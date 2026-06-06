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Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/06/2026 10:00 GMT+7

Từ xanh baby mát lành, hồng phấn nữ tính đến vàng bơ tươi mới, những tông màu pastel dịu mắt mang đến khả năng làm mới phong cách đầy tinh tế.

Những tông màu pastel nhẹ nhàng không chỉ giúp trang phục dễ chịu hơn mà còn mang đến cảm giác trẻ trung và đầy sức sống. 

Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng- Ảnh 1.
Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng- Ảnh 2.

Sắc xanh pastel luôn nằm trong danh sách những gam pastel được yêu thích nhất mỗi khi thời tiết trở nên oi ả. Thiết kế đầm quây với phần thân corset nhún ôm nhẹ cơ thể kết hợp chân váy dáng suông dài, họa tiết sọc nhỏ đồng điệu cùng sắc xanh nhạt mang đến cảm giác mát mắt

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng- Ảnh 3.

Nếu pastel là ngôn ngữ của sự lãng mạn thì hồng phấn chính là đại diện tiêu biểu nhất. Thiết kế váy tầng nhiều lớp kết hợp giữa sắc hồng nhạt và trắng kem tạo hiệu ứng chuyển màu như những đám mây mùa xuân. Chất liệu ren và voan xuyên suốt các tầng váy mang đến vẻ đẹp bồng bềnh

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng- Ảnh 4.

Sắc hồng pastel còn có thể trở nên trưởng thành hơn qua những thiết kế mang cấu trúc hiện đại. Mẫu áo quây phối peplum màu hồng ánh satin kết hợp cùng chân váy dài tông trắng ngà. Hiệu ứng bắt sáng của chất liệu giúp bộ trang phục trở nên nổi bật một cách vừa đủ

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng- Ảnh 5.

Giữa vô số gam màu quen thuộc, vàng bơ pastel xuất hiện như một điểm nhấn đầy tươi mới. Thiết kế áo yếm satin với những đường rủ kết hợp cùng chân váy mini đính sequin xanh lá tạo nên sự tương phản thú vị, phù hợp với những cô gái yêu thích sự phá cách

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng- Ảnh 6.

Chiếc đầm midi vàng bơ với phom dáng ôm nhẹ phần thân trên và chân váy bất đối xứng phá cách. Tông vàng dịu kết hợp cùng phụ kiện nâu trầm tạo nên sự hài hòa đầy tinh tế, hoàn hảo cho những quý cô yêu vẻ đẹp thanh lịch đương đại

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng- Ảnh 7.

Chiếc đầm body chất liệu dệt kim màu xanh pastel tôn lên những đường cong quyến rũ một cách đầy tinh tế. Phần cổ trễ vai khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh, trong khi những đường may nổi chạy dọc thân váy tạo hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng trông thon gọn và cân đối hơn. Điểm nhấn cut out ở hai bên eo mang đến điểm nhấn táo bạo cho người mặc

ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

 

màu pastel sắc xanh đầm maxi xanh pastel hồng pastel

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