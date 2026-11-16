Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách

Đầm sát nách là kiểu váy liền không có phần tay áo, để lộ bờ vai và cánh tay; thường được biến tấu với nhiều kiểu cổ như cổ tròn, cổ vuông, cổ thuyền hoặc cổ cao.
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Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, đầm sát nách còn ghi điểm nhờ khả năng biến hóa đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và độ dài. Những thiết kế có phần thân trên ôm nhẹ, chiết eo rõ ràng kết hợp chân váy xòe giúp tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, trong khi phom suông hoặc maxi lại mang đến vẻ phóng khoáng, nhẹ nhàng.
Những thiết kế đầm sát nách dáng xòe luôn có sức hút riêng nhờ khả năng tôn eo và tạo cảm giác vóc dáng cân đối. Với phần thân trên được may gọn gàng, kết hợp chân váy mở rộng dần từ vòng eo vừa khéo léo tạo đường nét thu hút vừa mang đến sự thoải mái khi di chuyển.
Sắc hồng pastel và chất liệu satin tôn nét nữ tính
Nếu yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào, những chiếc đầm sát nách màu hồng pastel là lựa chọn đáng cân nhắc. Chất liệu satin với bề mặt bóng nhẹ, mềm mại và khả năng bắt sáng tự nhiên giúp trang phục thêm phần sang trọng.
Đầm sát nách xếp tầng tạo hiệu ứng bay bổng
Không nhất thiết phải sử dụng chất liệu bóng hay phom dáng cầu kỳ, những thiết kế đầm sát nách từ vải có bề mặt dập nổi, xếp lớp cũng đủ tạo nên sức hút riêng.
Sự kết hợp giữa hai gam màu tương phản được thể hiện rõ nét qua mẫu đầm sát nách màu đen dáng xòe trên nền vải mềm mịn trơn màu. Những lớp bèo trắng nhỏ nhắn chạy dọc phần cổ và gấu váy giúp phân tách đường cắt may, tạo nét điệu đà vừa đủ.