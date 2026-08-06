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Chẳng cần cầu kỳ, một chiếc áo thun đơn giản là tự tin xuống phố

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
06/08/2026 10:00 GMT+7

Chỉ cần một chiếc áo thun vừa vặn, một chiếc quần jeans yêu thích hoặc chân váy mềm mại, bạn đã có thể tự tin bước xuống phố với diện mạo trẻ trung nhưng vẫn đầy phong cách.

Áo thun basic là kiểu áo phông có thiết kế tối giản về kiểu dáng, màu sắc và họa tiết, tập trung tối đa vào sự thoải mái và tính ứng dụng cao. Không rườm rà hay chạy theo xu hướng nhất thời, dòng trang phục này dễ dàng kết hợp với nhiều món đồ khác nhau để tạo nên hàng loạt bản phối ấn tượng.

Chẳng cần cầu kỳ, một chiếc áo thun đơn giản là tự tin xuống phố- Ảnh 1.

Áo thun basic luôn ghi điểm bởi thiết kế tinh gọn, loại bỏ hoàn toàn những chi tiết rườm rà để tập trung vào chất lượng phom dáng và chất liệu. Một chiếc áo trắng hay áo kem cotton phối đơn giản cùng chân váy ngắn hoặc quần shorts là có thể thoải mái xuống phố

ẢNH: @_ROSSEINWHITE

Chẳng cần cầu kỳ, một chiếc áo thun đơn giản là tự tin xuống phố- Ảnh 2.

Phá cách hơn với áo thun basic kết hợp hài hòa giữa sắc trắng chủ đạo và phần tay raglan màu kem. Bề mặt vải điểm xuyết họa tiết chấm bi nhỏ nhắn cùng logo thêu tinh tế ngay trước ngực dễ mặc, không hề kén tông da và phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau

ẢNH: @_TTIEN1211

Một chiếc áo thun basic màu trắng, kem, xám hoàn toàn có thể đồng hành suốt bốn mùa nếu biết thay đổi cách phối lớp trang phục và phụ kiện. Điều này vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa hạn chế tình trạng mua sắm quá mức, phù hợp với xu hướng thời trang bền vững đang được khuyến khích trên toàn cầu.

Chẳng cần cầu kỳ, một chiếc áo thun đơn giản là tự tin xuống phố- Ảnh 3.

Những cô nàng yêu thích sự rộng rãi thì có thể lựa chọn áo thun tay dài mang dáng oversized hiện đại, gam màu trắng tinh khôi cùng họa tiết chữ in lớn kết hợp với chi tiết đính đá nhỏ bắt sáng lấp lánh dễ dàng thu hút khi xuất hiện

ẢNH: @_WUIN.K

Chẳng cần cầu kỳ, một chiếc áo thun đơn giản là tự tin xuống phố- Ảnh 4.

Sở hữu sắc vàng kem nhẹ nhàng, áo thun basic tay dài mát mẻ cho những ngày thời tiết không quá oi bức. Áo được may từ chất liệu thun cotton mềm mại, có độ co giãn nhẹ giúp người mặc luôn thoải mái

ẢNH @_PTGOCYW

Nếu trước đây trang phục được lựa chọn để gây ấn tượng với người khác, thì ngày nay nhiều người ưu tiên cảm giác thoải mái và sự tự tin của chính mình. Một chiếc áo thun vừa vặn, chất liệu mềm mại, dễ vận động không chỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ mà còn phù hợp với nhịp sống năng động.

Chẳng cần cầu kỳ, một chiếc áo thun đơn giản là tự tin xuống phố- Ảnh 5.

Áo thun basic tay ngắn mang gam màu trắng kem nhã nhặn, hướng tới tinh thần tối giản. Ưu điểm lớn của áo cotton là ít bị nhăn nheo sau khi giặt, giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian là ủi hằng ngày. Khi kết hợp cùng một chiếc quần jeans ống rộng màu xanh da trời tươi sáng, bạn sẽ có ngay bản phối chuẩn phong cách casual tối giản

ẢNH @_PTGOCYW

Chẳng cần cầu kỳ, một chiếc áo thun đơn giản là tự tin xuống phố- Ảnh 6.

Áo thun basic tay dài với sắc trắng kinh điển là món đồ không bao giờ lỗi mốt trong thế giới thời trang. Tối giản nhưng không đơn điệu, áo điểm xuyết chi tiết logo nhỏ thêu tỉ mỉ trước ngực trên nền chất liệu thun cotton thoáng mát. Nhờ kiểu dáng tối giản và màu sắc trung tính, chiếc áo này phù hợp với hầu hết mọi dáng người

ẢNH :@_TRHNHUW_

Chẳng cần cầu kỳ, một chiếc áo thun đơn giản là tự tin xuống phố- Ảnh 7.

Mang đậm hơi hướng sporty, áo thun basic tay ngắn raglan gây chú ý nhờ sự phối hợp màu sắc tương phản giữa trắng và đỏ. Điểm nhấn nổi bật nhất của thiết kế là họa tiết ngôi sao độc đáo được in sắc nét ngay trên phần tay áo. Phối cùng với áo là chiếc quần jeans ống rộng màu xanh xám khói, tạo nên một tổng thể vô cùng sành điệu và cá tính

ẢNH: @_BUNNI.YUCI

Áo thun basic chính là khoản đầu tư thông minh cho tủ đồ của bất kỳ ai nhờ tính đa năng, dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt. Chỉ với một vài biến tấu đơn giản trong cách phối đồ, bạn đã có thể tự tin biến hóa phong cách mỗi ngày.

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