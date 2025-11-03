Sành điệu xuống phố, đi làm với các kiểu quần jeans hợp mọi dáng người

Quần jeans ống loe gợi nhắc hình ảnh thời trang cổ điển, "hack" chân thon dài trong khi các thiết kế denim ống đứng, quần jeans ống rộng đứng đầu bảng che khuyết điểm, vừa mang đến sự thoải mái vừa tôn dáng tốt.
Quần jeans cạp trễ
Quần jeans cạp trễ ống rộng mang đến tinh thần tự do, năng động và hiện đại như chính phong cách của cô nàng hiện đại. Hãy ưu ái chọn các thiết kế làm từ 100% cotton denim vì chúng vừa mềm mại với làn da, vừa bền màu lại chắc chắn và bền bỉ để có thể đồng hành cùng nàng lâu dài.
Quần jeans ống loe
Được xem là kiểu quần denim cổ điển bậc nhất, quần jeans ống loe tuy không trở lại thành xu hướng nhưng vẫn được yêu thích. Nếu quý cô có dáng người vừa vặn và muốn thu hút sự chú ý vào đôi chân, hông và phần thân dưới thì đừng bỏ qua kiểu quần jeans này.
Chinh phục mọi phong cách với quần jeans ống rộng
Quần denim ống rộng được mặc nhiều nhất, yêu thích nhất vì những đặc tính hoàn hảo - bất kể dáng vóc nào cũng vừa vặn, tôn dáng và tiện dụng.
Phom dáng jeans ống rộng nguyên bản có độ dài và độ rộng ống quần đầy phóng khoáng, dành cho những ai tìm kiếm một tuyên ngôn phong cách thay vì chạy theo những quy tắc. Quý cô tạo nên gu thời trang trẻ trung, hiện đại, không ràng buộc khi phối cùng sơ mi sọc xanh
ẢNH: HASHTAGEM
Quần denim ống đứng
Quần jeans ống đứng/quần jeans ống thẳng (straight A) dễ dàng chinh phục nàng ngay từ lần mặc đầu tiên. Thiết kế có phom suông thẳng, ống rộng vừa với phần cạp cao, ôm hông và phần ống rơi nhẹ tạo hình dáng chữ A mềm mại mà vẫn gọn gàng. Hầu hết các mẫu quần jeans hiện nay đều có rất nhiều màu sắc để quý cô chọn lựa, từ sắc xanh nhạt, xanh chàm, xanh xám, xanh rêu đến đen, trắng, hồng, vàng pastel...