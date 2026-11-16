Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách

Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, đầm sát nách còn ghi điểm nhờ khả năng biến hóa đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và độ dài. Những thiết kế có phần thân trên ôm nhẹ, chiết eo rõ ràng kết hợp chân váy xòe giúp tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, trong khi phom suông hoặc maxi lại mang đến vẻ phóng khoáng, nhẹ nhàng.

Đầm sát nách dáng xòe mang vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển

Những thiết kế đầm sát nách dáng xòe luôn có sức hút riêng nhờ khả năng tôn eo và tạo cảm giác vóc dáng cân đối. Với phần thân trên được may gọn gàng, kết hợp chân váy mở rộng dần từ vòng eo vừa khéo léo tạo đường nét thu hút vừa mang đến sự thoải mái khi di chuyển.

Đầm sát nách màu trắng kem dáng xòe được nhấn eo bằng thắt lưng đen thanh mảnh. Găng tay ren, dây xích ánh kim và giày cao gót đính đá tạo nên diện mạo mang hơi hướng cổ điển, sang trọng ẢNH: @N27.CORNER

Trái ngược với sắc trắng nhẹ nhàng, gam màu đen tuyền mang đến vẻ ngoài bí ẩn trên nền thiết kế trơn tối giản. Sự tương phản tinh tế giữa phụ kiện sáng màu cùng tổng thể tối giản tạo nên vẻ ngoài sang trọng ẢNH: @N27.CORNER

Sắc hồng pastel và chất liệu satin tôn nét nữ tính

Nếu yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào, những chiếc đầm sát nách màu hồng pastel là lựa chọn đáng cân nhắc. Chất liệu satin với bề mặt bóng nhẹ, mềm mại và khả năng bắt sáng tự nhiên giúp trang phục thêm phần sang trọng.

Để tránh cảm giác đơn điệu khi diện trang phục đơn sắc, nàng có thể lựa chọn phụ kiện mang gam màu tương phản. Túi xách màu đỏ đô tạo điểm nhấn tương phản sắc nét cho tổng thể bộ cánh đơn sắc ẢNH: @N27.CORNER

Cũng sử dụng sắc hồng phấn dịu mắt, thiết kế đầm ngắn lại mang đến tinh thần trẻ trung hơn. Với độ dài trên gối, kiểu đầm này phù hợp cho những buổi dạo phố, hẹn cà phê hay gặp gỡ bạn bè ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Đầm sát nách xếp tầng tạo hiệu ứng bay bổng

Không nhất thiết phải sử dụng chất liệu bóng hay phom dáng cầu kỳ, những thiết kế đầm sát nách từ vải có bề mặt dập nổi, xếp lớp cũng đủ tạo nên sức hút riêng.

Đầm sát nách trắng ngà với phần chân váy xếp tầng có bề mặt tạo hiệu ứng tua rua, bồng bềnh. Giày Mary Jane đen quai ngang tạo điểm nhấn cổ điển, giúp bản phối thêm phần duyên dáng ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Gam màu kem dịu nhẹ xuất hiện trên kiểu dáng maxi xếp tầng thướt tha nhờ chất liệu vải mềm rũ trơn màu giúp các tầng váy nối tiếp nhau một cách tự nhiên ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Sự kết hợp giữa hai gam màu tương phản được thể hiện rõ nét qua mẫu đầm sát nách màu đen dáng xòe trên nền vải mềm mịn trơn màu. Những lớp bèo trắng nhỏ nhắn chạy dọc phần cổ và gấu váy giúp phân tách đường cắt may, tạo nét điệu đà vừa đủ.

Bên cạnh những gam màu đơn sắc, đầm sát nách xếp tầng còn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ cách phối màu tương phản đen trắng ẢNH: @KOOKYHOUSE