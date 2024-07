Thời trang đen trắng cực linh hoạt, dễ mặc và dễ đẹp

Bất cứ khi nào bối rối trong việc chọn màu sắc để mặc cho những dịp quan trọng hoặc hằng ngày, hãy chọn trang phục đen trắng làm gam màu nền tảng cho bản phối. Dù là một chiếc váy dài, áo sơ mi lụa mềm tay bồng hay thiết kế đầm tiệc màu đen tối giản, bạn vẫn trở nên cuốn hút và đúng xu hướng thời trang.

Khám phá sự tinh tế mới mẻ với mẫu áo vest mang tên Holly làm từ chất liệu vải modal twill trắng. Thiết kế có phần cổ vest khía tạo cấu trúc mạnh mẽ, trang trí bằng nút kim loại to bản màu bạc mang đến vẻ ngoài sang trọng, cao cấp. Món đồ này có thể phối cùng chân váy dài mềm mại từ chiffon tạo nên sự tương phản mang nét quyến rũ mới cực kỳ lãng mạn DECODE HOUSE

Bạn luôn có thể chỉ chọn một trong hai màu sắc đen trắng để làm nên một bản phối hoàn chỉnh dù chọn trang phục liền thân như jumpsuit hay váy dài. Tuy nhiên lựa chọn kết hợp cả hai tông màu này vẫn mang tính linh hoạt, thú vị và tăng thêm sự trẻ trung.

Đầm midi màu trắng ngà phù hợp với quý cô muốn giấu những nét chưa hoàn hảo của bờ vai hay bắp tay. Thiết kế tay bồng ngắn, cổ chữ V làm tăng hiệu ứng gương mặt thon gọn thu hút LYP

Đầm ren màu ngà mềm mại với độ đàn hồi nhẹ nhàng, ôm sát cơ thể nhưng vẫn thoải mái và dễ chịu. Thoạt nhìn, quý cô sẽ bị thu hút bởi những đường ruffle chạy dọc cơ thể và chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn nét nữ tính tươi sáng khi mặc thử DECODE HOUSE

Chào mùa thu mát nhẹ dịu dàng cùng chiếc váy trắng thanh nhã kết hợp bèo nhún, tay phồng và xếp ly CECIL STUDIOS

Để trang phục đơn sắc không bị nhàm chán, chi tiết xếp nếp, nhún bèo, đường viền... thường được vận dụng linh hoạt trên mỗi phom dáng cụ thể.

Sắc trắng từ những góc nhìn và sắc thái khác biệt qua ý tưởng chân váy lụa phối áo vest dáng dài cổ chữ V/ áo kiểu cách điệu CECIL STUDIOS, DECODE HOUSE

Những cặp đôi áo và chân váy trên hai gam màu cổ điển trắng đen luôn hứa hẹn mang đến vẻ ngoài vừa thời thượng, thanh lịch và năng động. Vẻ ngoài thoải mái, tươi mới và giàu nữ tính nhưng vẫn nổi bật chính là hình ảnh mà trang phục tông trắng mang đến.

Dải lụa màu trắng vắt trên vai tạo điểm nhấn đắt giá cho đầm midi màu đen DECODE HOUSE

Trong xu thế tối giản đang lên ngôi, những bản phối gam màu trắng đen kinh điển được xem là tiên phong trong việc áp dụng xu hướng "less is more" mà nàng rất nên trải nghiệm. Đó có thể là những thiết kế "hai trong một", sử dụng chi tiết mang màu đối lập làm điểm nhấn cho trang phục đơn lẻ hoặc những bản phối kết hợp cặp đôi màu sắc tương phản này.

Chân váy trắng có sức hấp dẫn lớn với quý cô khi có thể kết hợp với mọi chiếc áo, đặc biệt hiệu quả khi tôn lên kiểu áo đẹp mà nàng yêu thích LYP

Bản phối trắng đen cuốn hút, linh hoạt và hack dáng hiệu quả cho mọi cô gái LYP