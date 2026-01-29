  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
29/01/2026 12:00 GMT+7

Không cần quá nhiều lớp trang phục hay chi tiết cầu kỳ, chỉ với cách phối vòng tay và vòng cổ tinh tế, diện mạo ngày xuân đã trở nên trọn vẹn và cuốn hút hơn.

Trong bức tranh mùa xuân, vòng tayvòng cổ không còn là phụ kiện bổ trợ đơn thuần, mà trở thành điểm chạm tinh tế giúp hoàn thiện diện mạo. Chỉ cần lựa chọn đúng chất liệu, sắc độ và tỷ lệ, những chi tiết nhỏ này có thể dẫn dắt ánh nhìn, cân bằng tổng thể và khéo léo bộc lộ khí chất người mặc.

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân - Ảnh 1.

Chiếc váy voan hồng phấn mang chất liệu mỏng nhẹ, phom váy kín đáo, phần tay ngắn làm từ voan trong suốt. Điểm nhấn nằm ở chiếc vòng tay cẩm thạch màu xanh ngọc được phối khéo léo nơi cổ tay thon gọn, sắc xanh trầm hơn tông váy giúp tạo độ tương phản vừa đủ

ẢNH: @NGOCTRINH89

Bên cạnh cẩm thạch bản lớn, vòng tay đá hạt nhỏ cũng là gợi ý phù hợp cho những ngày xuân nhẹ nhàng. Các hạt đá tròn đều, kích thước nhỏ, ôm sát cổ tay tạo cảm giác mềm mại khi đặt cạnh trang phục vải voan.

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân - Ảnh 2.

Vòng đá cẩm thạch, vòng đá nhỏ hạt tròn ôm sát cổ tay có độ bóng nhẹ của đá tạo cảm giác mềm mại cho trang phục

ẢNH: LALIN

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân - Ảnh 3.

Chiếc vòng cổ mặt đá giọt nước trở thành điểm nhấn tinh tế trên nền váy ánh kim cúp ngực, nơi mọi ánh nhìn đều được dẫn về phần cổ và xương quai xanh. Dây kim loại mảnh ôm nhẹ lấy cổ giúp tổng thể giữ được sự thanh thoát, không làm phá vỡ vẻ sang trọng của chất liệu ánh kim

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Tôn nét phóng khoáng với áo corset ôm sát cơ thể, tạo cấu trúc rõ ràng cho vòng eo, khóa kéo và nút kim loại nhỏ, phần gấu corset cắt nhọn ở giữa mang lại cảm giác mạnh mẽ, hơi hướng biker nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng. Phối cùng quần jeans cạp thấp wash bạc nhẹ tạo cảm giác bụi bặm. Trang phục được hoàn thiện với vòng tay mảnh bằng kim loại sáng, ôm gọn cổ tay, giúp bản phối hài hòa hơn.

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân - Ảnh 4.

Vòng tay và vòng cổ kim loại mảnh tô điểm cho trang phục thêm phần hài hòa

ẢNH: @NGANHA.203

Phụ kiện ngọc trai khi kết hợp cùng trang phục truyền thống tạo nét sang trọng nhưng vẫn mang đậm khí chất cổ điển. Áo dài lụa dáng suông, ôm nhẹ phần vai và thân trên, tạo cảm giác kín đáo. Gam màu hồng phấn hay đỏ đô đều tôn da và tạo vẻ trang nhã cho người mặc. 

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân - Ảnh 5.

Đi cùng áo dài là vòng cổ ngọc trai tròn đều, kích thước vừa phải, chuỗi ngọc sáng nhẹ tạo điểm nhấn rõ ràng trên nền áo trơn màu

ẢNH: EM WEAR

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân - Ảnh 6.

Chuỗi vòng cổ ngọc trai nổi bật giúp phần cổ và thân trên trông cân đối, tăng cảm giác sang trọng

ẢNH: @COUPLENGOCTRAI

Ở phong cách trẻ trung hơn, bạn có thể chọn áo thun ôm sát màu đen, phối cùng là chân váy dáng dài màu xám đậm, buộc dây nhẹ ở eo tạo cảm giác thoải mái. Điểm nhấn nằm ở vòng cổ ngọc trai nhỏ, kết hợp mặt nhỏ hình hoa sáng màu. Chiếc vòng không quá nổi bật nhưng đặt trên nền áo đen lại hiện rõ, trở thành điểm sáng của tổng thể.

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân - Ảnh 7.

Phụ kiện sáng đi cùng trang phục tông tối dễ dàng làm nổi bật tổng thể, thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @KJMBAE

Trong những ngày xuân, áo dài dáng suông màu xanh bạc hà nhạt mang lại cảm giác hiện đại. Chất liệu vải có họa tiết dệt chìm, điểm nhấn nằm ở chiếc vòng tay bản tròn to, ánh bạc. Bề mặt vòng nhẵn với đường cong mềm mại tạo sự đối lập thú vị với phom áo suông. Khi đặt trên cổ tay, vòng tay giúp bản phối có thêm chiều sâu thị giác mà vẫn giữ được nét dịu dàng của áo dài.

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân - Ảnh 8.

Chiếc vòng tay bản tròn to, ánh bạc tạo điểm nhấn rõ ràng. Bề mặt vòng nhẵn, đường cong mềm giúp bản phối trông có chiều sâu hơn, vừa giữ được nét dịu dàng vừa thêm cảm giác chỉn chu, thời trang

ẢNH: @HANNIM_

Dù là đá trong trẻo, ngọc trai cổ điển hay kim loại tối giản, mỗi chiếc vòng đều góp phần định hình thần thái người mặc. Khi được phối khéo léo, ngay cả một set đồ đơn giản cũng trở nên cuốn hút trong những ngày đầu năm.

Vòng tay vòng cổ Phụ kiện Mùa xuân vòng ngọc trai

Bài viết khác

Sức hút từ chân váy lụa tạo nét thanh tao, kiêu kỳ

Sức hút từ chân váy lụa tạo nét thanh tao, kiêu kỳ

Vẻ đẹp kiêu kỳ cùng trang phục ren thêu hoa

Vẻ đẹp kiêu kỳ cùng trang phục ren thêu hoa

Đầm dự tiệc đơn sắc, ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên

Đầm dự tiệc đơn sắc, ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên

Chuỗi tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026: Hoạt động ‘Tích lộc’ thu hút người chơi

Chuỗi tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026: Hoạt động ‘Tích lộc’ thu hút người chơi

Voan mỏng layer áo corset, tôn lên nét gợi cảm lôi cuốn

Voan mỏng layer áo corset, tôn lên nét gợi cảm lôi cuốn

Tỉ lệ vàng tôn dáng với áo crop top và quần cạp cao

Tỉ lệ vàng tôn dáng với áo crop top và quần cạp cao

5 gợi ý trang phục công sở hiện đại cho những ngày cuối năm 'siêu' bận rộn

5 gợi ý trang phục công sở hiện đại cho những ngày cuối năm 'siêu' bận rộn

Phong cách nữ thư ký công sở: Vẻ đẹp tri thức giao thoa sự quyến rũ

Phong cách nữ thư ký công sở: Vẻ đẹp tri thức giao thoa sự quyến rũ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top