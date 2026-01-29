Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân

Trong bức tranh mùa xuân, vòng tay và vòng cổ không còn là phụ kiện bổ trợ đơn thuần, mà trở thành điểm chạm tinh tế giúp hoàn thiện diện mạo. Chỉ cần lựa chọn đúng chất liệu, sắc độ và tỷ lệ, những chi tiết nhỏ này có thể dẫn dắt ánh nhìn, cân bằng tổng thể và khéo léo bộc lộ khí chất người mặc.

Chiếc váy voan hồng phấn mang chất liệu mỏng nhẹ, phom váy kín đáo, phần tay ngắn làm từ voan trong suốt. Điểm nhấn nằm ở chiếc vòng tay cẩm thạch màu xanh ngọc được phối khéo léo nơi cổ tay thon gọn, sắc xanh trầm hơn tông váy giúp tạo độ tương phản vừa đủ ẢNH: @NGOCTRINH89

Bên cạnh cẩm thạch bản lớn, vòng tay đá hạt nhỏ cũng là gợi ý phù hợp cho những ngày xuân nhẹ nhàng. Các hạt đá tròn đều, kích thước nhỏ, ôm sát cổ tay tạo cảm giác mềm mại khi đặt cạnh trang phục vải voan.

Vòng đá cẩm thạch, vòng đá nhỏ hạt tròn ôm sát cổ tay có độ bóng nhẹ của đá tạo cảm giác mềm mại cho trang phục ẢNH: LALIN

Chiếc vòng cổ mặt đá giọt nước trở thành điểm nhấn tinh tế trên nền váy ánh kim cúp ngực, nơi mọi ánh nhìn đều được dẫn về phần cổ và xương quai xanh. Dây kim loại mảnh ôm nhẹ lấy cổ giúp tổng thể giữ được sự thanh thoát, không làm phá vỡ vẻ sang trọng của chất liệu ánh kim ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Tôn nét phóng khoáng với áo corset ôm sát cơ thể, tạo cấu trúc rõ ràng cho vòng eo, khóa kéo và nút kim loại nhỏ, phần gấu corset cắt nhọn ở giữa mang lại cảm giác mạnh mẽ, hơi hướng biker nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng. Phối cùng quần jeans cạp thấp wash bạc nhẹ tạo cảm giác bụi bặm. Trang phục được hoàn thiện với vòng tay mảnh bằng kim loại sáng, ôm gọn cổ tay, giúp bản phối hài hòa hơn.



Vòng tay và vòng cổ kim loại mảnh tô điểm cho trang phục thêm phần hài hòa ẢNH: @NGANHA.203

Phụ kiện ngọc trai khi kết hợp cùng trang phục truyền thống tạo nét sang trọng nhưng vẫn mang đậm khí chất cổ điển. Áo dài lụa dáng suông, ôm nhẹ phần vai và thân trên, tạo cảm giác kín đáo. Gam màu hồng phấn hay đỏ đô đều tôn da và tạo vẻ trang nhã cho người mặc.

Đi cùng áo dài là vòng cổ ngọc trai tròn đều, kích thước vừa phải, chuỗi ngọc sáng nhẹ tạo điểm nhấn rõ ràng trên nền áo trơn màu ẢNH: EM WEAR

Chuỗi vòng cổ ngọc trai nổi bật giúp phần cổ và thân trên trông cân đối, tăng cảm giác sang trọng ẢNH: @COUPLENGOCTRAI

Ở phong cách trẻ trung hơn, bạn có thể chọn áo thun ôm sát màu đen, phối cùng là chân váy dáng dài màu xám đậm, buộc dây nhẹ ở eo tạo cảm giác thoải mái. Điểm nhấn nằm ở vòng cổ ngọc trai nhỏ, kết hợp mặt nhỏ hình hoa sáng màu. Chiếc vòng không quá nổi bật nhưng đặt trên nền áo đen lại hiện rõ, trở thành điểm sáng của tổng thể.



Phụ kiện sáng đi cùng trang phục tông tối dễ dàng làm nổi bật tổng thể, thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: @KJMBAE

Trong những ngày xuân, áo dài dáng suông màu xanh bạc hà nhạt mang lại cảm giác hiện đại. Chất liệu vải có họa tiết dệt chìm, điểm nhấn nằm ở chiếc vòng tay bản tròn to, ánh bạc. Bề mặt vòng nhẵn với đường cong mềm mại tạo sự đối lập thú vị với phom áo suông. Khi đặt trên cổ tay, vòng tay giúp bản phối có thêm chiều sâu thị giác mà vẫn giữ được nét dịu dàng của áo dài.

Chiếc vòng tay bản tròn to, ánh bạc tạo điểm nhấn rõ ràng. Bề mặt vòng nhẵn, đường cong mềm giúp bản phối trông có chiều sâu hơn, vừa giữ được nét dịu dàng vừa thêm cảm giác chỉn chu, thời trang ẢNH: @HANNIM_

Dù là đá trong trẻo, ngọc trai cổ điển hay kim loại tối giản, mỗi chiếc vòng đều góp phần định hình thần thái người mặc. Khi được phối khéo léo, ngay cả một set đồ đơn giản cũng trở nên cuốn hút trong những ngày đầu năm.

