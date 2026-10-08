Thổi làn gió quyến rũ vào sắc đỏ burgundy

Màu burgundy (đỏ rượu vang) là sự pha trộn tinh tế giữa sắc đỏ nồng nàn và ánh tím đằm thắm, mang đến cảm giác sang trọng, ấm áp nhưng không kém phần bí ẩn. Với khả năng tôn da vượt trội cùng tính ứng dụng linh hoạt, gam màu này đang thổi một làn gió đầy mê hoặc vào phong cách của phái đẹp trong mọi không gian từ công sở, dạo phố đến dạ tiệc.

Phong cách đời thường vốn quen thuộc với các gam màu trung tính sẽ ngay lập tức bừng sáng sức sống mới khi có sự xuất hiện của những chiếc áo khoác ngoài mang sắc đỏ rượu vang.

Những set trang phục tông trầm dễ dàng mặc layer bên trong lớp áo dạ tweed sang trọng, quần shorts ôm dáng tôn lên đôi chân thon gọn ẢNH: @KIMEEHOUSE

Bản phối mùa thu nhẹ nhàng với áo cardigan len dệt kim màu burgundy khoác ngoài áo hai dây trắng ren, đi cùng quần shorts denim cạp cao vừa ấm áp, vừa đậm chất cá tính ẢNH: @_RIINNAXX_

Một gợi ý chỉn chu và trang nhã hơn cho những ngày hơi se lạnh: áo khoác dạ tweed burgundy cài kín cúc, để lộ phần cổ áo và tay áo viền ren trắng tinh xảo bên trong. Sự kết hợp cùng quần tây ống suông màu trắng ngà tạo nên tổng thể hài hòa, tôn trọn nét đẹp dịu dàng.

Tông màu đỏ rượu cực kỳ hòa hợp với trang sức ánh vàng gold, khuy áo mạ vàng kim hay dây xích lấp lánh, toát lên nét quý phái ẢNH: @KIMEEHOUSE

Bản phối giữa đỏ burgundy và sắc trắng luôn là công thức nâng tầm diện mạo một cách tự nhiên nhất. Thay vì gò bó trong những chiếc áo ôm, áo hai dây bèo nhún sánh đôi cùng quần shorts sáng màu tạo nên sự tương phản ấn tượng ẢNH: @KIMEEHOUSE

Không chỉ hiện diện trong phong cách thường ngày hay thời trang mùa thu, bảng màu đỏ burgundy còn xuất hiện đầy nổi bật trong những thiết kế đầm dáng dài thướt tha cho những buổi tiệc xa hoa.

Khi nhắc đến nét quyến rũ bất tận của màu burgundy, đầm yếm dạ hội dài thướt tha bằng lụa satin chính là món đồ có sức mê hoặc tuyệt đối trong các buổi dạ tiệc ẢNH: @_JULIA.HANN_

Thay vì khoác lên mình cả mảng màu lớn, việc biến tấu sắc đỏ rượu qua chiếc mũ lưỡi trai thể thao sẽ tạo nên cú va chạm thú vị giữa tinh thần đường phố bụi bặm và nét quyến rũ tiềm ẩn ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Sắc đỏ burgundy không hề bị "già dặn" nếu biết ứng dụng trên phụ kiện, mũ lưỡi trai đỏ burgundy sánh đôi cùng những item mang tinh thần trẻ trung như quần shorts, áo hai dây tạo nên bản phối đường phố đầy cá tính.