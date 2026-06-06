Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng

Nếu pastel là ngôn ngữ của sự lãng mạn thì hồng phấn chính là đại diện tiêu biểu nhất. Thiết kế váy tầng nhiều lớp kết hợp giữa sắc hồng nhạt và trắng kem tạo hiệu ứng chuyển màu như những đám mây mùa xuân. Chất liệu ren và voan xuyên suốt các tầng váy mang đến vẻ đẹp bồng bềnh