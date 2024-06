Những món quà đặc sắc tại Peru mà du khách có thể mua tặng cho người thân

Vải may

Bạn sẽ không được gọi là đã du lịch Peru nếu không mua một loại vải may mang về nhà. Ngành dệt may Peru rất phát triển, với những tấm vải như những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Khác so với loại vải khác, vải may tại Peru nổi bật với chất lượng cao và hoa văn tinh xảo. Có rất nhiều cửa hàng dệt may bày bán các sản phẩm này, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một miếng vải may thật sự độc đáo để làm quà tặng hoặc trang trí.

Pixabay

Bắp sấy khô

Bắp sấy khô, hay còn gọi là “cancha”, là một món ăn vặt phổ biến ở Peru. Những hạt bắp to, chắc và giòn tan, có vị mặn hoặc ngọt tùy theo cách chế biến. Đây là món quà thú vị và độc đáo, dễ dàng mang theo và bảo quản. Bắp sấy khô không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn mang đậm hương vị đặc trưng của ẩm thực Peru, đáng để cân nhắc thưởng thức một lần.

Freepik

Quần áo Ponchos

Ponchos là loại áo choàng truyền thống của người Peru, thường được làm từ len alpaca hoặc len lạc đà không bướu. Áo ponchos không chỉ giữ ấm mà còn có thiết kế đẹp mắt với những hoa văn tinh xảo. Đây là món quà lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách thời trang độc đáo và muốn có một kỷ niệm đặc biệt từ Peru. Ponchos có nhiều màu sắc và kiểu dáng, phù hợp cho cả nam và nữ.

Pixabay

Nón Chullo

Nón Chullo là loại nón len đặc trưng của Peru. Loại nón này có thiết kế đặc biệt với hai tai che chắn gió lạnh, phù hợp cho khí hậu vùng núi cao Andes. Hoa văn trên nón chullo thường mang đậm nét văn hóa truyền thống và rất đa dạng về màu sắc. Đây là món quà ấm áp và độc đáo, rất phù hợp để tặng người thân trong những ngày đông lạnh giá.

Pixabay

Bát gỗ họa tiết

Bát gỗ họa tiết là một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo của Peru. Những chiếc bát này thường được làm từ gỗ tự nhiên, được chạm khắc và vẽ họa tiết tinh xảo. Hoa văn trên bát gỗ thường lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa bản địa. Bát gỗ không chỉ đẹp mắt mà còn rất bền và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Đây là món quà thú vị và ý nghĩa để tặng người thân hoặc bạn bè.

Envato

Những món quà từ Peru không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa. Hãy dành thời gian khám phá và lựa chọn những món quà này khi du lịch Peru, để mang về những kỷ niệm đáng nhớ và món quà ý nghĩa cho người thân. Những món quà từ Peru chắc chắn sẽ làm hài lòng và để lại ấn tượng sâu sắc cho người nhận.

