Phái nữ cùng niềm đam mê bất tận với xu hướng menswear phá cách

Ngọc Ánh (The New Mentor) hóa thân thành quý cô quyền lực pha nét quyến rũ hào nhoáng trong bộ đồ trắng đen tối giản. Cô phối áo sơ mi túi hộp cùng cà vạt đồng màu và chân váy mini "siêu ngắn". Chiếc kính mắt cổ điển, khuyên tai bạc to bản và mẫu túi xách hobo màu đỏ mận khiến vẻ ngoài của nàng mẫu ảnh thêm phần bí ẩn, kiêu sa