Thời trang 24/7

Sành điệu xuống phố, đi làm với các kiểu quần jeans hợp mọi dáng người

Kim Ngọc
Kim Ngọc
03/11/2025 16:00 GMT+7

Quần jeans vừa năng động vừa dễ mặc, dễ phối nhất tủ đồ nên được diện ở khắp mọi nơi. Bất kể nàng có dáng người quả lê, quả táo, dáng gầy mảnh mai hay dáng tròn mũm mĩm thì vẫn luôn có những chiếc quần jeans phù hợp.

Quần jeans ống loe gợi nhắc hình ảnh thời trang cổ điển, "hack" chân thon dài trong khi các thiết kế denim ống đứng, quần jeans ống rộng đứng đầu bảng che khuyết điểm, vừa mang đến sự thoải mái vừa tôn dáng tốt.

Quần jeans cạp trễ

Quần jeans cạp trễ ống rộng mang đến tinh thần tự do, năng động và hiện đại như chính phong cách của cô nàng hiện đại. Hãy ưu ái chọn các thiết kế làm từ 100% cotton denim vì chúng vừa mềm mại với làn da, vừa bền màu lại chắc chắn và bền bỉ để có thể đồng hành cùng nàng lâu dài.

Sành điệu xuống phố, đi làm với các kiểu quần jeans năng động - Ảnh 1.

Quần jeans cạp trễ ống rộng có điểm nhấn ở hai bên hông gấp nếp side pleat tạo độ phồng cho ống quần mà vẫn ôm gọn phần hông. Thiết kế có chi tiết wash râu mèo và đường decoup cánh dơi được làm nổi bật bằng sắc xanh modern blue ấn tượng

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Quần jeans ống loe

Được xem là kiểu quần denim cổ điển bậc nhất, quần jeans ống loe tuy không trở lại thành xu hướng nhưng vẫn được yêu thích. Nếu quý cô có dáng người vừa vặn và muốn thu hút sự chú ý vào đôi chân, hông và phần thân dưới thì đừng bỏ qua kiểu quần jeans này.

Sành điệu xuống phố, đi làm với các kiểu quần jeans năng động - Ảnh 5.

Thiết kế ống loe hiện đại có độ ôm nhẹ ở phần đùi và gối, phần ống quần cũng loe vừa phải tạo nên sự thanh thoát và thuận tiện cho nhiều hoạt động hằng ngày

ẢNH: ANNETHONG

Chinh phục mọi phong cách với quần jeans ống rộng

Quần denim ống rộng được mặc nhiều nhất, yêu thích nhất vì những đặc tính hoàn hảo - bất kể dáng vóc nào cũng vừa vặn, tôn dáng và tiện dụng. 

Sành điệu xuống phố, đi làm với các kiểu quần jeans năng động - Ảnh 2.

Phiên bản nâng cấp của quần jeans ống rộng truyền thống với chi tiết thiết kế vừa vặn tôn phom dáng của quý cô châu Á. Từ văn phòng đến các buổi hẹn cà phê - bản phối đơn giản, năng động nhưng tràn đầy tươi trẻ của denim màu xanh chàm và áo phông trắng đều có thể trở thành lựa chọn tối ưu

ẢNH: HASHTAGEM

Sành điệu xuống phố, đi làm với các kiểu quần jeans năng động - Ảnh 3.

Quần denim ống rộng gam màu xanh wash tươi sáng mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái, phối cùng sneakers và áo tank top mang đến bản phối đường phố đẹp mắt

ẢNH: HASHTAGEM

Sành điệu xuống phố, đi làm với các kiểu quần jeans năng động - Ảnh 8.
Sành điệu xuống phố, đi làm với các kiểu quần jeans năng động - Ảnh 9.

Phom dáng jeans ống rộng nguyên bản có độ dài và độ rộng ống quần đầy phóng khoáng, dành cho những ai tìm kiếm một tuyên ngôn phong cách thay vì chạy theo những quy tắc. Quý cô tạo nên gu thời trang trẻ trung, hiện đại, không ràng buộc khi phối cùng sơ mi sọc xanh

ẢNH: HASHTAGEM

Quần denim ống đứng

Quần jeans ống đứng/quần jeans ống thẳng (straight A) dễ dàng chinh phục nàng ngay từ lần mặc đầu tiên. Thiết kế có phom suông thẳng, ống rộng vừa với phần cạp cao, ôm hông và phần ống rơi nhẹ tạo hình dáng chữ A mềm mại mà vẫn gọn gàng. Hầu hết các mẫu quần jeans hiện nay đều có rất nhiều màu sắc để quý cô chọn lựa, từ sắc xanh nhạt, xanh chàm, xanh xám, xanh rêu đến đen, trắng, hồng, vàng pastel...

Sành điệu xuống phố, đi làm với các kiểu quần jeans năng động - Ảnh 6.

Dáng vẻ thanh thoát nhưng thoải mái, mềm mại mà vẫn chỉn chu từ bản phối straight A jeans và áo kiểu điệu đà

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Sành điệu xuống phố, đi làm với các kiểu quần jeans năng động - Ảnh 4.

Vẻ nữ tính, cuốn hút ngọt ngào của cô nàng diện jeans không hề bị mất đi mà ẩn giấu trong những nếp áo mềm mại cùng gam màu trắng tinh khôi, thuần khiết

ẢNH: ARASTORE


