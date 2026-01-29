  • An Giang
Thời trang 24/7

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026

Kim Ngọc
Kim Ngọc
29/01/2026 18:00 GMT+7

6 mẫu thiết kế du xuân được Hoa hậu Giáng My chưng diện dịp đầu năm Bính Ngọ 2026 cho thấy những xu hướng nổi bật của thời trang xuân - sự lên ngôi của họa tiết kể chuyện, phom dáng phóng khoáng, chất liệu cao cấp và cách thời trang Việt tiếp cận di sản bằng ngôn ngữ mới.

Từ áo dài đến dáng đầm suông oversized, váy bút chì tôn dáng đến mini dress có cấu trúc lạ mắt đều được thổi luồng gió sáng tạo mới thông qua các họa tiết mùa xuân như hoa bưởi ngát hương, hình ảnh linh vật ngựa của năm 2026.

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026- Ảnh 1.

Giáng My gợi ý 6 thiết kế họa tiết rực rỡ, tựa như một lời chào đầy cảm hứng đến năm Bính Ngọ

ẢNH: VUNGOC&SON

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026- Ảnh 2.

Váy bút chì họa tiết thể hiện xu hướng feminine tailoring đề cao phom dáng tôn hình thể và kỹ thuật cắt may chuẩn xác. Đây là sự lựa chọn dành cho người phụ nữ yêu sự sang trọng hiện đại, nơi nét nữ tính được thể hiện qua đường cắt, chất liệu cao cấp và sự tiết chế chi tiết, phù hợp với những dịp du xuân mang tính trang trọng

ẢNH: TIÊN NGUYỄN

Hoa hậu Giáng My tỏa sáng trong các thiết kế mùa xuân

Giáng My xuất hiện như hiện thân của vẻ đẹp thanh lịch, đằm thắm nhưng luôn thời thượng - một hình ảnh điển hình của người phụ nữ Việt bước qua thời gian với sự điềm tĩnh và khí chất riêng. 

Thông qua các thiết kế mới, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng không chỉ lăng xê các họa tiết mùa xuân như hoa bưởi, linh vật năm Bính Ngọ mà còn mở ra không gian nơi thời trang là phương tiện lan tỏa tinh thần mùa xuân Việt Nam một cách sang trọng, đương đại và giàu tính biểu tượng.

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026- Ảnh 3.

Váy lụa oversized họa tiết hoa bưởi đại diện cho xu hướng quiet luxury và soft volume phom dáng rộng nhưng được kiểm soát bằng kỹ thuật cắt may tinh tế

ẢNH: TIÊN NGUYỄN

Hoa bưởi, biểu tượng của mùa xuân và sự tinh khiết được thể hiện nhẹ nhàng trên chất liệu lụa cao cấp tạo nên vẻ đẹp kiêu sa không phô trương. Thiết kế phản ánh tinh thần thời trang mới: sang trọng đến từ cảm giác, chất liệu và tỷ lệ, không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026- Ảnh 4.

Mini dress mang tinh thần youthful chic, tối giản về cấu trúc nhưng nhấn mạnh vào tỷ lệ phom dáng và xử lý bề mặt, phù hợp với xu hướng thời trang trẻ trung, linh hoạt và giàu tính ứng dụng

ẢNH: VUNGOC&SON

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026- Ảnh 5.

Trên nền vải sắc tím nổi bật hình ảnh đôi ngựa hạnh phúc chào năm mới. Họa tiết Á Đông được xử lý theo tinh thần pop-art đương đại kết hợp phom dáng suông tối giản tạo nên sự cân bằng giữa tính quốc tế và chiều sâu văn hóa. Đây cũng là xu hướng nổi bật của mùa xuân: họa tiết lớn, rõ thông điệp nhưng được đặt trên cấu trúc gọn gàng, hiện đại

ẢNH: TIÊN NGUYỄN

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026- Ảnh 6.

Áo dài truyền thống được tái hiện trong tinh thần mới, phản ánh xu hướng heritage reimagined làm mới di sản

ẢNH: VUNGOC&SON

Họa tiết chú ngựa Bính Ngọ trên nền vải áo dài organza hiện đại phối cùng quần nhung tạo nên sự đối thoại thú vị giữa truyền thống và đương đại. Sắc đỏ không chỉ mang ý nghĩa may mắn đầu năm mà còn bắt nhịp xu hướng màu sắc nổi bật của mùa lễ hội, giúp tà áo dài bước ra khỏi khuôn khổ nghi lễ để trở thành tuyên ngôn thời trang.

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026- Ảnh 7.
Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026- Ảnh 8.

Giáng My không chỉ trình diễn mà sống cùng các thiết kế, để từng phom dáng, chất liệu và họa tiết tự nhiên tỏa sáng

ẢNH: TIÊN NGUYỄN

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026- Ảnh 9.

Thiết kế đầm suông hoa bưởi trên chất liệu tafeta thể hiện xu hướng minimal couture tối giản về phom dáng nhưng giàu giá trị chất liệu và kỹ thuật

ẢNH: VUNGOC&SON

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026- Ảnh 10.

Tafeta mang lại cấu trúc và độ đứng cần thiết, giúp thiết kế vừa giàu tính ứng dụng, vừa giữ được tinh thần couture đặc trưng, đồng thời khẳng định vai trò của chất liệu cao cấp trong việc định hình thẩm mỹ mùa xuân

ẢNH: VUNGOC&SON


