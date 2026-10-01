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    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Phong cách đời thường của Phương Khánh, Tiểu Vy

    Diệu Tú
    Diệu Tú
    Trút bỏ những bộ đầm dạ hội lộng lẫy trên thảm đỏ, phong cách đời thường của các người đẹp Việt Nam ngày càng hướng đến sự tinh tế và tính ứng dụng cao.

    Thay vì lạm dụng phụ kiện phô trương, Phương Khánh, Lương Thuỳ Linh, Tiểu VyPhương Anh đồng loạt chứng minh sức hút của xu hướng tối giản khi kết hợp trang phục cơ bản cùng trang sức sợi mảnh.

    Phương Khánh năng động nhưng không kém phần sang trọng

    Trong một buổi hẹn cà phê, hoa hậu Phương Khánh ưu tiên sự thoải mái với áo tank-top trắng và quần denim. Sự thông minh trong cách phối đồ thể hiện ở việc cô sử dụng bộ trang sức vàng hồng đính kim cương Chaumet làm điểm nhấn. Tông màu đỏ rực rỡ từ mặt dây chuyền không chỉ phá vỡ sự đơn điệu của tổng thể trắng - xanh mà còn tôn lên làn da sáng mịn màng.

    Phong cách đời thường của Phương Khánh, Tiểu Vy - Ảnh 1.

    Áo tank-top trắng và quần jeans là công thức dạo phố cơ bản mang lại vẻ ngoài năng động được Phương Khánh ứng dụng khéo léo

    ẢNH: NVCC

    Phong cách đời thường của Phương Khánh, Tiểu Vy - Ảnh 2.

    Mặt dây chuyền tông đỏ nổi bật trên nền tảng trang phục tối giản, mang lại nét chấm phá sang trọng mà không cần gắng gượng

    ẢNH: NVCC

    Lương Thuỳ Linh kiêu kỳ với trang phục ton-sur-ton

    Khác với vẻ năng động của Phương Khánh, Lương Thuỳ Linh xây dựng hình ảnh sắc sảo trong bộ trang phục trắng đồng điệu. Chiếc áo quây đính hoa 3D kết hợp cùng quần âu giúp người đẹp khoe trọn vóc dáng thanh mảnh. Nhằm tránh cảm giác rườm rà khi trang phục đã có chi tiết hoa to bản, cô tiết chế phụ kiện bằng việc chọn đồng hồ dây mảnh đính kim cương, mặt số xà cừ cùng dây chuyền nhỏ.

    Phong cách đời thường của Phương Khánh, Tiểu Vy - Ảnh 3.

    Chi tiết hoa 3D to bản trên áo quây cúp ngực giúp Lương Thuỳ Linh toát lên vẻ kiêu kỳ, thanh tao

    ẢNH: NVCC

    Phong cách đời thường của Phương Khánh, Tiểu Vy - Ảnh 4.

    Sự lựa chọn đồng hồ mặt xà cừ và trang sức sợi mảnh giúp cân bằng lại tổng thể, không gây cảm giác phô trương nhưng vẫn khẳng định được cá tính

    ẢNH: NVCC

    Tiểu Vy ngọt ngào cùng nghệ thuật phối lớp

    Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, hoa hậu Tiểu Vy chọn thiết kế cổ rộng tối màu để làm nổi bật vùng xương quai xanh. Cô áp dụng kỹ thuật phối lớp (layering) bằng cách kết hợp hai chiếc vòng cổ vàng hồng đính kim cương có độ dài khác nhau. Đây là bí quyết giúp phụ nữ Á Đông có làn da sáng tôn lên nét quyến rũ tự nhiên mà không tạo cảm giác nặng nề.

    Phong cách đời thường của Phương Khánh, Tiểu Vy - Ảnh 5.

    Thiết kế áo sát nách tối màu, khoét sâu vừa phải làm nổi bật vẻ đẹp mướt mát, trong trẻo tựa sương mai của Tiểu Vy

    ẢNH: NVCC

    Phong cách đời thường của Phương Khánh, Tiểu Vy - Ảnh 6.

    Kỹ thuật đeo chồng hai sợi dây chuyền sợi mảnh tạo ra sự tương tác ngọt ngào với ánh sáng, thu hút ánh nhìn vào khuôn cổ thanh mảnh

    ẢNH: NVCC

    Phương Anh duy trì phong thái nàng thơ

    Không nằm ngoài xu hướng, á hậu Phương Anh tiếp tục khẳng định gu thẩm mỹ thanh lịch qua thiết kế trơn mang tông màu trung tính của Chaumet. Sự kết hợp giữa chất liệu vải mềm mại có độ rũ và các món nữ trang sợi mảnh mang lại hiệu ứng bắt sáng nhẹ nhàng. Cách phối đồ này cho thấy một thiết kế trang sức chất lượng có thể linh hoạt chuyển đổi từ điểm nhấn của những sự kiện quan trọng thành món đồ quen thuộc trong nhịp sống đời thường.

    Phong cách đời thường của Phương Khánh, Tiểu Vy - Ảnh 7.

    Á hậu Phương Anh ghi điểm với chiếc váy trơn màu be nhã nhặn, toát lên vẻ đẹp tri thức và dịu dàng

    ẢNH: NVCC

    Phong cách đời thường của Phương Khánh, Tiểu Vy - Ảnh 8.

    Dây chuyền họa tiết hoa và chiếc đồng hồ thiết kế tinh giản là mảnh ghép hoàn thiện diện mạo rạng rỡ của người đẹp dưới nắng

    ẢNH: NVCC

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