Những điều thú vị ở lễ hội té nước Songkran, Thái Lan

Đây là dịp để người dân Thái Lan chào đón năm mới theo lịch truyền thống, với những nghi thức độc đáo và trò chơi té nước đầy vui nhộn. Không chỉ mang ý nghĩa tẩy rửa những điều không may mắn của năm cũ, lễ hội còn là dịp để kết nối cộng đồng, cùng nhau chia sẻ niềm vui trong không khí lễ hội tràn đầy sắc màu.

Ý nghĩa của lễ hội té nước Thái Lan

Songkran không chỉ là dịp để té nước vui nhộn mà còn mang đậm ý nghĩa văn hóa và tôn giáo. Đây là thời điểm người Thái cầu mong sự bình an, sức khỏe và sự giàu có trong năm mới. Nghi thức té nước tượng trưng cho sự gột rửa những điều không may mắn của năm cũ, để chào đón một năm mới với nhiều may mắn. Ngoài ra, đây cũng là dịp để người dân bày tỏ lòng kính trọng đối với gia đình và tổ tiên.

ẢNH: ENVATO

Songkran được tổ chức vào thời điểm nào?



Lễ hội Songkran diễn ra vào ngày 13 - 15.4 hàng năm. Đây là thời gian đón năm mới theo lịch truyền thống của người Thái. Thời điểm này cũng trùng với mùa khô nóng, khiến cho việc té nước trở thành hoạt động giải nhiệt thú vị. Mặc dù lễ hội chính thức kéo dài ba ngày, nhưng ở nhiều nơi, các hoạt động vui chơi có thể tiếp diễn thêm vài ngày sau đó.

ẢNH: PIXABAY

Songkran được tổ chức tại đâu ở Thái Lan?



Songkran được tổ chức khắp Thái Lan, nhưng nổi bật nhất là ở Bangkok, Chiang Mai và Phuket. Ở Bangkok, khu vực đường Khao San và Silom là những địa điểm chính để người dân và du khách tham gia lễ hội. Tại Chiang Mai, các hoạt động diễn ra quanh khu vực thành phố cổ, thu hút đông đảo người tham gia với không khí truyền thống đặc trưng. Trong khi đó, tại Phuket, bãi biển Patong trở thành nơi diễn ra lễ hội Songkran sôi động, thu hút nhiều du khách quốc tế.

ẢNH: ENVATO

Chuẩn bị những gì để tham gia lễ hội té nước Songkran?



Để tham gia Songkran, bạn cần chuẩn bị trang phục thoải mái, dễ di chuyển và có khả năng khô nhanh, vì chắc chắn sẽ bị ướt. Một khẩu súng nước là vật dụng không thể thiếu để bạn có thể tham gia vào cuộc vui. Ngoài ra, nên mang theo một chiếc túi chống nước để bảo vệ điện thoại và các vật dụng cá nhân. Không quên mang theo tinh thần vui vẻ và sẵn sàng hòa mình vào không khí náo nhiệt của lễ hội.

ẢNH: PIXABAY

Những điều không nên thực hiện trong lễ hội Songkran



Mặc dù lễ hội Songkran rất vui nhộn, nhưng cũng có một số điều du khách cần lưu ý. Tránh té nước vào các nhà sư, người già, trẻ em hoặc những người không muốn tham gia. Không nên sử dụng nước đá lạnh hoặc các chất lỏng khác thay cho nước, vì điều này có thể gây khó chịu. Đặc biệt, không nên té nước trong khi di chuyển bằng xe cộ, vì có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

ẢNH: FREEPIK

Songkran không chỉ đơn thuần là một lễ hội vui chơi, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa và truyền thống của người Thái. Du khách tham gia sẽ được hòa mình vào không khí náo nhiệt, trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè và người dân địa phương. Với sự kết hợp giữa nét đẹp văn hóa và tinh thần sôi nổi, lễ hội té nước Songkran chắc chắn là một sự kiện không thể bỏ lỡ khi đến với Thái Lan.

