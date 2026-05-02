Tăng nét độc đáo với những bản phối hồng và nâu

Giữa vô vàn lựa chọn quen thuộc, sự kết hợp giữa sắc hồng ngọt ngào và gam nâu trầm ấm đang dần khẳng định vị thế như một chuẩn mực thẩm mỹ mới. Không còn là những gam màu đứng riêng lẻ, hồng và nâu khi đặt cạnh nhau lại tạo nên hiệu ứng thị giác đầy bất ngờ.

Nếu yêu thích sự trẻ trung và phá cách, bản phối theo tinh thần Y2K chính là lựa chọn đáng để thử nghiệm. Sự giao thoa giữa sắc hồng ngọt ngào và gam nâu trầm ấm mang đến một làn gió mới đầy cuốn hút. Chiếc áo hai dây ôm nhẹ cơ thể, với sắc hồng pastel trong trẻo, kết hợp cùng chân váy nâu dáng xòe điểm họa tiết chấm bi cổ điển, gợi nhớ đến phong cách Y2K phá cách ẢNH: MAISY.CLOTHINGS

Chiếc áo ca rô hồng với thiết kế bèo nhún mềm mại ở viền cổ và phần eo bo chun. Họa tiết ca rô tạo nên điểm nhấn thị giác rõ nét, đi cùng là chiếc quần dáng bí oversized họa tiết ca rô nâu, tạo sự tương phản thú vị về phom dáng và màu sắc ẢNH: SECODEE

Trong bảng màu thời trang, nâu được xem là gam màu “trung gian” đầy quyền lực nhờ khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều sắc độ khác nhau. Gam màu nâu còn có thể dễ dàng phối cùng trắng, kem, xanh pastel hay thậm chí là các tông màu nổi bật hơn như đỏ rượu hoặc cam đất.

Chiếc váy hồng phấn dáng babydoll mang đến vẻ ngoài trong trẻo, được nhấn nhá bằng tay phồng nữ tính. Sự kết hợp cùng bốt cao cổ màu nâu và túi xách đen tạo nên điểm chạm tương phản tinh tế ẢNH: TEETEEOI

Bản phối hồng pastel và sắc nâu trầm từ đôi bốt da lộn tạo nên một tổng thể hài hòa. Chiếc áo sơ mi dạ tweed cùng chân váy đồng điệu mang đến vẻ ngoài tiểu thư, chỉ cần một túi xách cầm tay trắng hoặc đen tạo nên bộ ba cuốn hút ẢNH: KIDO

So với những chuẩn mực truyền thống, cách tiếp cận bảng màu hồng - nâu trong thời trang hiện đại đã có nhiều chuyển biến đáng chú ý. Nếu trước đây, hồng thường gắn liền với sự nữ tính thuần túy và nâu mang sắc thái cổ điển, thì nay cả hai đã được làm mới thông qua phom dáng, chất liệu và cách phối.

Áo thun hồng họa tiết mang đến cảm giác trẻ trung, được cân bằng bởi quần shorts nâu ca rô mang hơi hướng cổ điển. Điểm xuyết thêm mũ beret và túi đeo vai gam trung tính, bản phối hoàn thiện với vẻ ngoài thời thượng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi ẢNH: @ ROTTOR_

Thiết kế áo blouse gam hồng họa tiết hoa nhí điệu đà cùng chi tiết nơ thắt ở cổ, hòa quyện cùng sắc nâu trang nhã của đôi giày búp bê màu nâu và túi xách đi kèm tạo nên một tổng thể đầy chất thơ ẢNH: AISYTUM

Những thiết kế đơn giản, dễ phối như áo hai dây, chân váy ngắn hay quần shorts sẽ là lựa chọn lý tưởng cho hoạt động thường nhật.

Chiếc áo yếm hồng phấn dáng xòe mang đến vẻ ngoài trong trẻo với thiết kế buộc dây cổ nữ tính. Sự kết hợp cùng chân váy xếp ly ngắn màu nâu tạo nên một tổng thể hài hòa, ngọt ngào ẢNH: @_H.PHUOWNG

Không chỉ gắn liền với vẻ ngọt ngào hay nữ tính, sự kết hợp giữa hồng và nâu còn dễ dàng biến hóa theo hướng năng động, cá tính. Bản phối với áo phông oversized phối hai gam màu, quần shorts nâu cùng các phụ kiện như khăn buộc đầu và bốt hồng pastel tạo nên diện mạo trẻ trung, phá cách. Tổng thể mang lại cảm giác nổi bật, phù hợp cho những buổi dạo phố hay đi chơi đầy tự tin ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Sự hòa quyện giữa sắc hồng và gam nâu không chỉ mang lại vẻ ngoài bắt mắt mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế. Đây là một gợi ý thú vị cho những ai muốn làm mới phong cách, vừa giữ được nét nữ tính vừa tạo điểm nhấn riêng biệt.