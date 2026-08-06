  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại

Kim Ngọc
Kim Ngọc
06/08/2026 08:00 GMT+7

Quần bong bóng còn được gọi là quần bóng bay, quần bí, quần ống túm... Mang đến cho người mặc phong cách phóng khoáng, sự thoải mái và sành điệu, item thời thượng này nhanh chóng trở biểu tượng mới của phong cách hiện đại.

'Cơn sốt' quần bóng bay vẫn chưa hạ nhiệt

Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại - Ảnh 1.

Vừa phá cách vừa bay bổng qua bản phối mang tông màu trung tính dịu dàng đặc trưng của mùa thu đông với quần bong bóng trắng, áo màu be và giày bệt thêu đính

ẢNH: ONETONE

Thời trang năm 2026 chứng kiến sự "lên ngôi" của kiểu quần dài có phom dáng bồng bềnh đặc biệt: quần bóng bay (balloon pants). Nhiều cái tên khác được đặt cho chiếc quần này như quần bí, quần bong bóng, quần ống túm... nhưng đặc điểm dễ nhận biết nhất chính là phần ống quần rộng được tạo hình phồng to như một quả bóng bay và túm nhỏ lại ở phần gấu.

Nếu đã quá quen với quần denim có phần cứng cáp và đứng phom, quần tây chỉn chu hay quần lụa vải mềm thì quần bóng bay sẽ khiến nàng không thôi ngạc nhiên. Chất vải của item này cực kỳ phong phú mang đến nhiều sắc thái trong trải nghiệm mặc đẹp. Chi tiết ống quần được áp dụng nhiều kỹ thuật như gấp ly, xếp nếp, thêu hoa... mang lại cảm nhận vừa nhẹ bẫng - mặc như không và cảm giác cực kỳ phong cách, cá tính đi kèm.

Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại - Ảnh 2.

Xóa nhòa khoảng cách giữa phong cách công sở thường ngày và phong cách cá nhân độc đáo, quý cô khoác lên mình bản phối thời thượng và ấn tượng. Áo sơ mi tay ngắn phối cà vạt kết hợp cùng quần balloon xếp ly màu nâu sô cô la đầy phóng khoáng, tự do trong từng bước đi

ẢNH: ONETONE

Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại - Ảnh 4.

Khắc họa vẻ ngoài nữ tính và hiện đại với áo cổ yếm thêu nổi gân dệt phối quần bóng bay thời thượng có điểm nhấn là lớp ren ẩn hiện tạo chiều sâu thị giác

ẢNH: ONETONE

Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại - Ảnh 5.

Bản phối all white mang đến góc nhìn mới về thời trang đồng bộ trong sự tương phản đến từ các chất liệu kết hợp. Áo trắng từ chất vải Faux Fur mềm mại với điểm nhấn vạt bất đối xứng cắt xéo đặt cạnh sự nhẹ tênh, bay bổng của chiếc quần suông rộng kết hợp hiệu ứng ống túm và xuyên thấu

ẢNH: ONETONE

Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại - Ảnh 6.

Phối đồ đa phong cách cùng chiếc quần bí thời thượng. Cô nàng thành thị khéo kết hợp tank top/bodysuit cùng quần ống túm, giày cao gót mũi nhọn và một chiếc túi quai đeo vai tạo hình ảnh vừa năng động, vừa cá tính khi xuống phố dạo chơi

ẢNH: HOI VU

Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại - Ảnh 7.

Mỗi gam màu, mỗi chất liệu từ kiểu quần bóng bay đều khiến nàng mê mẩn bởi vô số cách mặc. Ưu điểm lớn nhất từ item này chính là có thể giấu mọi khuyết điểm đôi chân, giúp mọi cô gái đều cảm thấy tự tin, xinh đẹp hơn

ẢNH: HOI VU

Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại - Ảnh 8.
Quần bong bóng 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại - Ảnh 9.

Quần cạp cao có phom ống siêu rộng tạo nên hiệu ứng xòe bồng độc đáo cùng phần gấu thu nhỏ tạo nên sự gọn gàng và linh hoạt cho nàng thoải mái di chuyển. Họa tiết sọc chỉ tạo chiều sâu cho bản phối kết hợp điểm nhấn hiện đại từ phần cạp đính phối cùng crop top hay áo kiểu đều phù hợp

ẢNH: CARA CLUB


quần bong bóng quần bóng bay quần bí balloon pants quần balloon

Bài viết khác

Tạm biệt gam màu an toàn, đâu sẽ là màu sắc dẫn dắt xu hướng năm nay?

Tạm biệt gam màu an toàn, đâu sẽ là màu sắc dẫn dắt xu hướng năm nay?

Biến hóa mọi phong cách với áo crop top cá tính

Biến hóa mọi phong cách với áo crop top cá tính

Đừng sợ diện tất lưới khi nắm được những quy tắc này

Đừng sợ diện tất lưới khi nắm được những quy tắc này

Nhẹ nhàng ngày chuyển mùa cùng áo cardigan

Nhẹ nhàng ngày chuyển mùa cùng áo cardigan

Đầm dáng dài hoàn hảo cho tiết trời mùa chớm thu

Đầm dáng dài hoàn hảo cho tiết trời mùa chớm thu

Đầm dự tiệc hè đẹp xuất sắc, ai cũng phải ngắm nhìn

Đầm dự tiệc hè đẹp xuất sắc, ai cũng phải ngắm nhìn

Hoa hậu Thanh Thủy diện váy cưới gây chú ý

Hoa hậu Thanh Thủy diện váy cưới gây chú ý

Nhìn lại sức hút bất tận từ những chiếc váy jeans quen thuộc

Nhìn lại sức hút bất tận từ những chiếc váy jeans quen thuộc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top