Những điều thú vị ở quảng trường Thời Đại, Mỹ

Nằm ở giao điểm của đại lộ Broadway và Seventh Avenue, quảng trường Thời Đại không chỉ là trung tâm văn hóa, giải trí mà còn là nơi tụ hội của những hoạt động lễ hội sôi động nhất của thành phố. Hãy cùng khám phá những điều thú vị mà quảng trường này mang lại.

"Thánh địa" của những biển quảng cáo to lớn

Một trong những điều đầu tiên khiến quảng trường Thời Đại trở nên đặc biệt chính là sự hiện diện dày đặc của các biển quảng cáo điện tử khổng lồ. Quảng trường được mệnh danh là "thánh địa" của quảng cáo bởi ánh sáng rực rỡ của hàng trăm màn hình LED từ các thương hiệu lớn. Du khách sẽ bị cuốn hút bởi không gian lộng lẫy, sống động với hình ảnh quảng cáo liên tục thay đổi, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Những biển quảng cáo tại đây không chỉ là công cụ quảng bá thương hiệu, mà còn là một phần không thể thiếu trong hình ảnh của New York.

ẢNH: PIXABAY

Trái tim của Broadway



Nằm ngay trong khu vực trung tâm của Broadway, quảng trường Thời Đại là nơi bạn có thể dễ dàng tiếp cận với những vở nhạc kịch đỉnh cao. Broadway là thiên đường của những ai yêu thích nghệ thuật biểu diễn, với các nhà hát nổi tiếng như Majestic, Shubert hay Palace Theatre. Các vở nhạc kịch kinh điển như The Phantom of the Opera, Les Misérables hay Hamilton thường được biểu diễn tại đây, thu hút không chỉ cư dân New York mà còn cả du khách từ khắp nơi. Điều đặc biệt là khi đến quảng trường Thời Đại, bạn có thể tìm thấy rất nhiều các bảng quảng cáo và áp phích giới thiệu về những vở diễn mới, giúp bạn dễ dàng lựa chọn cho mình một buổi biểu diễn yêu thích.

ẢNH: ENVATO

Điểm đón Giáng sinh và năm mới đặc trưng của New York



Mỗi dịp cuối năm, quảng trường Thời Đại trở thành tâm điểm của sự chú ý toàn cầu khi hàng triệu người tụ tập tại đây để đón Giáng sinh và năm mới. Lễ hội đón năm mới tại Times Square đã trở thành một truyền thống không thể thiếu của thành phố New York. Sự kiện này nổi bật với màn thả quả cầu pha lê Times Square Ball Drop vào thời khắc giao thừa, thu hút hàng triệu người theo dõi trực tiếp và hàng tỷ người xem qua truyền hình. Quảng trường Thời Đại được trang hoàng rực rỡ với những cây thông khổng lồ và ánh đèn lung linh trong suốt mùa lễ hội.

ẢNH: ENVATO

Các điểm du lịch khác quanh quảng trường Thời Đại



Quảng trường Thời Đại không chỉ nổi tiếng bởi sự sôi động và ánh đèn rực rỡ mà còn là cửa ngõ dẫn đến nhiều điểm du lịch thú vị khác của New York. Từ đây, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến công viên Trung tâm (Central Park), chỉ cách vài bước chân. Công viên này là một trong những địa điểm lý tưởng để thư giãn, dạo bộ hoặc tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời. Ngoài ra, khu vực xung quanh quảng trường Thời Đại còn có nhiều bảo tàng và triển lãm nghệ thuật như bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) hay bảo tàng Madame Tussauds, nơi bạn có thể ngắm nhìn các tượng sáp của những người nổi tiếng.

ẢNH: FREEPIK

Quảng trường Thời Đại không chỉ là trung tâm của những biển quảng cáo rực rỡ, mà còn là một biểu tượng văn hóa, giải trí của New York. Nơi đây mang đến những trải nghiệm thú vị từ nghệ thuật biểu diễn trên Broadway, các sự kiện lễ hội đặc sắc, đến không khí sôi động và đa dạng của thành phố. Du khách đến quảng trường Thời Đại sẽ không chỉ bị cuốn hút bởi ánh đèn lấp lánh, mà còn bởi sự phong phú của các hoạt động vui chơi và những nét đẹp văn hóa đặc trưng của thành phố không bao giờ ngủ này.



Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên