léo cùng quần shorts jeans trắng tạo nên set đồ trẻ trung, khoe trọn đôi chân thon dài ẢNH: @_LYN.DORISS

Giữa nhịp chuyển mình của thời tiết từ hè sang thu, những lớp trang phục bắt đầu dày hơn nhưng vẫn cần sự nhẹ nhàng, cardigan trở thành lời giải hoàn hảo cho phong cách giao mùa. Không chỉ giữ ấm vừa đủ, chiếc áo còn mở ra vô số khả năng sáng tạo trong cách phối đồ.

Nếu yêu thích sự năng động, quần jeans ống suông chính là "người bạn đồng hành" hoàn hảo của cardigan. Denim xanh cổ điển kết hợp cùng áo len màu kem hoặc vàng nhạt tạo nên bản phối tối giản nhưng phù hợp với nhiều vóc dáng khác nhau ẢNH: @_LYN.DORISS

Áo cardigan màu hồng đất thời thượng gây ấn tượng bởi phom ôm tôn dáng cùng chất liệu len dệt kim dày dặn vừa phải. Áo cuốn hút nhờ chi tiết cúc ngọc trai lấp lánh tinh tế, kiểu dáng ôm sát này rất hợp với những người có vóc dáng mảnh mai, giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách khéo léo ẢNH: @NARSIS

Cardigan không còn chỉ là một mảng màu đơn sắc. Những chi tiết thêu nổi mang hơi hướng thủ công giúp chiếc áo trở thành điểm nhấn nghệ thuật trên nền trang phục tối giản.

Áo cardigan vẫn dễ dàng xuất hiện tại môi trường học đường nhờ họa tiết thêu thủ công nhiều màu sắc bắt mắt. Thiết kế thêm phần độc đáo khi kết hợp hàng cúc cài nhiều màu rực rỡ trên nền chất liệu len dệt kim mềm mịn. Kỹ thuật phối layering cùng áo cardigan giúp trang phục của bạn có chiều sâu hơn, phù hợp cho cả thời tiết giao mùa hay trường học ẢNH: @CARA.VN