Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026

6 mẫu thiết kế du xuân được Hoa hậu Giáng My chưng diện dịp đầu năm Bính Ngọ 2026 cho thấy những xu hướng nổi bật của thời trang xuân - sự lên ngôi của họa tiết kể chuyện, phom dáng phóng khoáng, chất liệu cao cấp và cách thời trang Việt tiếp cận di sản bằng ngôn ngữ mới.
Từ áo dài đến dáng đầm suông oversized, váy bút chì tôn dáng đến mini dress có cấu trúc lạ mắt đều được thổi luồng gió sáng tạo mới thông qua các họa tiết mùa xuân như hoa bưởi ngát hương, hình ảnh linh vật ngựa của năm 2026.
Hoa hậu Giáng My tỏa sáng trong các thiết kế mùa xuân
Giáng My xuất hiện như hiện thân của vẻ đẹp thanh lịch, đằm thắm nhưng luôn thời thượng - một hình ảnh điển hình của người phụ nữ Việt bước qua thời gian với sự điềm tĩnh và khí chất riêng.
Thông qua các thiết kế mới, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng không chỉ lăng xê các họa tiết mùa xuân như hoa bưởi, linh vật năm Bính Ngọ mà còn mở ra không gian nơi thời trang là phương tiện lan tỏa tinh thần mùa xuân Việt Nam một cách sang trọng, đương đại và giàu tính biểu tượng.
Hoa bưởi, biểu tượng của mùa xuân và sự tinh khiết được thể hiện nhẹ nhàng trên chất liệu lụa cao cấp tạo nên vẻ đẹp kiêu sa không phô trương. Thiết kế phản ánh tinh thần thời trang mới: sang trọng đến từ cảm giác, chất liệu và tỷ lệ, không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.
Họa tiết chú ngựa Bính Ngọ trên nền vải áo dài organza hiện đại phối cùng quần nhung tạo nên sự đối thoại thú vị giữa truyền thống và đương đại. Sắc đỏ không chỉ mang ý nghĩa may mắn đầu năm mà còn bắt nhịp xu hướng màu sắc nổi bật của mùa lễ hội, giúp tà áo dài bước ra khỏi khuôn khổ nghi lễ để trở thành tuyên ngôn thời trang.
Giáng My không chỉ trình diễn mà sống cùng các thiết kế, để từng phom dáng, chất liệu và họa tiết tự nhiên tỏa sáng