Những thiết kế trang sức giúp nàng diện áo dài Tết thêm xinh

Những năm gần đây, áo dài trở thành "item" được các chị em lựa chọn nhiều nhất vào dịp Tết. Bên cạnh kiểu dáng truyền thống quen thuộc, nhiều mẫu áo dài cách tân, có sự đổi mới từ cổ, tay áo đến màu sắc trở thành "trend", thể hiện phong cách cá nhân, đúng chuẩn Gen Z nhưng vẫn thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam. Để diện áo dài thêm xinh, các nàng nhớ chú trọng đến phụ kiện, trang sức đi kèm tạo điểm nhấn cho trang phục.

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho các nàng những mẫu trang sức độc đáo, tinh xảo phối cùng áo dài Tết, để diện mạo ngày xuân càng thêm phần rạng rỡ.

Trang sức Tài lộc: phú quý ngập tràn, sự nghiệp thăng hoa

Năm 2024 là thời điểm lên ngôi của mẫu áo dài đơn sắc, vải trơn theo phong cách tối giản (minimalism), thanh tao nhưng vẫn cuốn hút. Vì vậy, để tạo điểm nhấn riêng biệt khi diện áo dài theo phong cách này, các nàng hãy kết thân với các mẫu trang sức có thiết kế độc đáo, ấn tượng, đơn cử như các thiết kế Tài lộc thuộc BST trang sức Kim Bảo Như Ý của PNJ - lựa chọn không thể thiếu cho kiểu áo dài "hot trend" này.

Các mẫu trang sức Tài Lộc được thiết kế xoay quanh biểu tượng Kim Bảo Như Ý - biểu tượng độc quyền do PNJ phát triển, lồng ghép khéo léo và tinh tế 4 hình tượng mang ý nghĩa may mắn: mặt gậy như ý, cỏ 4 lá, đồng kim tiền và trái tim. Kiểu dây cổ và bông tai theo hơi hướng sang trọng, mỹ miều "hợp vía" với dáng áo dài cổ trụ lẫn cổ yếm gam màu pastel. Thêm vào đó, trang sức được đính thêm đá ECZ để tăng độ lấp lánh, cuốn hút. Không chỉ thăng hạng về diện mạo, phái đẹp khi diện bộ trang sức này còn thu hút lộc tài và may mắn trong năm mới.

Bộ trang sức Tài lộc thuộc BST trang sức Kim Bảo Như Ý mang nét truyền thống nhưng cũng không kém phần trẻ trung khi phối cùng áo dài Ảnh: PNJ

Trang sức Bình an: Quý cô ngập tràn năng lượng tích cực đầu xuân

Nếu các quý cô chuộng áo dài có gam màu ấm nóng, đồng thời mong cầu lộc sức khỏe và bình an trong năm mới có thể kết thân với các thiết kế trang sức Bình an cũng nằm trong BST trang sức Kim Bảo Như Ý của PNJ. Các thiết kế dây cổ, bông tai và lắc tay được chế tác từ bạc với điểm nhấn là hình ảnh cỏ 4 lá ôm lấy biểu tượng Kim Bảo Như Ý. Đặc biệt, 3 phần lá còn lại được tạo hình khéo léo theo dáng trái tim, gửi gắm mong cầu về sức khỏe, bình an và tình cảm thăng hoa trong năm mới.

Ánh bạc lấp lánh may mắn của bộ trang sức Bình an sẽ giúp quý cô tạo điểm nhấn trẻ trung khi phối cùng các thiết kế áo dài mang những mảng màu rực rỡ như đỏ, hồng sen, vàng hoàng gia.

Bộ trang sức Bình an có thiết kế thanh lịch trẻ trung, phù hợp với nhiều phong cách thời trang Ảnh: PNJ

Trang sức vàng đính đá CZ: Nàng đẹp tựa như hoa

Bên cạnh Kim Bảo Như Ý đậm tính biểu tượng và ý nghĩa, các nàng cũng có thể lựa chọn mẫu dây cổ với chất liệu vàng 18K, cùng đường cong uyển chuyển ôm lấy viên đá CZ trắng hiện đại, tạo nên tổng thể thanh thoát, sắc sảo mà vẫn mềm mại lạ kỳ để giúp bộ áo dài ngày Tết thêm phần nổi bật.

Dây cổ vàng đính đá CZ từ PNJ sẽ giúp chủ nhân của bộ áo dài thướt tha thêm phần kiều diễm, khó đoán, đặc biệt "hợp vía" với các chị em có gu áo dài dáng suông, cổ Tàu, cổ tròn cùng vải lụa mang tông màu nóng như đỏ, cam, hồng. Vẻ đẹp tự tin và tích cực mà món trang sức mang lại chắc chắn là lựa chọn hàng đầu mà các chị em không thể bỏ qua trong ngày Tết đến.

Với điểm nhấn lung linh từ trang sức đính đá, các nàng càng thêm tự tin để khoe sắc rạng ngời ngày xuân Ảnh: PNJ

Trang sức đá Topaz: Đóa hồng kiêu sa, kiên cường

Nếu là một cô nàng mạnh mẽ, tự tin và mong muốn được tỏa sáng, đừng bỏ lỡ món trang sức đầy tinh tế với thiết kế tinh xảo như những làn sóng biển lấp lánh, ôm trọn lấy viên đá quý Topaz rực rỡ ánh xanh từ BST Audax Rosa của PNJ, mang theo ý nghĩa về vẻ đẹp thông minh và kiên cường.

Phần mặt trên của bông tai được chế tác trông như một đóa hồng, "nữ hoàng" của những loài hoa mang trên mình sắc đẹp, hương thơm và cả sức mạnh của tính nữ. Đây chắc chắn sẽ là món trang sức không thể thiếu khi phối cùng những kiểu áo dài có thiết kế phần cổ và tay áo kín đáo, cầu kỳ, bồng bềnh, đi với gam màu lạnh bí ẩn và đầy sức hút.

Trang sức đá Topaz từ BST Audax Rosa là bản phối phù hợp với những mẫu áo dài gam màu lạnh Ảnh: PNJ

PNJ luôn không ngừng ra mắt các thiết kế trang sức mới, đa dạng về chất liệu cũng như cải tiến chất lượng sản phẩm, với mong muốn phái đẹp có thật nhiều sự lựa chọn để phối cùng áo dài, góp phần tạo điểm nhấn lấp lánh, sáng tạo nhưng không kém phần ý nghĩa, mang đến một xuân 2024 với những khoảnh khắc tuyệt đẹp và khó quên.

