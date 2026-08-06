Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại

Quần bong bóng còn được gọi là quần bóng bay, quần bí, quần ống túm... Mang đến cho người mặc phong cách phóng khoáng, sự thoải mái và sành điệu, item thời thượng này nhanh chóng trở biểu tượng mới của phong cách hiện đại.
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'Cơn sốt' quần bóng bay vẫn chưa hạ nhiệt
Thời trang năm 2026 chứng kiến sự "lên ngôi" của kiểu quần dài có phom dáng bồng bềnh đặc biệt: quần bóng bay (balloon pants). Nhiều cái tên khác được đặt cho chiếc quần này như quần bí, quần bong bóng, quần ống túm... nhưng đặc điểm dễ nhận biết nhất chính là phần ống quần rộng được tạo hình phồng to như một quả bóng bay và túm nhỏ lại ở phần gấu.
Nếu đã quá quen với quần denim có phần cứng cáp và đứng phom, quần tây chỉn chu hay quần lụa vải mềm thì quần bóng bay sẽ khiến nàng không thôi ngạc nhiên. Chất vải của item này cực kỳ phong phú mang đến nhiều sắc thái trong trải nghiệm mặc đẹp. Chi tiết ống quần được áp dụng nhiều kỹ thuật như gấp ly, xếp nếp, thêu hoa... mang lại cảm nhận vừa nhẹ bẫng - mặc như không và cảm giác cực kỳ phong cách, cá tính đi kèm.
Quần cạp cao có phom ống siêu rộng tạo nên hiệu ứng xòe bồng độc đáo cùng phần gấu thu nhỏ tạo nên sự gọn gàng và linh hoạt cho nàng thoải mái di chuyển. Họa tiết sọc chỉ tạo chiều sâu cho bản phối kết hợp điểm nhấn hiện đại từ phần cạp đính phối cùng crop top hay áo kiểu đều phù hợp