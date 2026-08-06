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Chân váy ngắn và áo sơ mi: Sự kết hợp sành điệu không lỗi mốt

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/08/2026 14:00 GMT+7

Chân váy ngắn và áo sơ mi, cách phối đồ sành điệu đầy phóng khoáng cho ngày cuối hè đầu thu theo 4 set đồ thời thượng dưới đây.

Tủ đồ của phái đẹp nên có hai món đồ thiết yếu mà khi kết hợp lại sẽ dễ dàng tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và đầy cuốn hút: chân váy ngắn và áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi mang đến phom dáng chỉn chu và nét tinh tế, trong khi chân váy ngắn lại tạo điểm nhấn cá tính và vẻ nữ tính.

Áo sơ mi và chân váy ngắn màu trắng

Chân váy ngắn và áo sơ mi: Sự kết hợp sành điệu không lỗi mốt- Ảnh 1.

Aylin Sengül xuất hiện trong trang phục gồm áo sơ mi trắng phom rộng, chân váy ngắn màu trắng có chi tiết nhún bèo, giày búp bê lưới màu đen và túi xách màu trắng với các chi tiết kim loại tông vàng

ẢNH:@AAYLINGK

Trong set đồ này, chân váy ngắn màu trắng được phối cùng mẫu áo sơ mi trắng tay rộng, có phom dáng mềm mại và chỉn chu. Đây là phong cách đơn giản, phù hợp cho cả môi trường đô thị lẫn những chuyến nghỉ dưỡng, lý tưởng cho một bữa trưa bên bờ biển hoặc hồ nước. Tổng thể trang phục được hoàn thiện với giày búp bê lưới màu đen, kính râm và chiếc túi xách màu trắng đồng điệu.

Chân váy ngắn màu nâu và áo sơ mi kẻ ca rô

Chân váy ngắn và áo sơ mi: Sự kết hợp sành điệu không lỗi mốt- Ảnh 2.

Chân váy ngắn cạp cao màu nâu được phối cùng áo sơ mi kẻ ca rô mang phom dáng có phần nam tính, tạo nên sự tương phản thú vị với nét nữ tính của chiếc váy

ẢNH: @DESPI_NAKA

Tổng thể trang phục còn có sự góp mặt của đôi giày búp bê lưới màu đỏ giúp tạo điểm nhấn sống động tức thì, cùng cặp kính râm màu nâu. Phong cách preppy ở đây được biến tấu theo hơi hướng hiện đại và phóng khoáng.

Chân váy ngắn đính sequin và áo sơ mi xếp nếp

Chân váy ngắn và áo sơ mi: Sự kết hợp sành điệu không lỗi mốt- Ảnh 3.

Bộ trang phục này khai thác sự tương phản táo bạo, kết hợp giữa phom dáng và màu sắc rực rỡ để tạo nên vẻ ngoài đầy ấn tượng

ẢNH: @EVIWAVE

Áo sơ mi trắng nổi bật với phần eo nhún và thiết kế tay áo có cấu trúc lạ mắt phối cùng chân váy ngắn đính sequin màu xanh lá, mang lại vẻ rạng rỡ và nét quyến rũ đầy cuốn hút. Tổng thể bộ trang phục được hoàn thiện bằng chiếc túi đan màu xanh lá và đôi giày slingback màu xanh ô liu kết hợp cùng tất trắng cao cổ.

Chân váy màu nâu và áo sơ mi màu xanh nhạt

Chân váy ngắn và áo sơ mi: Sự kết hợp sành điệu không lỗi mốt- Ảnh 4.

Phong cách đường phố với áo sơ mi màu xanh nhạt, chân váy mini bằng da lộn màu nâu của Prada và xăng đan màu nâu

ẢNH: @TRENDSFORSTREETSTYLE

Chân váy ngắn và áo sơ mi: Sự kết hợp sành điệu không lỗi mốt- Ảnh 5.

Bí quyết thành công nằm ở khả năng tạo ra diện mạo mới mẻ bằng cách kết hợp các trang phục mang phong cách khác biệt thông qua việc phối màu sắc, chất liệu, phom dáng và phụ kiện, đồng thời dung hòa giữa sự thanh lịch và tính ứng dụng để phù hợp với nhiều dịp khác nhau, từ chốn công sở đến những giờ phút thư giãn hay các buổi tiệc tối

ẢNH: @TRENDSFORSTREETSTYLE

Dù bạn chọn áo sơ mi linen trắng được may đo kỹ lưỡng, một thiết kế rực rỡ sắc màu hay kiểu áo blouse mềm mại phối cùng chân váy ngắn màu trắng, màu nổi hoặc họa tiết, kết quả vẫn là một tổng thể đầy phong cách, giúp bạn tự tin thể hiện cá tính và tôn lên trọn vẹn nét nữ tính.


Áo sơ mi chân váy ngắn phối đồ với áo sơ mi phong cách đường phố phong cách preppy

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