‘See now buy now’ có trở thành xu hướng của thời trang local brand Việt?

Gia tăng doanh số là mục tiêu hàng đầu mà thương hiệu thời trang nhắm đến, đặc biệt với các local brand (thương hiệu thời trang nội địa) khi mang bộ sưu tập mới đến sàn diễn thời trang. Tuy còn khá mới trong ngành thời trang Việt Nam nhưng xu hướng "see now buy now" có thể trở thành một hình thức bán hàng hiệu quả nếu các thương hiệu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho bộ sưu tập và người mua thấy rõ được lợi ích.

Sàn diễn đậm chất đường phố của Celebration Local Pride Thu Đông 2022

Đã thành thông lệ khi thương hiệu giới thiệu bộ sưu tập mới, một số thiết kế "đinh" sẽ được gửi gắm cho vài gương mặt nghệ sĩ nổi bật. Điều này vừa tạo ra sự khan hiếm, vừa thúc đẩy ao ước sở hữu thiết kế mới của đông đảo tín đồ thời trang. Trên thực tế, các nhà mốt cần khoảng thời gian nhất định để sản xuất các thiết kế trong bộ sưu tập mới trình diễn (đảm bảo về số lượng, màu sắc, kích cỡ...) Thời gian chuẩn bị sản phẩm của nhà mốt quốc tế có thể từ 3-6 tháng, với local brand Việt thời gian có thể rút ngắn hơn nhưng tựu trung lại, người mua vẫn phải đợi!

Thiết kế từ thương hiệu Mauve

Bà Trần Hà Mi, Co-Founder Style Repuplik, Giám đốc sản xuất Celebration Local Pride (CLP) cho biết không khí bùng nổ khi ngồi xem người mẫu trình diễn trong fashion show khiến người xem hào hứng, thích thú và muốn lập tức sở hữu thiết kế mới. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian chờ đợi, chưa chắc người đó còn muốn mua thiết kế đó nữa. Tính năng "see now buy now" đáp ứng ngay nhu cầu thực tế của khách hàng và nhờ đó có thể kích cầu mua sắm thật sự, local brand bán được bộ sưu tập sau trình diễn chứ không đơn thuần chỉ để quảng bá hay làm thương hiệu.

Trên thế giới, nhiều nhà mốt nhắc đến "see now buy now" nhưng số lượng các đơn vị thực hiện được khá ít ỏi. Tại Việt Nam, sàn diễn CLP Thu Đông 2023 mang đến trải nghiệm xem, mua ngay sản phẩm cho khán giả xem show

"Cho đến nay, CLP Thu Đông 2023 là sàn diễn thời trang đầu tiên áp dụng xu hướng xem mua luôn", ông Eric Kim (trái), CEO ứng dụng BIDU cho biết. Đơn vị này là đối tác tổ chức sàn diễn tôn vinh các local brand Việt ở mùa diễn thứ 6

Thiết kế từ thương hiệu QEM của nhà thiết kế Quý Trần

Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng, chỉ 6/15 brand thời trang tham gia CLP Thu Đông 2023 được kích hoạt tính năng "see now buy now". Theo đó khán giả sẽ quét mã QR để đặt hàng thiết kế mình yêu thích khi đang xem show và nhận sản phẩm sau vài ngày giao hàng.

Trong nhịp sống hiện đại, việc chờ đợi làm mất đi thú vui mua sắm

Trở lại ở mùa thứ 6, CLP Thu Đông 2023 có sự đổi mới về khâu tổ chức. Chương trình có 4 khung giờ trình diễn (slot), mỗi slot gồm bộ sưu tập của 3-4 thương hiệu. Việc chia nhỏ slot giúp khán giả thoải mái và thả lỏng hơn khi xem thời trang; các thương hiệu cũng được trình diễn toàn bộ các thiết kế trong bộ sưu tập thay vì phải chọn lọc như nhiều mùa trước đó.

Celebrating Local Pride Thu Đông 2023 tổ chức vào ngày 11.11 - ngày lễ độc thân và cũng là thời điểm các hoạt động mua sắm trên các nền tảng thương mại diễn ra mạnh mẽ nhất trong năm với sự tham gia của hơn 15 local brand Việt bao gồm DE JUNIE, DEARMAN, K&K x Phi Pham, CHEN, Huyen Chau Nguyen, Mauve, Ướm, HuelleyRose, Madman, QEM, Badbiss, Esther studio, Nguyen Thanh Danh, An Closet, HINOG, NIRAN và REVEUSE.

Ảnh: SR, NTKCC