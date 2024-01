Những món đồ màu hồng anh đào là thứ không thể thiếu trong mùa xuân này

Các ngôi sao nổi tiếng cũng lựa chọn tone hồng nhạt làm chủ đạo cho trang phục biểu diễn của mình. Đầu năm nay, cựu thành viên nhóm nhạc 2NE1 - Dara tạo nên "cơn sốt" khi tái hiện lại bản hit "13 năm tuổi" - I Am The Best. Người đẹp U40 diện trang phục hồng đen đính nơ bắt mắt phối cùng quần tất cut out và chân váy tulle xòe bồng. Nữ idol vốn nổi tiếng trong showbiz bởi sự "lão hóa ngược" nay càng thêm trẻ trung khi áp dụng bộ trang phục này