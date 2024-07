Nỗ lực mang áo dài ngũ thân tiệm cận giới trẻ

Bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế (NTK) Năm Tuyền xuất hiện tại sự kiện phát động Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2024 NVCC

Trong bộ sưu tập áo dài mới, NTK khéo léo mang vẻ oai nghi của rồng cùng với hình ảnh thơ mộng từ áng mây, ngọn núi… lồng ghép vào từng bộ trang phục. Ông vận dụng chất liệu lụa, satin, tafta cùng những sắc màu tự nhiên để làm nền cho hình ảnh linh vật rồng ẩn hiện.

Từng thành công trong lĩnh vực áo cưới song NTK Năm Tuyền lại theo đuổi sự nghiệp thiết kế áo dài với mong muốn mang trang phục truyền thống này tiệm cận giới trẻ. Ông cũng có những trăn trở riêng trước sự mai một của văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa mặc. “Áo dài ngũ thân không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm của tôi với nghề may đã gắn bó suốt hơn 40 năm qua”, ông bày tỏ.

Áo dài ngũ thân của nhà thiết kế Năm Tuyền được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi xuống phố NVCC

NTK chia sẻ dù đã thành thạo nghề may nhưng khi thực hiện áo dài ngũ thân, mọi quy trình được ông xây dựng lại từ đầu. Ông đặc biệt quan tâm đến hai yếu tố là sự thoải mái và giá thành hợp lý. Theo ông, muốn đạt được hai yếu tố này, nếu chỉ may thủ công, không thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường và giá sẽ cao. Mà như vậy thì áo dài ngũ thân không thể tiếp cận đông đảo người dùng.

“Tôi bắt đầu khảo sát, phân tích chỉ số cơ thể nhằm quy ra số kích cỡ quy chuẩn như Âu phục. Việc này giúp áo dài ngũ thân có thể sản xuất đại trà, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu đông đảo của khách hàng. Tiếp đến là chuẩn hóa quy trình sản xuất, bắt đầu từ người thợ”, nhà thiết kế cho hay.

NTK Năm Tuyền sẵn sàng truyền nghề cho thế hệ sau NVCC

Nhờ nỗ lực của ông, những chiếc áo dài ngũ thân thương hiệu Năm Tuyền đã xuất hiện tại nhiều lễ hội cũng như trong những dịp đặc biệt như đám cưới, đám hỏi… Nhiều bạn trẻ cất công thuê áo dài ngũ thân Năm Tuyền để chụp ảnh. Mỗi năm, có khoảng 2.000 áo được tung ra thị trường nhưng ông đã sẵn sàng cho số lượng lớn hơn.

NTK không giấu nghề mà sẵn sàng trao kiến thức cho thế hệ sau. Không giống áo cưới cần nhiều công đoạn đính kết phức tạp, hiện ông đã trao quyền và kỹ thuật cắt may áo cho hầu hết thợ tại xưởng. Ông tự hào vì bất kỳ người thợ nào của ông cũng có thể tự may hoàn thiện một chiếc áo ngũ thân. “Dù sau này họ không gắn bó với thương hiệu nữa thì vẫn có thể sống được nhờ nghề may áo dài”, NTK cho hay.