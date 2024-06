Những công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo tại Cuba du khách không nên bỏ lỡ

Havana Cathedral

Havana Cathedral, một trong những biểu tượng kiến trúc nổi bật nhất tại thủ đô Havana. Được xây dựng vào thế kỷ 18, nhà thờ này mang phong cách Baroque với mặt tiền uốn lượn đặc trưng. Bên trong, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo tinh xảo và không gian trang nghiêm. Havana Cathedral không chỉ là địa điểm linh thiêng mà còn là điểm tham quan hấp dẫn, thu hút du khách bởi vẻ đẹp cổ kính và lịch sử phong phú.

Envato

Russian Orthodox Cathedral Our Lady of Kazán

Russian Orthodox Cathedral Our Lady of Kazán là một trong những công trình kiến trúc đặc sắc tại Havana. Nhà thờ này nổi bật với mái vòm vàng rực rỡ và phong cách kiến trúc Byzantine đặc trưng. Nhà thờ là biểu tượng của tình hữu nghị giữa Cuba và Nga. Bên trong, không gian được trang trí bằng những bức tranh tinh xảo và các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, tạo nên một không gian tĩnh lặng và trang nghiêm.

Pixabay

Church of Jesus of Miramar

Church of Jesus of Miramar, một trong những nhà thờ lớn nhất tại Cuba. Nơi đây được xây dựng theo phong cách kiến trúc hiện đại và khánh thành vào năm 1953, với không gian rộng lớn và trang trí nội thất đẹp mắt. Bên trong, bạn sẽ tìm thấy những bức tranh tường khổng lồ miêu tả các cảnh trong Kinh Thánh. Church of Jesus of Miramar là nơi tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo quan trọng và là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích kiến trúc và nghệ thuật tôn giáo.

Freepik

Iglesia de San Francisco de Paula

Iglesia de San Francisco de Paula là một trong những công trình kiến trúc cổ kính và độc đáo tại Havana. Nhà thờ này được xây dựng mang phong cách Baroque đặc trưng với những chi tiết chạm khắc tinh xảo. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, nhà thờ vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn và trở thành điểm tham quan yêu thích của nhiều du khách. Bên trong, không gian thanh tịnh và trang nghiêm, với những bức tranh tường và tượng thánh tuyệt đẹp.

Freepik

Kết thúc hành trình khám phá các công trình kiến trúc độc đáo tại Cuba, bạn sẽ mang về những kỷ niệm đáng nhớ và nhiều kiến thức thú vị về lịch sử và văn hóa đất nước này. Từ những nhà thờ cổ kính, các công trình hiện đại đến các điểm tham quan nổi tiếng, mỗi nơi đều mang đến cho bạn trải nghiệm độc đáo và tuyệt vời. Hãy lên kế hoạch cho chuyến đi của mình và khám phá vẻ đẹp kiến trúc tuyệt vời của Cuba.

