Đầm dự tiệc hè đẹp xuất sắc, ai cũng phải ngắm nhìn

Bí quyết chọn đầm dự tiệc mùa hè - ưu tiên chất vải lụa satin sang trọng, quý phái
Set đồ lụa gồm áo hai dây và chân váy phối hai chất liệu satin và ren mang đến sự linh hoạt mà vẫn điệu đà cho bản phối. Cặp đôi màu sắc đỏ - đen hoàn hảo để tạo nên vẻ ngoài nổi bật và ấn tượng. Váy maxi lụa dáng đuôi cá tôn đường cong một cách hoàn hảo, kết hợp chi tiết áo xuyên thấu giúp nàng khoe khéo vẻ quyến rũ và giấu nhược điểm một cách tài tình
ẢNH: HOI VU
Đầm dự tiệc từ vải lụa satin có độ bóng tự nhiên. Đặc tính này giúp trang phục bắt sáng tốt dưới ánh nắng chiều hay dưới ánh đèn tiệc tối. Độ rủ mềm mại, cảm giác mỏng mướt nhẹ tôn đường cong cơ thể một cách tự nhiên mà đầy quyến rũ.
Vải satin mềm nhẹ, không gây cảm giác bí bách, ở mùa thời trang 2026 còn được phối thêm ren, organza... tạo cấu trúc layer tuyệt đẹp và hack dáng "đỉnh cao".
Nên chọn đầm ôm body hoặc đầm lụa satin đuôi cá cho dáng người đồng hồ cát để tôn trọn điểm mạnh cơ thể; dáng đầm chữ A hoặc dáng xòe nhẹ có thể giúp che khuyết điểm vùng hông, đùi. Nếu muốn tăng cảm giác đầy đặn, hãy chọn dáng đầm cổ đổ hoặc có thêm chi tiết nhún bèo, drapping...
Không cần tìm kiếm ở đâu xa, nàng vẫn có thêm vô số ý tưởng đầm tiệc mùa hè sang trọng và trẻ trung qua dáng váy chữ A cổ điển. Đầm nhún hông phối cape ren tôn nét điệu đà sang chảnh trong khi thiết kế xếp nhún nhiều tầng giúp quý cô văn phòng hóa "nàng công chúa" vừa bước ra từ truyện cổ tích
ẢNH: JM