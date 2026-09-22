Thời trang Việt tỏa sáng tại London Fashion Week

Trước London Fashion Week, 'Soramame' của Gracie Vân là đại diện duy nhất của thời trang Việt Nam xuất hiện tại Dubai Fashion Week.

Thiết kế của thương hiệu Việt trình diễn tại Tuần lễ thời trang London ẢNH: NTKCC

ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế cho biết Under Construction không nói về quần áo, mà nói về người mặc chúng, bắt nguồn từ những suy nghĩ ban đầu: “Không có một phiên bản nào hoàn chỉnh của chúng ta”.

Khi lớn lên, chúng ta không bỏ lại những phiên bản cũ mà mang theo chúng qua từng ký ức, trải nghiệm và thay đổi. Tuổi thơ vẫn nằm đâu đó trong sự trưởng thành; sự mềm mại vẫn tồn tại bên trong những điều ta học cách trở nên mạnh mẽ.

Như một bộ trang phục được dựng qua nhiều lớp, mỗi trải nghiệm đều để lại một dấu vết.

ẢNH: NTKCC

Trong Under Construction, quần áo thể thao chuyển thành trang phục dạ tiệc, sự bảo bọc trở thành nét thanh lịch, cái cũ hiện diện trong cái mới. Một bộ sưu tập về trạng thái không ngừng hình thành, bởi ta không bao giờ thật sự hoàn tất, ta chỉ không ngừng được xây nên.

Để đăng ký tổ chức exclusive show ở London Fashion Week, nhà mốt Việt phải nộp đơn và chứng minh với Hội đồng Thời Trang Anh rằng thương hiệu của mình đáp ứng được các tiêu chí về sáng tạo, chất lượng, khả năng sản xuất, sự độc đáo và tiềm năng quốc tế.

ẢNH: NTKCC

ẢNH: NTKCC

Ra mắt thương hiệu cách đây 13 năm, nhà thiết kế Gracie Vân cho biết Soramame có thể đi chậm hơn một chút so với thị thường do định hướng phát triển theo chiều sâu.

Cô nói: “Mỗi sản phẩm đều phải thể hiện sự chu đáo, lành nghề và quan tâm cảm nhận của khách hàng. Điều này giúp chúng tôi tự tin "chạm" được đến tín đồ thời trang ở những thị trường lâu đời và khắt khe nhất".

ẢNH: NTKCC

Năm 2026 đánh dấu một chương mới với sự ra mắt của nhận diện khác biệt mang tên Soramame13. Ngôn ngữ sáng tạo tiếp tục mang tinh thần không ngừng thay đổi, không ngừng trở thành. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của Under Construction.

Bên cạnh London Fashion Week, thương hiệu Việt cũng là đại diện duy nhất từ Việt Nam xuất hiện tại Dubai Fashion Week 2026. Nhà thiết kế mang BST Thu Đông 2026 -Giữa hai lần suy tưởng - đến với thị trường GCC (khối các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh).

Trước đó, Gracie Vân có kinh nghiệm tham gia những sân chơi ngoại quốc như Tuần lễ Thời trang Quốc tế Silk Road, Tuần lễ Thời trang Thái Lan, Tuần lễ Thời trang Singapore…

ẢNH: NTKCC

ẢNH: NTKCC

Gracie Vân từng sống và học tập tại Nhật Bản, sau đó theo học London College for Design & Fashion. Sự kết hợp giữa cảm hứng Nhật Bản và kiến thức chuyên môn, nền tảng kỹ thuật từ London đã giúp cô xây dựng phong cách thiết kế riêng, giàu tính nghệ thuật và gắn với triết lý nhân văn.

Nhà mốt hướng tới tinh thần đối thoại đa văn hóa, tôn vinh sự đa dạng, khuyến khích phụ nữ tự tin thể hiện bản sắc riêng.

Bên cạnh đó, đơn vị kiên trì theo đuổi triết lý "ethical slow fashion" - sản xuất có ý thức, sử dụng nguyên liệu một cách trách nhiệm và cam kết chất lượng, tôn trọng cả con người lẫn môi trường.