Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại

'Cơn sốt' quần bóng bay vẫn chưa hạ nhiệt

Vừa phá cách vừa bay bổng qua bản phối mang tông màu trung tính dịu dàng đặc trưng của mùa thu đông với quần bong bóng trắng, áo màu be và giày bệt thêu đính ẢNH: ONETONE

Thời trang năm 2026 chứng kiến sự "lên ngôi" của kiểu quần dài có phom dáng bồng bềnh đặc biệt: quần bóng bay (balloon pants). Nhiều cái tên khác được đặt cho chiếc quần này như quần bí, quần bong bóng, quần ống túm... nhưng đặc điểm dễ nhận biết nhất chính là phần ống quần rộng được tạo hình phồng to như một quả bóng bay và túm nhỏ lại ở phần gấu.

Nếu đã quá quen với quần denim có phần cứng cáp và đứng phom, quần tây chỉn chu hay quần lụa vải mềm thì quần bóng bay sẽ khiến nàng không thôi ngạc nhiên. Chất vải của item này cực kỳ phong phú mang đến nhiều sắc thái trong trải nghiệm mặc đẹp. Chi tiết ống quần được áp dụng nhiều kỹ thuật như gấp ly, xếp nếp, thêu hoa... mang lại cảm nhận vừa nhẹ bẫng - mặc như không và cảm giác cực kỳ phong cách, cá tính đi kèm.

Xóa nhòa khoảng cách giữa phong cách công sở thường ngày và phong cách cá nhân độc đáo, quý cô khoác lên mình bản phối thời thượng và ấn tượng. Áo sơ mi tay ngắn phối cà vạt kết hợp cùng quần balloon xếp ly màu nâu sô cô la đầy phóng khoáng, tự do trong từng bước đi ẢNH: ONETONE

Khắc họa vẻ ngoài nữ tính và hiện đại với áo cổ yếm thêu nổi gân dệt phối quần bóng bay thời thượng có điểm nhấn là lớp ren ẩn hiện tạo chiều sâu thị giác ẢNH: ONETONE

Bản phối all white mang đến góc nhìn mới về thời trang đồng bộ trong sự tương phản đến từ các chất liệu kết hợp. Áo trắng từ chất vải Faux Fur mềm mại với điểm nhấn vạt bất đối xứng cắt xéo đặt cạnh sự nhẹ tênh, bay bổng của chiếc quần suông rộng kết hợp hiệu ứng ống túm và xuyên thấu ẢNH: ONETONE

Phối đồ đa phong cách cùng chiếc quần bí thời thượng. Cô nàng thành thị khéo kết hợp tank top/bodysuit cùng quần ống túm, giày cao gót mũi nhọn và một chiếc túi quai đeo vai tạo hình ảnh vừa năng động, vừa cá tính khi xuống phố dạo chơi ẢNH: HOI VU

Mỗi gam màu, mỗi chất liệu từ kiểu quần bóng bay đều khiến nàng mê mẩn bởi vô số cách mặc. Ưu điểm lớn nhất từ item này chính là có thể giấu mọi khuyết điểm đôi chân, giúp mọi cô gái đều cảm thấy tự tin, xinh đẹp hơn ẢNH: HOI VU

Quần cạp cao có phom ống siêu rộng tạo nên hiệu ứng xòe bồng độc đáo cùng phần gấu thu nhỏ tạo nên sự gọn gàng và linh hoạt cho nàng thoải mái di chuyển. Họa tiết sọc chỉ tạo chiều sâu cho bản phối kết hợp điểm nhấn hiện đại từ phần cạp đính phối cùng crop top hay áo kiểu đều phù hợp ẢNH: CARA CLUB



