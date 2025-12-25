Những bản phối với áo crop top 'bất bại'

Áo crop top mở ra vô vàn cách phối đầy sáng tạo, từ thanh lịch đến cá tính, từ tối giản đến phá cách.

Áo sơ mi crop top thanh lịch mà vẫn trẻ trung

Sự kết hợp giữa phom dáng cổ điển của áo sơ mi và độ dài lửng thời thượng đã giúp sơ mi crop top trở thành lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu phong cách thanh lịch nhưng không muốn đánh mất nét trẻ trung ẢNH: @D.CHIC

Chiếc áo sơ mi crop top màu be gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với phần xếp ly tinh tế ở ngực, tạo hiệu ứng thị giác sang trọng và mềm mại. Tay áo hơi phồng dài đến khuỷu tay kết hợp cổ bẻ và hàng nút tròn mang lại cảm giác chỉn chu, hiện đại.

Với thiết kế dáng gọn gàng, chiết eo nhẹ, áo sơ mi crop top xanh sọc dọc mang đến cảm giác vóc dáng cao ráo và cân đối hơn cho người mặc ẢNH: @HUONGTHUF

Chất liệu vải mềm, rũ nhẹ kết hợp cùng hàng cúc nhỏ xinh phía trước tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc. Khi phối cùng chân váy ngắn dáng xòe, set đồ trở nên năng động mà vẫn giữ được nét duyên dáng, rất phù hợp cho môi trường công sở sáng tạo hoặc những buổi cà phê cùng bạn bè.

Một lựa chọn khác mang hơi hướng lãng mạn hơn là áo sơ mi crop top dáng lửng chạm eo, phần thân áo rộng nhẹ tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn gọn gàng ẢNH: @TOCTIEN1305

Điểm nhấn đắt giá nằm ở viền ren tinh xảo nơi gấu áo, kết hợp cùng tay dài suông và cổ bẻ cổ điển, mang đến vẻ mềm mại pha chút cá tính. Phối cùng quần jeans cạp cao, tổng thể không chỉ tôn dáng mà còn giúp người mặc trông thời thượng và cuốn hút hơn hẳn.

Năng động khỏe khoắn mọi ngày cùng áo thun crop top

Nếu sơ mi crop top mang đến vẻ thanh lịch thì áo thun crop top lại là đại diện hoàn hảo cho tinh thần phóng khoáng và đầy năng lượng của thời trang đường phố ẢNH: ELLA DORA

Chiếc áo thun crop top ôm sát màu xám trung tính tôn trọn đường cong cơ thể nhờ phom dáng gọn gàng và chất liệu mềm mại. Thiết kế cổ tròn cổ điển giúp tổng thể trở nên dễ mặc, dễ phối. Khi kết hợp cùng quần lưng cao và giày thể thao, set đồ không chỉ hack dáng hiệu quả mà còn toát lên vẻ sành điệu, phù hợp cho những ngày di chuyển nhiều.

Với những cô nàng yêu phong cách cá tính hơn, áo thun crop top sát nách là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: @MINHHANG2206

Phần eo được khoét nhẹ tinh tế giúp khoe trọn vòng eo săn chắc, trong khi chất vải co giãn linh hoạt mang lại cảm giác thoải mái suốt ngày dài. Phối cùng quần cạp cao, bản phối này giúp cơ thể trông gọn gàng và tràn đầy sức sống.

Đặc biệt, mẫu áo thun crop top dáng ngắn ôm sát với đường gân may lộ uốn lượn tạo hiệu ứng hình khối độc đáo, làm nổi bật vòng eo thon gọn ẢNH: @MINHTU_NGUYEN

Thiết kế cổ tròn tối giản kết hợp tay dài thanh mảnh mang đến vẻ ngoài hiện đại, thời thượng. Khi diện cùng quần ống rộng loe nhẹ, tổng thể trở nên cân đối, vừa khỏe khoắn vừa toát lên thần thái tự tin, cuốn hút.

Áo khoác crop top hiện đại, dễ phối đồ

Không chỉ dừng lại ở áo mặc trong, áo khoác crop top đang dần trở thành món đồ được yêu thích nhờ khả năng tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho trang phục ẢNH: @MINHTU_NGUYEN

Chiếc áo khoác crop top ôm sát với khóa kéo giữa thân mang đến vẻ ngoài gọn gàng, cá tính. Phần gấu áo cắt cao táo bạo giúp khoe vòng eo thon và tôn dáng khỏe khoắn. Chỉ cần phối cùng quần dài cạp cao và áo bra bên trong, set đồ đã đủ tạo hiệu ứng thanh thoát, cao ráo và đầy cuốn hút, lý tưởng cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Chiếc áo khoác nỉ crop top với thiết kế cổ chữ V ấn tượng giúp người mặc tăng nét gợi cảm mà không quá phản cảm ẢNH: @MAIPHUONGBUI.BOUTIQUE

Điểm nhấn nằm ở khóa kéo dọc thân áo và phần bo gấu tinh tế, giúp tôn vòng eo thon gọn và tạo phom tay áo phồng tự nhiên. Chỉ cần phối cùng chân váy xếp ly ngắn và túi xách màu tương phản, bạn đã có ngay diện mạo trẻ trung, mang đến cảm giác tinh nghịch và đầy tự tin.