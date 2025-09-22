Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch

Với đặc trưng là sự gọn gàng, thanh lịch và trí tuệ, phong cách preppy mang đến hình ảnh trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch. Những chiếc áo sơ mi trắng, blazer, cardigan, chân váy xếp ly hay cà vạt nhỏ gọn đều là những món đồ chủ đạo, tạo nên sự chỉn chu mà vẫn gần gũi.

Tìm kiếm khái niệm cân bằng giữa vẻ tiểu thư và khả năng đa ứng dụng, sơ mi và chân váy xếp ly là những món đồ đơn giản nhất để bạn theo đuổi phong cách preppy. Màu sắc ngọt ngào giúp nêu bật phong thái trẻ trung nhưng cũng không kém phần sang trọng

ẢNH: ARMOUS

Chiếc váy đen liền thân mang phom dáng tối giản nhưng lại gây ấn tượng nhờ những điểm nhấn tinh tế. Phần cổ áo trắng to bản kết hợp cùng hàng khuy chạy dọc và chiếc nơ nhỏ tạo nên sự tương phản thú vị, gợi nhớ đến đồng phục học đường cổ điển ẢNH: ARMOUS

Áo sơ mi cách điệu kết hợp chi tiết cà vạt, vừa giữ được sự gọn gàng, vừa thêm điểm nhấn tinh tế. Chân váy ngắn đồng bộ sắc ghi xám giúp tôn đôi chân thon dài, mang lại sự trẻ trung nhưng không kém phần tinh nghịch ẢNH: MOZZ

Gam màu đen chủ đạo được nhấn nhá bằng các chi tiết tinh tế và nổi bật. Phần chân váy ngắn làm tăng nét nữ tính và trẻ trung. Khi kết hợp cùng tất trắng cổ điển và giày Mary Jane, tổng thể toát lên vẻ trí thức, tinh gọn nhưng vẫn ngọt ngào ẢNH: ARMOUS

Set đồ mang đến hình ảnh một nữ sinh dịu dàng nhưng vẫn toát lên sự tinh tế. Sắc hồng pastel khiến tổng thể trở nên trong trẻo, nữ tính. Đây là bản phối lý tưởng cho những nàng yêu thích vẻ ngọt ngào pha chút cổ điển, dễ dàng diện đi làm, đi học hay dạo phố ẢNH: ARMOUS

Chiếc váy sơ mi liền thân mang đậm dấu ấn preppy hiện đại, kết hợp giữa sự thanh lịch và trẻ trung. Với tông xanh dịu mắt cùng phom dáng hài hòa, bộ trang phục mang đến cho người mặc vẻ ngoài trí thức, thanh nhã ẢNH: ARMOUS

Thiết kế cổ polo màu đen nổi bật trên nền trắng kết hợp cùng thắt lưng mảnh tạo hiệu ứng thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Tổng thể vừa gợi cảm giác học đường, vừa mang nét hiện đại dễ ứng dụng trong đời sống ẢNH: ARMOUS

Phong cách preppy hiện đại pha chút menswear cá tính. Áo sơ mi trắng cổ điển được kết hợp với cà vạt đen, tạo điểm nhấn mạnh mẽ, trưởng thành. Khoác ngoài là chiếc blazer dáng ngắn tối giản nhưng sắc sảo, giúp tổng thể thêm phần trẻ trung và gọn gàng ẢNH: THE TENDY

Điểm đặc biệt khiến phong cách preppy được yêu thích chính là khả năng linh hoạt: vừa phù hợp cho môi trường học thuật, công sở, vừa dễ dàng biến tấu thành trang phục dạo phố đầy cá tính.





