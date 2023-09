Phong cách trang điểm được nhiều người đẹp quốc tế ưa chuộng khi đến Việt Nam

Quân Nguyễn - Pu Lê từng giành giải thưởng Makeup & Hairstylist Of The Year tại Star Awards 2022 do tạp chí Harper's Bazaar trao tặng. Cuộc thi Vietnam Makeup Artist & Hairstylist Awards 2023 do cặp đôi sáng lập cũng gây được tiếng vang trong ngành làm đẹp khi tôn vinh những con người làm công việc thầm lặng phía sau hậu trường, giúp người nổi tiếng có vẻ ngoài hoàn hảo và tự tin khi xuất hiện trước công chúng