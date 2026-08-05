Đầm dự tiệc hè đẹp xuất sắc, ai cũng phải ngắm nhìn

Bí quyết chọn đầm dự tiệc mùa hè - ưu tiên chất vải lụa satin sang trọng, quý phái

Đầm dự tiệc màu trắng ngà làm nổi bật vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch, cổ điển nhưng vẫn hiện đại của quý cô thành thị. Trên tông màu đồng nhất của bản phối là sự thăng hoa của các chất liệu với sự tương phản nhẹ nhàng từ độ bóng sáng, các nếp gấp đến độ dài, độ ôm, đường cắt khoe khéo bờ vai thon và chi tiết khăn lụa, túi dây rút điệu đà ẢNH: HOI VU

Set đồ lụa gồm áo hai dây và chân váy phối hai chất liệu satin và ren mang đến sự linh hoạt mà vẫn điệu đà cho bản phối. Cặp đôi màu sắc đỏ - đen hoàn hảo để tạo nên vẻ ngoài nổi bật và ấn tượng. Váy maxi lụa dáng đuôi cá tôn đường cong một cách hoàn hảo, kết hợp chi tiết áo xuyên thấu giúp nàng khoe khéo vẻ quyến rũ và giấu nhược điểm một cách tài tình ẢNH: HOI VU

Đầm dự tiệc từ vải lụa satin có độ bóng tự nhiên. Đặc tính này giúp trang phục bắt sáng tốt dưới ánh nắng chiều hay dưới ánh đèn tiệc tối. Độ rủ mềm mại, cảm giác mỏng mướt nhẹ tôn đường cong cơ thể một cách tự nhiên mà đầy quyến rũ.

Vải satin mềm nhẹ, không gây cảm giác bí bách, ở mùa thời trang 2026 còn được phối thêm ren, organza... tạo cấu trúc layer tuyệt đẹp và hack dáng "đỉnh cao".

Nên chọn đầm ôm body hoặc đầm lụa satin đuôi cá cho dáng người đồng hồ cát để tôn trọn điểm mạnh cơ thể; dáng đầm chữ A hoặc dáng xòe nhẹ có thể giúp che khuyết điểm vùng hông, đùi. Nếu muốn tăng cảm giác đầy đặn, hãy chọn dáng đầm cổ đổ hoặc có thêm chi tiết nhún bèo, drapping...

Những gam màu lụa satin hoàn hảo cho buổi tiệc mùa hè gồm đỏ đô, xanh emerald, vàng champagne mang đến hình ảnh quý phái và sang trọng. Đầm tiệc sắc trắng ngọc trai, hồng pastel, nude tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng cuốn hút ẢNH: JM

Dáng váy suông nhẹ với đường xẻ trước táo bạo nhưng không phô trương, chi tiết cổ thuyền đính hoa 3D tạo điểm nhấn cho bản phối thêm phần quý phái, kiêu kỳ ẢNH: SIXDO

Từng tầng váy nối tiếp với sự kết hợp đa chất liệu, đa màu sắc tạo diện mạo ấn tượng khó quên cho nàng. Đầm cúp ngực khéo "hút" ánh nhìn bằng chi tiết drapping và dây treo đồng thời khiến mọi ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn qua cách phối "cao tay" kết hợp với giày cao gót đính đá ở mũi nhọn và túi da lộn ẢNH: DEAR JOSÉ

Những buổi tiệc trà chiều, tiệc nhẹ cuối hè không thể vắng bóng váy chữ A, mini dress điệu đà với xếp ly, bèo nhún và những gam màu tươi sáng trẻ trung ẢNH: DEAR JOSÉ

Đến tham dự các buổi tiệc đêm, nàng hãy ưu tiên sắc đen huyền bí hoặc xanh than để tạo ấn tượng nổi bật. Phối đầm lụa satin viền ren cùng trang sức đá xanh, khăn lụa và túi dây rút giúp hoàn thiện hình ảnh quý cô mùa hè kiêu kỳ, rạng rỡ ẢNH: HOI VU

Không cần tìm kiếm ở đâu xa, nàng vẫn có thêm vô số ý tưởng đầm tiệc mùa hè sang trọng và trẻ trung qua dáng váy chữ A cổ điển. Đầm nhún hông phối cape ren tôn nét điệu đà sang chảnh trong khi thiết kế xếp nhún nhiều tầng giúp quý cô văn phòng hóa "nàng công chúa" vừa bước ra từ truyện cổ tích ẢNH: JM



