Phong cách đời thường của Phương Khánh, Tiểu Vy

Thay vì lạm dụng phụ kiện phô trương, Phương Khánh, Lương Thuỳ Linh, Tiểu Vy và Phương Anh đồng loạt chứng minh sức hút của xu hướng tối giản khi kết hợp trang phục cơ bản cùng trang sức sợi mảnh.
Phương Khánh năng động nhưng không kém phần sang trọng
Trong một buổi hẹn cà phê, hoa hậu Phương Khánh ưu tiên sự thoải mái với áo tank-top trắng và quần denim. Sự thông minh trong cách phối đồ thể hiện ở việc cô sử dụng bộ trang sức vàng hồng đính kim cương Chaumet làm điểm nhấn. Tông màu đỏ rực rỡ từ mặt dây chuyền không chỉ phá vỡ sự đơn điệu của tổng thể trắng - xanh mà còn tôn lên làn da sáng mịn màng.
Lương Thuỳ Linh kiêu kỳ với trang phục ton-sur-ton
Khác với vẻ năng động của Phương Khánh, Lương Thuỳ Linh xây dựng hình ảnh sắc sảo trong bộ trang phục trắng đồng điệu. Chiếc áo quây đính hoa 3D kết hợp cùng quần âu giúp người đẹp khoe trọn vóc dáng thanh mảnh. Nhằm tránh cảm giác rườm rà khi trang phục đã có chi tiết hoa to bản, cô tiết chế phụ kiện bằng việc chọn đồng hồ dây mảnh đính kim cương, mặt số xà cừ cùng dây chuyền nhỏ.
Tiểu Vy ngọt ngào cùng nghệ thuật phối lớp
Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, hoa hậu Tiểu Vy chọn thiết kế cổ rộng tối màu để làm nổi bật vùng xương quai xanh. Cô áp dụng kỹ thuật phối lớp (layering) bằng cách kết hợp hai chiếc vòng cổ vàng hồng đính kim cương có độ dài khác nhau. Đây là bí quyết giúp phụ nữ Á Đông có làn da sáng tôn lên nét quyến rũ tự nhiên mà không tạo cảm giác nặng nề.
Phương Anh duy trì phong thái nàng thơ
Không nằm ngoài xu hướng, á hậu Phương Anh tiếp tục khẳng định gu thẩm mỹ thanh lịch qua thiết kế trơn mang tông màu trung tính của Chaumet. Sự kết hợp giữa chất liệu vải mềm mại có độ rũ và các món nữ trang sợi mảnh mang lại hiệu ứng bắt sáng nhẹ nhàng. Cách phối đồ này cho thấy một thiết kế trang sức chất lượng có thể linh hoạt chuyển đổi từ điểm nhấn của những sự kiện quan trọng thành món đồ quen thuộc trong nhịp sống đời thường.
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