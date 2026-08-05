Đầm dáng dài hoàn hảo cho tiết trời mùa chớm thu

Vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch từ đầm dáng dài thướt tha

Kỹ thuật cắt vải xéo giúp trang phục có độ xòe tự nhiên hơn và không làm lộ khuyết điểm hình thể. Dáng đầm dài được chăm chút tạo độ ôm nhẹ ở eo, phần tay vai có dây rút với dáng phồng nhẹ tương ứng với tùng váy dài thướt tha giúp dáng đi uyển chuyển ẢNH: MACI

Đầm dáng dài dành cho mùa cuối hạ, đầu thu ưu tiên các chất vải nhẹ, có độ mềm mại và thoáng khí. Phom dáng chữ A, đầm suông hoặc xòe được làm mới qua các họa tiết hoa lá, họa tiết kẻ cùng những cách phối màu ngẫu hứng mà tinh tế.

Sở dĩ dáng đầm dài trở thành trang phục hoàn hảo nhất mùa vì dáng vẻ thanh lịch, trang nhã mà vẫn thoải mái. Từ một mẫu trang phục, nàng có thể biến hóa phong cách thành bản phối văn phòng, trang phục dạo phố, dự tiệc, dự sự kiện... chỉ qua cách kết hợp thêm giày, túi, trang sức và phụ kiện thời trang.

Đầm sơ mi dáng xòe in họa tiết trắng trên nền vải đen sẫm màu tạo sự tương phản về thị giác. Thiết kế gây chú ý qua phần cổ phối ren sang trọng, tay áo cắt ngắn viền xếp nếp tinh tế. Phong cách tiểu thư được tạo nên từ cách phối đầm cùng băng đô, kính, găng tay ren lưới và giày Mary Jane khuy kim loại ẢNH: GIGI

Váy dáng dài dễ mặc, dễ phối lại vừa có thể thích ứng dễ dàng với sự thay đổi nhanh chóng của thời tiết. Bản phối kẻ nâu khéo tôn eo bằng chính họa tiết sọc kẻ đặt nằm ngang, dáng cổ bẻ phóng khoáng kết hợp tay vai liền rộng rãi mang đến cảm giác dễ chịu và phong cách ẢNH: MACI

Không cần đến những chi tiết trang trí cầu kỳ mà chỉ cần những đường gấp ly, xếp nếp tinh tế cũng đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Đầm dài màu nâu caramel như mang đến cả mùa thu dịu dàng, lãng mạn ẩn sau từng nếp vải. Chính chi tiết xếp ly và hàng cúc dài chạy dọc thân trước làm nên điểm khác biệt cho thiết kế này ẢNH: MACI

Một chiếc đầm suông màu vàng nhạt nhẹ như màu nắng của buổi sáng mùa thu. Điểm nhấn duyên dáng đặt ở phần dây rút nhún eo vừa tạo điểm rơi tự nhiên khiến bản phối trở nên mềm mại, nữ tính mà vẫn nhẹ nhàng, cuốn hút ẢNH: HAPPY ZOO

Đầm dáng đuôi cá, suông nhẹ nhưng vẫn có độ cong mềm mại được điểm xuyết các đường viền họa tiết. Đây là một thiết kế đủ thanh lịch, chỉn chu để mặc đi học đi làm vừa đủ nhẹ nhàng, tự do để diện xuống phố, hẹn hò cà phê cuối tuần ẢNH: HAPPY ZOO

Thiết kế sơ mi dáng dài cổ điển được làm mới qua cách phối với tất ren điệu đà và giày slingblack. Các đường diềm bèo ở thân trước vừa giúp trang phục đơn sắc có thêm điểm nhấn, vừa là cách để cô nàng mảnh mai trông đầy đặn và có dáng vóc hoàn hảo hơn ẢNH: GIGI

Đầm satin phối ren tương phản trắng đen, những mảng họa tiết trên nền vải đơn sắc làm hòa quyện hai phong cách quyến rũ và sang trọng. Từ các buổi hẹn hò đến dạo phố, tham gia sự kiện hay tiệc tối - thiết kế này đều có thể đồng hành cùng quý cô qua cách biến đổi cách phối thêm áo khoác/khăn choàng, đổi layout trang điểm, thay kiểu giày cao gót tối giản... ẢNH: GIGI



