Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng

Từ xanh baby mát lành, hồng phấn nữ tính đến vàng bơ tươi mới, những tông màu pastel dịu mắt mang đến khả năng làm mới phong cách đầy tinh tế.
Chia sẻ bài viết
Những tông màu pastel nhẹ nhàng không chỉ giúp trang phục dễ chịu hơn mà còn mang đến cảm giác trẻ trung và đầy sức sống.
Sắc xanh pastel luôn nằm trong danh sách những gam pastel được yêu thích nhất mỗi khi thời tiết trở nên oi ả. Thiết kế đầm quây với phần thân corset nhún ôm nhẹ cơ thể kết hợp chân váy dáng suông dài, họa tiết sọc nhỏ đồng điệu cùng sắc xanh nhạt mang đến cảm giác mát mắt