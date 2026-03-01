Rạng rỡ hơn cùng các thiết kế ren trong trang phục

Không còn bó hẹp trong hình ảnh điệu đà quen thuộc, chất liệu ren ngày nay được làm mới qua những phom dáng hiện đại, bảng màu trẻ trung và cách phối đầy sáng tạo. Chính sự linh hoạt ấy giúp chất liệu mềm mại này chinh phục nhiều phong cách khác nhau, giúp người mặc tự tin tỏa sáng trong những ngày đầu năm đầy cảm hứng.



Bắt đầu hành trình chinh phục phong cách đầu năm, những thiết kế ren mang tinh thần mộc mạc luôn là lựa chọn an toàn mà vẫn đủ nổi bật. Chiếc váy midi cổ yếm phối ren đã đủ sức tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp nhẹ nhàng của mùa mới. Phần cổ yếm mở khéo léo, trong khi nền vải in hoa nhí tạo hiệu ứng thị giác tươi mát như một khu vườn xuân thu nhỏ. Dáng váy xòe nhẹ kết hợp đường nhún hông được xử lý tinh tế, điểm đắt giá nằm ở những viền ren mảnh nơi cổ áo và gấu váy, đủ để tạo chiều sâu thẩm mỹ mà không gây cảm giác phô trương.

Váy midi cổ yếm phối ren mang đến vẻ đẹp mềm mại và trong trẻo cho ngày đầu năm. Từng chi tiết hoa nhí và đường ren mảnh giúp tạo cảm giác thanh thoát ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Nếu theo đuổi hình ảnh “nàng thơ” chuẩn mực, váy ren midi tông hồng chính là lựa chọn khó bỏ qua. Lớp ren hoa phủ dọc thân váy được xử lý tinh xảo, bên trong lớp lót cùng tông màu giúp giữ sự kín đáo cần thiết. Phom váy chữ A dài qua gối không chỉ khéo léo che khuyết điểm mà còn mang lại độ thướt tha rõ rệt trong từng bước di chuyển ẢNH: ELISE

Một cách phối ren trẻ trung và thanh thoát được thể hiện qua bản phối gồm áo xô tay phồng và chân váy chữ A. Chiếc áo cổ chữ U gợi cảm được nhấn nhá bằng tà áo xòe nhẹ, chi tiết ren ở gấu váy là mảnh ghép quan trọng giúp cân bằng chất liệu thô nhẹ của vải. Khi kết hợp cùng túi xách hồng phong cách Y2K, trang phục trở nên tươi trẻ hơn và mang sắc thái hiện đại. Sự kết hợp tinh tế giữa ren và các gam màu trẻ trung này giúp tổng thể vừa nữ tính, vừa tràn đầy năng lượng.



Chi Pu chọn áo vải xô tay phồng phối ren tinh tế, kết hợp chân váy xanh chữ A tràn đầy sức sống ẢNH: @CHIPUPU

Set đồ ren sát nách cổ chữ V với viền ren chạy dọc phần ngực và chân váy tạo nên sự liên kết thị giác mượt mà. Dáng váy mini trên gối giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn, đặc biệt phù hợp với những nàng theo đuổi phong cách năng động. Khi hoàn thiện bằng kính râm đen bản nhỏ và dép cao gót đính nơ, tạo sự cân bằng thú vị giữa ngọt ngào và cá tính ẢNH: @LANPHUONGGS

Chiếc váy ren xanh pastel có mũ với thiết kế độc đáo tựa áo khoác ngoài thanh lịch và tràn đầy hơi thở xuân. Họa tiết hoa nhỏ chạy dọc theo phần váy ren đem lại sự tinh khôi. Lớp áo thun trắng bên trong được sử dụng để trung hòa sự điệu đà của ren. Khi kết hợp với túi xách dây xích kim loại, bộ trang phục trở nên hiện đại và cá tính hơn mà vẫn giữ được tinh thần nữ tính đặc trưng ẢNH: K&K FASHION

Phong cách cổ điển được tái hiện đầy tinh tế qua bản phối giữa áo ren và quần ống rộng. Áo ren trắng layer bên ngoài, vải ren mỏng tạo hiệu ứng trong suốt ấn tượng. Thiết kế cổ cao dựng và phom không tay gợi lên sự thanh lịch của trang phục cổ điển, trong khi quần ống rộng đỏ rực mang lại điểm nhấn thị giác mạnh mẽ.

Sự tương phản giữa sắc trắng tinh khôi và đỏ may mắn không chỉ nổi bật về màu sắc mà còn gợi cảm giác khởi đầu đầy năng lượng cho năm mới ẢNH: @FALVAON

Từ vẻ mộc mạc trong trẻo đến phong thái cổ điển sang trọng hay hơi thở hiện đại trẻ trung, chất liệu ren luôn biết cách khiến người mặc trở nên đặc biệt theo cách rất riêng.

