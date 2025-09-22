  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
22/09/2025 08:00 GMT+7

Preppy style là phong cách ra đời từ những bộ đồng phục của giới học sinh, sinh viên phương Tây. Thế nhưng, ngày nay chúng đã vượt ra khỏi khuôn khổ giảng đường để trở thành biểu tượng thời trang kinh điển.

Với đặc trưng là sự gọn gàng, thanh lịch và trí tuệ, phong cách preppy mang đến hình ảnh trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch. Những chiếc áo sơ mi trắng, blazer, cardigan, chân váy xếp ly hay cà vạt nhỏ gọn đều là những món đồ chủ đạo, tạo nên sự chỉn chu mà vẫn gần gũi.

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch- Ảnh 1.

Tìm kiếm khái niệm cân bằng giữa vẻ tiểu thư và khả năng đa ứng dụng, sơ mi và chân váy xếp ly là những món đồ đơn giản nhất để bạn theo đuổi phong cách preppy. Màu sắc ngọt ngào giúp nêu bật phong thái trẻ trung nhưng cũng không kém phần sang trọng

ẢNH: ARMOUS

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch- Ảnh 2.

Chiếc váy đen liền thân mang phom dáng tối giản nhưng lại gây ấn tượng nhờ những điểm nhấn tinh tế. Phần cổ áo trắng to bản kết hợp cùng hàng khuy chạy dọc và chiếc nơ nhỏ tạo nên sự tương phản thú vị, gợi nhớ đến đồng phục học đường cổ điển

ẢNH: ARMOUS

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch- Ảnh 3.

Áo sơ mi cách điệu kết hợp chi tiết cà vạt, vừa giữ được sự gọn gàng, vừa thêm điểm nhấn tinh tế. Chân váy ngắn đồng bộ sắc ghi xám giúp tôn đôi chân thon dài, mang lại sự trẻ trung nhưng không kém phần tinh nghịch

ẢNH: MOZZ

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch- Ảnh 4.

Gam màu đen chủ đạo được nhấn nhá bằng các chi tiết tinh tế và nổi bật. Phần chân váy ngắn làm tăng nét nữ tính và trẻ trung. Khi kết hợp cùng tất trắng cổ điển và giày Mary Jane, tổng thể toát lên vẻ trí thức, tinh gọn nhưng vẫn ngọt ngào

ẢNH: ARMOUS

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch- Ảnh 5.

Set đồ mang đến hình ảnh một nữ sinh dịu dàng nhưng vẫn toát lên sự tinh tế. Sắc hồng pastel khiến tổng thể trở nên trong trẻo, nữ tính. Đây là bản phối lý tưởng cho những nàng yêu thích vẻ ngọt ngào pha chút cổ điển, dễ dàng diện đi làm, đi học hay dạo phố

ẢNH: ARMOUS

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch- Ảnh 6.

Chiếc váy sơ mi liền thân mang đậm dấu ấn preppy hiện đại, kết hợp giữa sự thanh lịch và trẻ trung. Với tông xanh dịu mắt cùng phom dáng hài hòa, bộ trang phục mang đến cho người mặc vẻ ngoài trí thức, thanh nhã

ẢNH: ARMOUS

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch- Ảnh 7.

Thiết kế cổ polo màu đen nổi bật trên nền trắng kết hợp cùng thắt lưng mảnh tạo hiệu ứng thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Tổng thể vừa gợi cảm giác học đường, vừa mang nét hiện đại dễ ứng dụng trong đời sống

ẢNH: ARMOUS

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch- Ảnh 8.

Phong cách preppy hiện đại pha chút menswear cá tính. Áo sơ mi trắng cổ điển được kết hợp với cà vạt đen, tạo điểm nhấn mạnh mẽ, trưởng thành. Khoác ngoài là chiếc blazer dáng ngắn tối giản nhưng sắc sảo, giúp tổng thể thêm phần trẻ trung và gọn gàng

ẢNH: THE TENDY

Điểm đặc biệt khiến phong cách preppy được yêu thích chính là khả năng linh hoạt: vừa phù hợp cho môi trường học thuật, công sở, vừa dễ dàng biến tấu thành trang phục dạo phố đầy cá tính.



preppy phong cách preppy phong cách học đường Chân váy Áo sơ mi

Bài viết khác

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính

Khi bèo nhún trở thành ngôn ngữ của thời trang lãng mạn

Khi bèo nhún trở thành ngôn ngữ của thời trang lãng mạn

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong

Áo sơ mi rộng, lý tưởng để phối đồ layer mùa thu

Áo sơ mi rộng, lý tưởng để phối đồ layer mùa thu

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top