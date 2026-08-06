Chân váy ngắn và áo sơ mi: Sự kết hợp sành điệu không lỗi mốt

Tủ đồ của phái đẹp nên có hai món đồ thiết yếu mà khi kết hợp lại sẽ dễ dàng tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và đầy cuốn hút: chân váy ngắn và áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi mang đến phom dáng chỉn chu và nét tinh tế, trong khi chân váy ngắn lại tạo điểm nhấn cá tính và vẻ nữ tính.
Áo sơ mi và chân váy ngắn màu trắng
Trong set đồ này, chân váy ngắn màu trắng được phối cùng mẫu áo sơ mi trắng tay rộng, có phom dáng mềm mại và chỉn chu. Đây là phong cách đơn giản, phù hợp cho cả môi trường đô thị lẫn những chuyến nghỉ dưỡng, lý tưởng cho một bữa trưa bên bờ biển hoặc hồ nước. Tổng thể trang phục được hoàn thiện với giày búp bê lưới màu đen, kính râm và chiếc túi xách màu trắng đồng điệu.
Chân váy ngắn màu nâu và áo sơ mi kẻ ca rô
Tổng thể trang phục còn có sự góp mặt của đôi giày búp bê lưới màu đỏ giúp tạo điểm nhấn sống động tức thì, cùng cặp kính râm màu nâu. Phong cách preppy ở đây được biến tấu theo hơi hướng hiện đại và phóng khoáng.
Chân váy ngắn đính sequin và áo sơ mi xếp nếp
Áo sơ mi trắng nổi bật với phần eo nhún và thiết kế tay áo có cấu trúc lạ mắt phối cùng chân váy ngắn đính sequin màu xanh lá, mang lại vẻ rạng rỡ và nét quyến rũ đầy cuốn hút. Tổng thể bộ trang phục được hoàn thiện bằng chiếc túi đan màu xanh lá và đôi giày slingback màu xanh ô liu kết hợp cùng tất trắng cao cổ.
Chân váy màu nâu và áo sơ mi màu xanh nhạt
Dù bạn chọn áo sơ mi linen trắng được may đo kỹ lưỡng, một thiết kế rực rỡ sắc màu hay kiểu áo blouse mềm mại phối cùng chân váy ngắn màu trắng, màu nổi hoặc họa tiết, kết quả vẫn là một tổng thể đầy phong cách, giúp bạn tự tin thể hiện cá tính và tôn lên trọn vẹn nét nữ tính.