Những bản phối với áo crop top 'bất bại'

Áo crop top mở ra vô vàn cách phối đầy sáng tạo, từ thanh lịch đến cá tính, từ tối giản đến phá cách.
Áo sơ mi crop top thanh lịch mà vẫn trẻ trung
Chiếc áo sơ mi crop top màu be gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với phần xếp ly tinh tế ở ngực, tạo hiệu ứng thị giác sang trọng và mềm mại. Tay áo hơi phồng dài đến khuỷu tay kết hợp cổ bẻ và hàng nút tròn mang lại cảm giác chỉn chu, hiện đại.
Chất liệu vải mềm, rũ nhẹ kết hợp cùng hàng cúc nhỏ xinh phía trước tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc. Khi phối cùng chân váy ngắn dáng xòe, set đồ trở nên năng động mà vẫn giữ được nét duyên dáng, rất phù hợp cho môi trường công sở sáng tạo hoặc những buổi cà phê cùng bạn bè.
Điểm nhấn đắt giá nằm ở viền ren tinh xảo nơi gấu áo, kết hợp cùng tay dài suông và cổ bẻ cổ điển, mang đến vẻ mềm mại pha chút cá tính. Phối cùng quần jeans cạp cao, tổng thể không chỉ tôn dáng mà còn giúp người mặc trông thời thượng và cuốn hút hơn hẳn.
Năng động khỏe khoắn mọi ngày cùng áo thun crop top
Chiếc áo thun crop top ôm sát màu xám trung tính tôn trọn đường cong cơ thể nhờ phom dáng gọn gàng và chất liệu mềm mại. Thiết kế cổ tròn cổ điển giúp tổng thể trở nên dễ mặc, dễ phối. Khi kết hợp cùng quần lưng cao và giày thể thao, set đồ không chỉ hack dáng hiệu quả mà còn toát lên vẻ sành điệu, phù hợp cho những ngày di chuyển nhiều.
Phần eo được khoét nhẹ tinh tế giúp khoe trọn vòng eo săn chắc, trong khi chất vải co giãn linh hoạt mang lại cảm giác thoải mái suốt ngày dài. Phối cùng quần cạp cao, bản phối này giúp cơ thể trông gọn gàng và tràn đầy sức sống.
Thiết kế cổ tròn tối giản kết hợp tay dài thanh mảnh mang đến vẻ ngoài hiện đại, thời thượng. Khi diện cùng quần ống rộng loe nhẹ, tổng thể trở nên cân đối, vừa khỏe khoắn vừa toát lên thần thái tự tin, cuốn hút.
Áo khoác crop top hiện đại, dễ phối đồ
Chiếc áo khoác crop top ôm sát với khóa kéo giữa thân mang đến vẻ ngoài gọn gàng, cá tính. Phần gấu áo cắt cao táo bạo giúp khoe vòng eo thon và tôn dáng khỏe khoắn. Chỉ cần phối cùng quần dài cạp cao và áo bra bên trong, set đồ đã đủ tạo hiệu ứng thanh thoát, cao ráo và đầy cuốn hút, lý tưởng cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.
Điểm nhấn nằm ở khóa kéo dọc thân áo và phần bo gấu tinh tế, giúp tôn vòng eo thon gọn và tạo phom tay áo phồng tự nhiên. Chỉ cần phối cùng chân váy xếp ly ngắn và túi xách màu tương phản, bạn đã có ngay diện mạo trẻ trung, mang đến cảm giác tinh nghịch và đầy tự tin.