Chiếc váy đen xới lại nỗi đau Hoàng gia Anh

Bộ trang phục của sự tự tin và lòng kiêu hãnh

Chiếc váy "báo thù" đi vào lịch sử của Công nương Diana vừa chính thức được đưa ra trưng bày tại London (Anh) hôm 18.9 (giờ địa phương). Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày sau khi những tiết lộ mới về phản ứng của Vua Charles trước cái chết của vợ cũ bùng nổ trên truyền thông. Gần 30 năm trôi qua kể từ ngày Diana đi xa, bóng dáng của bà vẫn phủ một khoảng lặng dai dẳng lên gia đình hoàng gia.

Bộ trang phục này từ lâu đã trở thành biểu tượng cho vết rạn nứt sâu sắc giữa Charles và Diana trong thời kỳ hôn nhân tan vỡ đầu những năm 1990. Thời điểm đó, Diana bất ngờ xuất hiện trước công chúng trong chiếc váy lụa đen hở vai đầy táo bạo, ngay sau khi Charles công khai thừa nhận chuyện ngoại tình trên truyền hình.

Theo ghi nhận từ hãng tin Reuters, tuần này sóng gió hôn nhân của họ lại bị xới tung khi báo chí đăng tải các đoạn trích trong cuốn sách chuẩn bị xuất bản của Charles Spencer - em trai cố công nương. Trong đó, ông Spencer thẳng thắn cáo buộc Vua Charles đã "vô cùng vui mừng" ngay sau cái chết của Diana. Ngay lập tức, Cung điện Buckingham phản bác quyết liệt, cho rằng ký ức của tác giả đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự mất mát quá lớn.

Được đưa ra công chúng thông qua nhà đấu giá Sotheby’s ở London, chiếc váy đen mở màn cho chuyến trưng bày vòng quanh thế giới, dừng chân tại Hồng Kông, Geneva và New York. Điều này một lần nữa khẳng định sức hút vượt thời gian của cái tên Diana. Theo Reuters, chiếc váy sẽ bước vào phiên đấu giá chính thức vào tháng 12 tới, với giá khởi điểm từ 150.000 đến 300.000 USD (khoảng 3,9 đến 7,8 tỉ đồng).

Nhân viên nhà Sotheby's chỉnh sửa "chiếc váy báo thù" của Công nương Diana trước khi mang ra đấu giá tại London (Anh) Ảnh: Reuters

Lần xuất hiện của Diana năm 1994 trong bộ trang phục ấy được xem như một tuyên ngôn về sức hút cá nhân. Bị tổn thương bởi mối quan hệ ngoài luồng của chồng, Công nương Diana quyết định chọn bộ váy mà bà từng cất kỹ trong tủ vì cho rằng quá gợi cảm. Trả lời Reuters, bà Morgane Halimi, Trưởng bộ phận Túi xách và Thời trang toàn cầu tại Sotheby’s, chia sẻ: "Chúng ta có thể hình dung ra buổi tối hôm đó, cô ấy đã phải đắn đo giữa việc có nên đi hay không và mặc gì. Cuối cùng, cô ấy chọn khoác lên mình bộ đồ giúp bản thân trông xinh đẹp và quyền lực nhất. Đó là câu chuyện của sự tự tin, lòng kiêu hãnh chứ không đơn thuần là sự trả thù tiêu cực. Cô ấy muốn khẳng định: Đây là cuộc sống của tôi và tôi phải tự đứng lên bảo vệ mình".

Công nương Diana 'sẽ không bao giờ bị lãng quên'

Khi dòng người đổ về Sotheby’s ngày một đông, những cáo buộc từ ông Spencer cũng tràn ngập trên các trang nhất báo chí, sóng phát thanh và các cuộc trò chuyện ở quán rượu khắp nước Anh. Reuters nhận định, điều này vô tình đặt ra thách thức không nhỏ cho vị vua 77 tuổi, người dường như không thể rũ bỏ hoàn toàn quá khứ trong cuộc hôn nhân đầy rạn nứt năm xưa.

"Mọi người đều yêu quý cô ấy, nên câu chuyện về cô ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên", bà Merete Lund Jensen (54 tuổi), một y tá nhi khoa, chia sẻ với Reuters. Không chỉ nổi tiếng bởi gu ăn mặc tinh tế, Diana còn đi vào lòng người nhờ sự mộc mạc, gần gũi. Hình ảnh bà thoải mái trò chuyện cùng người vô gia cư, bệnh nhân AIDS hay trẻ em trong bệnh viện hoàn toàn đối lập với phong thái trang trọng, khoảng cách của Vua Charles.

Công nương Diana qua đời năm 1997 trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc tại Paris khi mới 36 tuổi, để lại hai Hoàng tử William và Harry. Nhìn lại thời điểm đó, cái chết của bà từng đẩy Hoàng gia Anh vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Sự lạnh lùng ban đầu của hoàng gia trái ngược hẳn với nỗi đau thương bao trùm cả nước, buộc họ phải thay đổi cách ứng xử trước công chúng.