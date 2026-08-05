Đầm dáng dài hoàn hảo cho tiết trời mùa chớm thu

Đầm dáng dài phối cổ ren tay ngắn, đầm kẻ nâu cắt vải xéo tăng độ xòe bồng bềnh là những thiết kế hoàn hảo cho tiết trời đầu thu nhẹ nhàng và mát nhẹ.
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Vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch từ đầm dáng dài thướt tha
Đầm dáng dài dành cho mùa cuối hạ, đầu thu ưu tiên các chất vải nhẹ, có độ mềm mại và thoáng khí. Phom dáng chữ A, đầm suông hoặc xòe được làm mới qua các họa tiết hoa lá, họa tiết kẻ cùng những cách phối màu ngẫu hứng mà tinh tế.
Sở dĩ dáng đầm dài trở thành trang phục hoàn hảo nhất mùa vì dáng vẻ thanh lịch, trang nhã mà vẫn thoải mái. Từ một mẫu trang phục, nàng có thể biến hóa phong cách thành bản phối văn phòng, trang phục dạo phố, dự tiệc, dự sự kiện... chỉ qua cách kết hợp thêm giày, túi, trang sức và phụ kiện thời trang.