Thời trang đồng bộ, bí quyết mặc đẹp không bao giờ nhàm chán

Nếu chưa từng mặc thời trang đồng bộ, nàng chắc hẳn sẽ có nhiều e ngại cho lần trải nghiệm đầu tiên. Hãy bắt đầu nắm giữ bí quyết mặc đẹp đơn giản mà sang trọng, chuẩn xu hướng bằng những set đồng bộ mang sắc hồng tươi sáng.

Nàng nắm bắt phong cách thời trang họa tiết hoa cỏ theo một cách hoàn toàn mới mẻ. Thay vì xuất hiện trong hình ảnh quen thuộc với đầm hoa, váy hoa hai dây xếp tầng, nàng tận hưởng cảm giác nhẹ mát và thanh thoát từ bản phối đồng bộ với cặp đôi áo crop và chân váy xòe thướt tha ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Thời trang đồng bộ vừa thanh lịch lại sang trọng

Tủ đồ đồng bộ dành cho mùa nắng trải dài trên vô số các gam màu cuốn hút. Từ sắc hồng hoa leo đan xen trắng và xanh nhạt đến vải ren hoa màu hồng tím, gam màu vàng cát, màu be nhạt nhẹ nhàng giúp làn da trở nên hồng hào và giàu sức sống hơn.

Cặp đôi áo crop - áo dáng lửng phối chân váy dài từ thời trang đồng bộ là lời giải nhanh gọn cho bài toán mặc đẹp, sang trọng và thanh lịch cho phong cách công sở, cho những buổi dạo phố hay tham dự các bữa tiệc, các buổi gặp gỡ nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, các set áo cách điệu phối quần ngắn như quần shorts, quần culottes vải mềm phối thêm ren và viền đăng ten cũng mang lại nét phóng khoáng nhẹ nhàng. Đây là kiểu trang phục mát mẻ, thông thoáng cho ngày nắng nhưng vẫn đủ lịch sự để nàng diện trong những ngày nghỉ cuối tuần hoặc khi thảnh thơi làm điều mình thích.

Nét đẹp tinh khôi dịu dàng được chuyển tải qua chất vải ren hoa tinh xảo và gam màu hồng tím ngọt ngào tươi trẻ. Dáng áo cổ tròn kết hợp hàng khuy nhỏ phối chân váy bút chì dáng midi đồng điệu mang đến tổng thể đầy duyên dáng và trang nhã ẢNH: IVY MODA

Phóng khoáng, giản đơn mà vẫn cực kỳ cổ điển qua sự kết hợp ăn ý của gam màu trắng. Áo sơ mi không tay có phần cổ phối ren lạ mắt, dáng áo dài được phối cùng dây vải thắt eo - khi kết hợp cùng quần shorts trắng tạo cảm giác sành điệu, vừa khoe khéo đôi chân vừa tạo dấu ấn khó quên vì sự tinh tế ẢNH: HERA DG

Từ công sở đến các thảm đỏ sự kiện, nàng đều có thể thu hút mọi ánh nhìn qua diện mạo nổi bật - phối áo gile bất đối xứng và chân váy xếp ly màu be. Dáng áo bù khuyết che nhược điểm tốt, chân váy gấp nếp tạo sự cân bằng cho vẻ nữ tính và tính quyết đoán, mạnh mẽ nơi quý cô ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Trong những ngày hè thảnh thơi, nàng chiêu đãi chính mình trong những bộ trang phục mềm nhẹ và thoáng mát. Set đồ trắng "gây thương nhớ" qua phom dáng rộng rãi nhưng vẫn có điểm nhấn riêng từ các đường viền của vạt áo và ống quần. Trang phục đồng bộ phối xăng đan hay dép bệt đều phù hợp ẢNH: HERA DG

Sắc hồng pastel khẽ hút mọi ánh nhìn khi nàng sải bước ngang qua. Đây là một bản phối vừa sang trọng, thanh lịch vừa đậm sắc thái cổ điển qua chất vải ren tinh xảo, qua dáng áo váy hài hòa, nhẹ nhàng mà thú vị muôn phần ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Họa tiết kẻ sọc dọc với nhiều sắc màu đan xen khiến khoảng hở nhẹ nơi eo trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không quá cầu kỳ, không quá rực rỡ nhưng set áo crop top cách điệu và quần ngắn màu xanh dương có thể giúp nàng tận hưởng trọn vẹn những ngày nắng đẹp ẢNH: HERA DG

Nàng thơ công sở ghi dấu ấn qua những lựa chọn thời trang tinh tế mang nét riêng. Áo sơ mi không tay phối chân váy dài có hàng khuy trắng phía trước cho thấy một lăng kính mới - sự năng động và thanh lịch luôn có thể song hành ẢNH: HERA DG



