Những quán thịt nướng trứ danh tại Seoul

Mapo Sutbul Galbi

Mapo Sutbul Galbi là một trong những quán nướng nổi tiếng tại Seoul, đặc biệt với món sườn bò nướng trên than hồng. Quán nổi tiếng với việc sử dụng thịt bò tươi ngon, được ướp gia vị đậm đà và nướng trực tiếp trên lửa than, tạo nên hương vị đặc trưng khó quên. Không gian quán mang đậm chất truyền thống, gần gũi và ấm cúng, là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức đồ nướng kiểu Hàn Quốc truyền thống.

ẢNH: FREEPIK

Woosung Galbi



Woosung Galbi là một địa chỉ quen thuộc cho những ai yêu thích món sườn bò nướng tại Seoul. Quán nổi bật với món sườn bò nướng mềm mại, thơm ngon nhờ công thức ướp gia vị độc đáo. Đặc biệt, tại đây du khách có thể tận hưởng không gian ấm cúng, phục vụ chu đáo và cảm nhận được sự tinh tế trong từng miếng thịt. Woosung Galbi không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn thu hút rất nhiều du khách quốc tế tìm đến.

ẢNH: ENVATO

Baegsong



Baegsong là một quán nướng được nhiều người dân Seoul yêu thích nhờ hương vị đậm đà và chất lượng thịt tuyệt vời. Món ăn nổi bật nhất của quán là các loại thịt heo và bò được ướp kỹ lưỡng, nướng trên bếp than đỏ rực, tạo nên một bữa ăn khó quên. Quán có không gian thoáng đãng, phục vụ nhiệt tình và luôn đảm bảo mang đến cho thực khách trải nghiệm ăn uống thoải mái nhất. Đây là nơi lý tưởng cho những buổi tụ tập bạn bè hoặc gia đình.

ẢNH: PIXABAY

Mongtan



Mongtan là một trong những quán nướng nổi tiếng tại Seoul với món sườn bò nướng trên than hồng. Điểm đặc biệt của Mongtan chính là việc sử dụng những miếng sườn bò được chọn lọc kỹ càng, ướp gia vị đặc trưng và nướng trực tiếp trên lửa than. Thịt bò tại đây giữ được độ mềm và hương vị nguyên bản, hòa quyện cùng mùi thơm của than hồng, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Quán có không gian ấm cúng, thích hợp cho những buổi ăn tối cùng gia đình hoặc bạn bè.

ẢNH: FREEPIK

Endpoint Charcoal Rib



Endpoint Charcoal Rib là một địa chỉ không thể bỏ qua khi muốn thưởng thức đồ nướng tại Seoul. Quán nổi tiếng với món sườn bò nướng trên bếp than, được chế biến từ những miếng thịt bò tươi ngon, ướp gia vị đậm đà. Không gian quán mang đậm phong cách Hàn Quốc, ấm cúng và thân thiện, mang đến cho thực khách cảm giác thoải mái khi thưởng thức món ăn. Endpoint Charcoal Rib cũng là nơi mà nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi muốn trải nghiệm hương vị đồ nướng Hàn Quốc chính thống.

ẢNH: ENVATO

Thưởng thức đồ nướng tại Seoul là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo mà bất kỳ du khách nào cũng nên thử khi ghé thăm thành phố này. Từ các quán nướng truyền thống đến những địa chỉ hiện đại, mỗi nơi đều mang đến một hương vị riêng biệt và đậm đà. Du khách không chỉ có cơ hội thưởng thức những món ăn ngon mà còn hiểu thêm về văn hóa ẩm thực đặc sắc của Hàn Quốc. Nếu có dịp đến Seoul, hãy dành thời gian khám phá những quán nướng nổi tiếng để cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc trưng của ẩm thực Hàn Quốc.



