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Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/11/2026 10:00 GMT+7

Đầm sát nách là kiểu váy liền không có phần tay áo, để lộ bờ vai và cánh tay; thường được biến tấu với nhiều kiểu cổ như cổ tròn, cổ vuông, cổ thuyền hoặc cổ cao.

Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, đầm sát nách còn ghi điểm nhờ khả năng biến hóa đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và độ dài. Những thiết kế có phần thân trên ôm nhẹ, chiết eo rõ ràng kết hợp chân váy xòe giúp tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, trong khi phom suông hoặc maxi lại mang đến vẻ phóng khoáng, nhẹ nhàng.

Đầm sát nách dáng xòe mang vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển

Những thiết kế đầm sát nách dáng xòe luôn có sức hút riêng nhờ khả năng tôn eo và tạo cảm giác vóc dáng cân đối. Với phần thân trên được may gọn gàng, kết hợp chân váy mở rộng dần từ vòng eo vừa khéo léo tạo đường nét thu hút vừa mang đến sự thoải mái khi di chuyển.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách- Ảnh 1.

Đầm sát nách màu trắng kem dáng xòe được nhấn eo bằng thắt lưng đen thanh mảnh. Găng tay ren, dây xích ánh kim và giày cao gót đính đá tạo nên diện mạo mang hơi hướng cổ điển, sang trọng

ẢNH: @N27.CORNER

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách- Ảnh 2.

Trái ngược với sắc trắng nhẹ nhàng, gam màu đen tuyền mang đến vẻ ngoài bí ẩn trên nền thiết kế trơn tối giản. Sự tương phản tinh tế giữa phụ kiện sáng màu cùng tổng thể tối giản tạo nên vẻ ngoài sang trọng

ẢNH: @N27.CORNER

Sắc hồng pastel và chất liệu satin tôn nét nữ tính 

Nếu yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào, những chiếc đầm sát nách màu hồng pastel là lựa chọn đáng cân nhắc. Chất liệu satin với bề mặt bóng nhẹ, mềm mại và khả năng bắt sáng tự nhiên giúp trang phục thêm phần sang trọng.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách- Ảnh 3.

Để tránh cảm giác đơn điệu khi diện trang phục đơn sắc, nàng có thể lựa chọn phụ kiện mang gam màu tương phản. Túi xách màu đỏ đô tạo điểm nhấn tương phản sắc nét cho tổng thể bộ cánh đơn sắc

ẢNH: @N27.CORNER

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách- Ảnh 4.

Cũng sử dụng sắc hồng phấn dịu mắt, thiết kế đầm ngắn lại mang đến tinh thần trẻ trung hơn. Với độ dài trên gối, kiểu đầm này phù hợp cho những buổi dạo phố, hẹn cà phê hay gặp gỡ bạn bè

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Đầm sát nách xếp tầng tạo hiệu ứng bay bổng

Không nhất thiết phải sử dụng chất liệu bóng hay phom dáng cầu kỳ, những thiết kế đầm sát nách từ vải có bề mặt dập nổi, xếp lớp cũng đủ tạo nên sức hút riêng.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách- Ảnh 5.

Đầm sát nách trắng ngà với phần chân váy xếp tầng có bề mặt tạo hiệu ứng tua rua, bồng bềnh. Giày Mary Jane đen quai ngang tạo điểm nhấn cổ điển, giúp bản phối thêm phần duyên dáng

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách- Ảnh 6.

Gam màu kem dịu nhẹ xuất hiện trên kiểu dáng maxi xếp tầng thướt tha nhờ chất liệu vải mềm rũ trơn màu giúp các tầng váy nối tiếp nhau một cách tự nhiên

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Sự kết hợp giữa hai gam màu tương phản được thể hiện rõ nét qua mẫu đầm sát nách màu đen dáng xòe trên nền vải mềm mịn trơn màu. Những lớp bèo trắng nhỏ nhắn chạy dọc phần cổ và gấu váy giúp phân tách đường cắt may, tạo nét điệu đà vừa đủ. 

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách- Ảnh 7.

Bên cạnh những gam màu đơn sắc, đầm sát nách xếp tầng còn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ cách phối màu tương phản đen trắng

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách- Ảnh 8.

Đầm trắng sát nách cổ cao dáng ôm được tạo điểm nhấn bằng chi tiết nhún xoắn tại eo và hông. Kính mát đen gọng bản vừa mang lại nét cá tính khi xuống phố ngày nắng, tạo điểm nhấn tương phản

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

 

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cấp ngày 24/3/2020

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