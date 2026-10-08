Thổi làn gió quyến rũ vào sắc đỏ burgundy

Màu burgundy (đỏ rượu vang) là sự pha trộn tinh tế giữa sắc đỏ nồng nàn và ánh tím đằm thắm, mang đến cảm giác sang trọng, ấm áp nhưng không kém phần bí ẩn. Với khả năng tôn da vượt trội cùng tính ứng dụng linh hoạt, gam màu này đang thổi một làn gió đầy mê hoặc vào phong cách của phái đẹp trong mọi không gian từ công sở, dạo phố đến dạ tiệc.
Phong cách đời thường vốn quen thuộc với các gam màu trung tính sẽ ngay lập tức bừng sáng sức sống mới khi có sự xuất hiện của những chiếc áo khoác ngoài mang sắc đỏ rượu vang.
Một gợi ý chỉn chu và trang nhã hơn cho những ngày hơi se lạnh: áo khoác dạ tweed burgundy cài kín cúc, để lộ phần cổ áo và tay áo viền ren trắng tinh xảo bên trong. Sự kết hợp cùng quần tây ống suông màu trắng ngà tạo nên tổng thể hài hòa, tôn trọn nét đẹp dịu dàng.
Không chỉ hiện diện trong phong cách thường ngày hay thời trang mùa thu, bảng màu đỏ burgundy còn xuất hiện đầy nổi bật trong những thiết kế đầm dáng dài thướt tha cho những buổi tiệc xa hoa.
Sắc đỏ burgundy không hề bị "già dặn" nếu biết ứng dụng trên phụ kiện, mũ lưỡi trai đỏ burgundy sánh đôi cùng những item mang tinh thần trẻ trung như quần shorts, áo hai dây tạo nên bản phối đường phố đầy cá tính.