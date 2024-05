Thời trang 'second hand' ở Tokyo, Thượng Hải, mỏ vàng cho người mua quốc tế

Theo báo cáo bán lại năm 2024 của thredUP - cửa hàng ký gửi và tiết kiệm trực tuyến lớn nhất, thị trường thời trang "second hand" toàn cầu dự kiến sẽ đạt 350 tỉ USD vào năm 2028. Tại châu Á và Úc, thị trường đồ cũ được ghi nhận tăng trưởng nhanh hơn ba lần so với thị trường may mặc. Đáng chú ý, các thương hiệu lớn như Kate Spade, H&M, J. Crew và American Eagle đã khởi động lại chương trình bán lại vào năm 2023, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các tín đồ có mục tiêu tiết kiệm, kéo dài vòng đời của các mặt hàng xa xỉ.



Người tiêu dùng giàu có ngày càng thực tế

Từ lâu, việc sử dụng lại thời trang đã không còn gây e ngại, nhất là khi "cuộc cách mạng" thời trang bền vững đang ngày càng mạnh mẽ thì việc dùng lại đồ cũ lại càng được cổ vũ. Nó thậm chí được nâng tầm thành văn hóa tiêu dùng thời trang.

Luật nghiêm ngặt tới mức cực đoan của Nhật Bản về hàng giả, sự tân tiến trong công nghệ thông tin cùng hàng loạt quy trình thẩm định khắt khe khác xây dựng nên nhiều "biện pháp" xác thực nguồn, chất lượng hàng, đảm bảo ít rủi ro về hàng giả hoặc sản phẩm kém chất lượng, định vị Nhật Bản là nguồn cung cấp hàng hóa xa xỉ đã qua sử dụng rất đáng tin cậy JING DAILY

Trong số các thành phố châu Á, Tokyo đã phát triển thị trường đồ cũ sang trọng vượt tầm, cung cấp các loại đồ cũ không chỉ trong khu vực mà còn cho nhiều nơi trên thế giới. Cách làm độc đáo của người Nhật là tân trang và bán lại những món đồ đã qua sử dụng để thu hút khách du lịch nước ngoài đồng thời xuất khẩu mô hình kinh doanh của họ sang các nơi giàu có như Thượng Hải, Hồng Kông, Singapore.

Cũng như Tokyo, thị trường đồ cũ cao cấp của Trung Quốc với các đại diện như Thượng Hải, Hồng Kông… cũng bùng nổ mặc cho trước đây việc mua hàng cũ của Louis Vuitton, Rolex, Hermès, Prada hay Fendi không hề được tán thành. Bây giờ thì khác, người mua sắm ngày càng thực tế hơn.

Rolex Explorer I (Ref.114270) là một "case" điển hình. Nó được bán với giá khoảng 750.000 Yên đến 950.000 Yên ở Nhật Bản nhưng có giá từ 6.300 đến 8.500 USD ở các quốc gia khác. Bằng cách tung ra nhiều ưu đãi lớn mà nhiều mặt hàng xa xỉ cũ bán tại Nhật với mức giá chênh lệch lên đến hàng ngàn, chục ngàn USD thu hút người dân trên toàn thế giới

ANIMEIN JAPAN

Ở các "đại siêu thị" second hand, các tín đồ luôn có được những "phát hiện" độc đáo như túi Chanel, LV vượt thời gian hay những bộ váy quyến rũ lấy cảm hứng từ thập niên 50… Việc sở hữu một kho tàng hàng hóa xa xỉ đã qua sử dụng và các món đồ sưu tầm được bảo quản tốt trong những thập kỷ gần đây thực sự đã biến việc mua sắm tiết kiệm trở thành một hoạt động du lịch mới lạ không chỉ ở Nhật mà cả nơi họ xuất hàng đến ANIMEIN JAPAN

Đấu giá và các nền tảng trực tuyến làm phẳng không gian mua sắm

Trong khi một chiếc túi nylon Prada Messenger hoặc Fendi Baguette được bán với giá thấp hơn từ 30% - 40% trên các nền tảng bán lại so với các cửa hàng sang trọng, thì một số sản phẩm lại chứng kiến khoảng cách giá ngày càng xa hơn trong các cuộc bán hàng trực tuyến.

Các mô hình dịch vụ đấu giá ở Nhật (và sao chép đi các nước đối tác khác) rất đa dạng. Hoặc nó cho phép các nhà tái chế đăng ký và các chuyên gia mua hàng độc lập liệt kê các mặt hàng với phí niêm yết là 550 yên cho mỗi mặt hàng, mức hoa hồng 5% cho đồng hồ, trang sức và túi xách và 10% cho quần áo khi bán thành công.

Các mô hình mua bán đã nhấn mạnh sự nổi bật của Nhật Bản như một điểm đến đáng tin cậy và ưa thích của hàng hóa cao cấp đã qua sử dụng chất lượng cao, thu hút sự chú ý của người mua và nhà đầu tư quốc tế JING DAILY

Ở Nhật cũng có các cuộc đấu giá trực tuyến dành riêng cho các đại lý, thu hút hàng ngàn đại lý bán đồ cũ đăng ký. Trong nhiều cuộc, người ta liệt kê ra được hàng vài chục ngàn chiếc đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu, đạt tỷ lệ bán đấu giá cao - trên 90%. Đáng chú ý, khoảng 30% số tiền đấu giá đến từ người mua ở nước ngoài, trong đó gần một nửa đến từ châu Á... Ngoài sự tin cậy về chất lượng thì các hình thức bán hàng cũng góp phần định vị Nhật Bản (và các đối tác), gia tăng tiện ích, xóa nhòa ranh giới địa lý về mua bán.