Tạo dựng khí chất thượng lưu quý phái với phong cách 'sang trọng thầm lặng' Quiet Luxury

Quiet Luxury được tạp chí thời trang đình đám Vogue nhận định là xu hướng thời trang hot nhất năm 2023 khi được các nhà mốt tích cực lăng xê và cho ra đời những bộ sưu tập ấn tượng. Từ Jil Sander, Bottega Veneta, Khaite hay The Row lần lượt ra mắt công chúng những thiết kế như áo khoác tối giản, váy denim cắt may khéo léo, áo ba lỗ không đường may, đầm đơn sắc không họa tiết, giày lười