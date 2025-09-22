Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch

Preppy style là phong cách ra đời từ những bộ đồng phục của giới học sinh, sinh viên phương Tây. Thế nhưng, ngày nay chúng đã vượt ra khỏi khuôn khổ giảng đường để trở thành biểu tượng thời trang kinh điển.
Với đặc trưng là sự gọn gàng, thanh lịch và trí tuệ, phong cách preppy mang đến hình ảnh trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch. Những chiếc áo sơ mi trắng, blazer, cardigan, chân váy xếp ly hay cà vạt nhỏ gọn đều là những món đồ chủ đạo, tạo nên sự chỉn chu mà vẫn gần gũi.
Điểm đặc biệt khiến phong cách preppy được yêu thích chính là khả năng linh hoạt: vừa phù hợp cho môi trường học thuật, công sở, vừa dễ dàng biến tấu thành trang phục dạo phố đầy cá tính.