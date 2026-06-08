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Hoa hậu Tiểu Vy tiết lộ mâu thuẫn trên phim trường
Video Giải trí

Hoa hậu Tiểu Vy tiết lộ mâu thuẫn trên phim trường

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/06/2026 08:30 GMT+7

Hoa hậu Tiểu Vy thừa nhận xảy ra bất đồng với bạn diễn Xuân An trong quá trình quay Ốc mượn hồn. Áp lực khi tìm cách thể hiện nhân vật cùng những cảm xúc tích tụ suốt thời gian dài khiến nàng hậu nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí bật khóc.

Trong buổi giao lưu cùng ê-kíp phim điện ảnh Ốc mượn hồn, Tiểu Vy lần đầu chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay phim, từ các cảnh quay vất vả đến những bất đồng với bạn diễn Xuân An khiến cô có lúc bật khóc.

Nàng hậu cho biết một trong những phân cảnh khó quên nhất là cảnh nhân vật bị trói giữa biển. Do thủy triều lên rất nhanh, ê-kíp phải tranh thủ ghi hình trong khoảng thời gian ngắn trước khi nước dâng. Tuy không gặp nhiều khó khăn về diễn xuất ở phân đoạn này, yếu tố thời tiết lại khiến việc quay trở nên đầy thử thách. Khi mực nước biển dâng quá nhanh trong lúc cô vẫn bị trói theo yêu cầu kịch bản, các thành viên trong đoàn phim phải nhanh chóng hỗ trợ và bế cô vào bờ để đảm bảo an toàn.

Tiểu Vy tiết lộ mâu thuẫn với bạn diễn

Bên cạnh đó, Tiểu Vy cũng tiết lộ cô và Xuân An từng gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng mối quan hệ của hai nhân vật. Trong phim, cô vào vai Ngọc, bạn gái lâu năm của nhân vật do Xuân An đảm nhận. Theo Tiểu Vy, để thể hiện được sự gắn bó của một cặp đôi yêu nhau trong thời gian dài, cả hai cần trao đổi rất nhiều về tâm lý và cách thể hiện.

Tiểu Vy tiết lộ mâu thuẫn trên phim trường khiến cô bật khóc - Ảnh 1.

Tiểu Vy và Xuân An từng trải qua giai đoạn khó kết nối khi đóng tình nhân trên màn ảnh

ẢNH: D.T

Tuy nhiên, tính cách ít nói của Xuân An khiến việc trao đổi ban đầu không diễn ra như mong muốn. Nàng hậu cho biết cô từng chủ động hỏi bạn diễn liệu còn điểm nào chưa ổn để cùng góp ý, điều chỉnh và tạo sự kết nối tốt hơn trên màn ảnh. Dù vậy, việc chưa tìm được tiếng nói chung trong một số đoạn khiến cô cảm thấy áp lực.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm trong thời gian đoàn phim ghi hình tại Phú Yên. Sau một ngày làm việc căng thẳng, Tiểu Vy đã bật khóc khi dùng bữa tối cùng dàn diễn viên. Cô thừa nhận thời điểm đó bản thân chịu nhiều áp lực vì mong muốn hoàn thành tốt vai diễn nhưng lại chưa tìm được sự kết nối như kỳ vọng với bạn diễn. May mắn là những khúc mắc sau đó nhanh chóng được các đồng nghiệp hỗ trợ giải quyết. Sau khi hiểu nhau hơn, cả hai đã thẳng thắn trao đổi để tìm tiếng nói chung trong công việc. Tiểu Vy tiết lộ Xuân An còn chủ động tặng cô một quả sầu riêng như lời làm hòa đầy hài hước. Từ đó, mối quan hệ giữa hai diễn viên trở nên thoải mái hơn, giúp họ phối hợp ăn ý trong những cảnh quay còn lại.

Nhìn lại hành trình thực hiện Ốc mượn hồn, Tiểu Vy cho rằng những áp lực, va chạm hay thử thách trên phim trường đều là trải nghiệm đáng nhớ, giúp cô trưởng thành hơn trong công việc diễn xuất và hiểu hơn về cách làm việc tập thể trong một dự án điện ảnh chuyên nghiệp.

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