Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ bí quyết luôn trẻ hơn chồng, giữ nhan sắc tuổi 43

Không chạy theo "trào lưu trẻ mãi" bằng mọi cách, siêu mẫu Vũ Hà Anh chọn chăm sóc bản thân bền bỉ, đủ đầy để đẹp cho chính mình và sống thoải mái bên người bạn đời kém hai tuổi.



Sống vui và tự tin, yêu bản thân có trách nhiệm để giữ vẻ trẻ đẹp

Lần đầu gặp chồng khi anh 30 tuổi, Hà Anh khi đó đã 32. Cô vẫn nhớ câu nói vui của chồng: "30 tuổi cũng già rồi!", còn mình chỉ mỉm cười đáp lại: "30 vẫn còn rất baby". Khoảng cách hai tuổi không khiến nữ siêu mẫu bận tâm, bởi theo cô, phụ nữ thường trưởng thành sớm hơn đàn ông về mặt tâm sinh lý; điều quan trọng nằm ở sự chững chạc, thấu hiểu và đồng điệu trong đời sống. "Tôi hầu như không cảm nhận sự khác biệt tuổi tác giữa hai vợ chồng", Hà Anh chia sẻ.

Ở tuổi 43, nữ siêu mẫu vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc cùng vòng eo thon gọn đáng mơ ước, không chỉ với nhiều phụ nữ mà còn là hình mẫu lý tưởng trong giới người mẫu và các người đẹp ẢNH: NVCC

Vóc dáng và phong cách tựa như thanh nữ ngoài 20 của siêu mẫu ẢNH: NVCC

Lý giải việc thường được nhận xét trẻ hơn chồng, Hà Anh cho biết đó không phải là nỗ lực để "giữ chồng" hay so sánh hơn - kém, mà xuất phát từ ý thức yêu bản thân một cách có trách nhiệm. Với cô, trẻ đẹp là để sống vui, tự tin và thoải mái hơn mỗi ngày, chứ không phải để chạy theo ánh nhìn của người khác.

Đối với nữ siêu mẫu việc chăm sóc da, có lối sống lành mạnh và tinh thần tích cực là quan trọng nhất trong việc duy trì phong độ nhan sắc. Cô duy trì vận động đều đặn, ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, đồng thời chủ động giảm áp lực tâm lý. Quan trọng hơn, Hà Anh lựa chọn chấp nhận tuổi tác một cách tự nhiên, không theo đuổi chuẩn mực "trẻ mãi không già", bởi với cô, sự tự tin và niềm vui sống chính là yếu tố tạo nên vẻ trẻ trung bền vững.

Làn da săn chắc cùng thần thái tươi sáng, trẻ trung giúp nữ siêu mẫu luôn được nhận xét trẻ hơn chồng, dù cô hơn tuổi anh ẢNH: NVCC

Chăm sóc da đúng cách và tiêu dùng thông minh

Với Hà Anh, chăm sóc da là nền tảng quan trọng nhất để giữ vẻ ngoài tươi tắn. Cô tin vào nguyên tắc "có chăm có hơn", và cho rằng cả nam giới cũng cần skincare nếu không muốn da nhanh nhăn, nhanh lão hóa. Nữ siêu mẫu nhấn mạnh việc lựa chọn sản phẩm phù hợp túi tiền và nguồn gốc rõ ràng. Sinh viên hay người lao động hoàn toàn có thể bắt đầu với những thương hiệu phổ biến, chính hãng. "400.000 - 500.000 đồng cho một hũ dùng một đến hai tháng không hề đắt, đừng tiếc", cô khuyên.

Nữ siêu mẫu trong một buổi học chia sẻ về trang điểm cá nhân, tìm hiểu về thời trang cũng như định hình những phong cách dành cho chính mình ẢNH: NVCC

Nếu có điều kiện tốt hơn, Hà Anh cho rằng việc nâng cấp sản phẩm là hợp lý vì công nghệ và thành phần được đầu tư bài bản. "Không có sản phẩm chất lượng cao mà lại rẻ bất thường", cô lưu ý, đồng thời cảnh báo về mỹ phẩm xách tay không rõ nguồn gốc.

Một chi tiết đời thường nhưng thú vị là thói quen chăm sóc da của chồng Hà Anh. Trước khi quen cô, anh gần như không biết đến skincare. Thấy vợ chăm da mỗi ngày, anh dần hiểu tầm quan trọng của việc này. Khi chồng bước sang tuổi 42, Hà Anh "thăng hạng" sản phẩm chống lão hóa, ưu tiên những dòng lành tính, tiện dụng, dùng chung ngày - đêm, phù hợp nhịp sống bận rộn của đàn ông. Gel mát cho những ngày vận động ngoài trời, kem dưỡng ẩm cho môi trường máy lạnh - sự linh hoạt giúp thói quen được duy trì lâu dài.

Nữ siêu mẫu không theo đuổi hình ảnh “trẻ hơn tuổi” bằng mọi giá. Cô chọn chăm sóc da đều đặn, tiêu dùng thông minh và giữ tinh thần thoải mái ẢNH: NVVCC



