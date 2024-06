Tận hưởng vẻ đẹp tối giản và tinh tế của phong cách Minimalism

Không ai có thể làm ngơ trước những thiết kế tối giản Minimalism. Những bộ trang phục ít chi tiết, ít phụ kiện, mang tông màu trung tính đơn sắc có thể gợi lên cảm giác đơn điệu; tuy nhiên một khi đã mặc lên người, tín đồ thời trang sẽ cảm nhận rõ nét sự đặc biệt của cấu trúc, kiểu dáng và chất liệu đặc trưng của từng thiết kế.

Đi làm hay đi họp, dạo phố hay hẹn hò cà phê cũng đều thích hợp với bản phối áo kiểu tay phồng và quần tây kẻ sọc. Họa tiết được tiết chế ở mức tối thiểu để bản phối trắng đen trở nên đặc sắc Miurey Tokyo

Thời trang Minimalism được hình thành bởi rất nhiều công sức và thời gian, với mục đích tạo ra các thiết kế đơn giản nhưng hoàn hảo theo cách khác biệt. Phong cách Minimalism bắt đầu trở nên phổ biến từ thập niên 1990 với tiếng vang từ bộ sưu tập của các nhà mốt Gucci và Louis Vuitton. Năm nay, thời trang Less is More được Max Mara, Victoria Beckham... khai thác trong bộ sưu tập dành cho mùa Resorts 2025.

Miurey Tokyo

Khi bước vào thế giới của tông màu trắng, tín đồ thời trang sẽ khám phá ra sự thú vị của dải màu sắc cơ bản cổ điển này. Màu trắng kem, trắng ngà, trắng vỏ trứng, trắng xanh... trên mỗi chất liệu taffta, oganzar, ren, lưới, voan... lại mang đến hiệu ứng thị giác khác biệt LIANG.D

Hai ý tưởng mang tông màu kem thanh khiết tô điểm cho phong cách tối giản thanh lịch, sang trọng đầy khí chất - bản phối áo không tay kết hợp với chân váy ren trắng hoặc đầm cocktail với phần tùng váy xếp hờ như những cánh cánh hoa mong manh

LIANG.D

Sắc trắng trên những chiếc nơ nhỏ xinh tạo điểm nhấn cho mẫu đầm xòe đơn sắc tối giản và tinh tế. Những đường cắt mượt mà, nếp gấp tự nhiên nhẹ nhàng ôm lấy những đường cong của cơ thể người mặc LIANG.D

Hướng đến vẻ đẹp tinh giản, thoáng mát và thanh thoát trong mùa hè này cùng bản phối áo sơ mi tay ngắn và quần shorts kèm túi đan cầm tay Sheelion

Khi đã hiểu về Minimalism, tín đồ thời trang rất dễ nhận ra sự khác biệt trên cấu trúc và phom dáng của các thiết kế tối giản. Chi tiết thú vị thường ẩn giấu đâu đó hoặc tiết chế ở mức tối thiểu theo đúng tiêu chí của phong cách, qua đó mang đến cảm nhận riêng biệt cho người mặc và người ngắm nhìn Sheelion

Phong cách menswear được biến đổi để trở nên hòa hợp với mọi giới tính và độ tuổi. Mọi tín đồ đều có thể mặc set quần tây + blazer không tay kèm một chiếc áo thun mỏng, áo tank top để đi làm, đi học vào mùa này mà không cần lăn tăn quá nhiều về diện mạo bên ngoài Sheelion

Linh hoạt và dễ biến đổi khi diện phong cách tối giản. Cùng với quần âu ống rộng màu đen/ xám cơ bản, nàng thoắt biến hóa từ phong cách văn phòng sang phong cách dự tiệc với vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch đầy duyên dáng, nữ tính Sheelion