Thanh lịch chuẩn 'sang trọng mà không phô trương' cùng những thiết kế linen tối giản

Không cần những chi tiết cầu kỳ hay đính kết nổi bật, thời trang linen chinh phục phái đẹp bằng phom dáng tinh giản, gam màu trung tính cùng cảm giác thoải mái, mát nhẹ khi mặc, đặc biệt mỗi khi đến hè.

Được kể bằng những đường cắt chỉn chu và sắc độ trung tính, thiết kế linen lựa chọn sự mềm mại để làm nên dấu ấn. Kỹ thuật cắt may, phom dáng phóng khoáng và những gam beige, sand và mocha trầm ấm càng làm nổi bật tinh thần thanh lịch kín đáo nhưng không đơn điệu Ảnh: Elise

Áo cổ vuông với điểm nhấn xếp ly dọc ở thân trước, được may từ chất liệu linen tơ mềm nhẹ, thoáng mát và cực kỳ dễ mặc. Thiết kế có tông màu hồng nổi bật nhưng vẫn thanh lịch, dễ dàng phối cùng quần suông hay chân váy để tạo nên bản phối nhẹ nhàng Ảnh: OZ Design House

Một bản phối vừa có sự trẻ trung, vừa mang nét vintage nhẹ nhàng. Set đồ linen với áo cánh dơi trễ vai chấm bi điểm họa tiết, kết hợp cùng quần ống rộng màu tím khoai môn mang đến cảm giác thanh thoát, nữ tính nhưng vẫn cực kỳ duyên dáng Ảnh: OZ Design House

Set đồ đi làm của bạn sẽ trở nên nhẹ mát và thoải mái hơn với combo áo sơ mi sát nách phối cùng quần ống rộng. Thiết kế tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật nhờ họa tiết kẻ ca rô, kết hợp với quần suông tạo cảm giác thanh thoát, năng động suốt cả ngày dài Ảnh: OZ Design House

Thêm sự tinh khôi với váy suông màu trắng cho những bữa tiệc hè. Thiết kế nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thu hút nhờ tông màu tươi sáng và phom váy bay mềm nữ tính. Chỉ cần kết hợp cùng một đôi xăng đan hay phụ kiện tối giản là đủ nổi bật giữa những buổi hẹn hò, tiệc tối hay những chuyến đi biển Ảnh: OZ Design House

Sự kết hợp nhẹ nhàng giữa áo sơ mi chấm bi trắng trên nền gam be và quần suông chất linen nâu beige tạo nên tổng thể thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn chứa đầy cảm giác mềm mại và thoải mái Ảnh: OZ Design House

Không đi theo những cấu trúc cứng nhắc, thiết kế linen khai thác cảm giác mềm mại trong chuyển động - nơi những lớp chất liệu nhẹ, bề mặt dịu êm và phom dáng thoải mái tạo nên diện mạo vừa tối giản vừa đầy khí chất Ảnh: Elise

Set đồ mang gam beige trung tính thanh lịch với áo sát nách draping xoắn nhẹ phần thân trước kết hợp quần suông tạo nên tổng thể mềm mại, phóng khoáng. Chất liệu bay nhẹ cùng phom dáng tối giản giúp bản phối vừa tôn dáng, vừa mang lại cảm giác thoáng mát Ảnh: Elise

Mỗi thiết kế từ vải linen đều mang vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch và dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, dạo phố đến những chuyến nghỉ dưỡng mùa hè.