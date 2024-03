Thương hiệu túi xách Ther Gab: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt

Biểu trưng cho tinh thần sáng tạo không giới hạn, gu thẩm mỹ tinh tế và những giá trị truyền thống vô giá, mỗi chiếc túi xách Ther Gab chứa đựng những câu chuyện ý nghĩa được lấy cảm hứng từ trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam.

Xuất phát từ niềm đam mê thời trang và kinh nghiệm quốc tế dày dặn, lấy cảm hứng từ kho tàng di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, bốn bạn trẻ Việt đã sáng tạo và viết nên giấc mơ về thương hiệu túi xách thời trang nổi tiếng, mang đẳng cấp quốc tế.

Mỗi chiếc túi là "đại sứ" văn hóa

Mỗi sản phẩm Ther Gab có thể dẫn dắt tín đồ thời trang khám phá vẻ đẹp quyến rũ của đất nước, con người Việt Nam với những thông điệp ẩn dụ độc đáo, được truyền tải một cách tinh tế và sống động thông qua kiểu dáng thiết kế, gam màu, chất liệu và cả tên gọi thuần Việt được đặt cho từng dòng sản phẩm.

Nếu như mẫu Túi của Tấm và túi Ba Gang dẫn dắt chị em vào thế giới của những chuyện cổ tích thần bí; thì mẫu túi Bánh Giầy tròn trịa lại gửi trao thông điệp bình an, may mắn từ trong truyền thuyết của người Việt. Trong khi đó, những cô nàng sở hữu chiếc túi Vỏ Sò thanh lịch lại có thể tự do mơ về những vùng biển xanh cát trắng nên thơ. Ngoài ra, với mẫu túi xách Hạt Đậu, hoặc phiên bản đặc biệt Hạt Đậu hồng sẽ nhắc nhở các nàng về tiềm năng vô hạn của bản thân, rằng mỗi người đều sở hữu sức mạnh riêng, có thể "đâm chồi" vươn mình mạnh mẽ, tỏa sáng như những đóa hoa rực rỡ.

Ther Gab đã viết lên câu chuyện mơ ước của người Việt thông qua những chiếc túi xách độc đáo, như những "đại sứ" góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đến với thế giới. Đồng thời đây còn món phụ kiện hoàn hảo, giúp mỗi người phụ nữ thể hiện tuyên ngôn về bản thân, và mang đến niềm tự hào cho cứ ai được sở hữu.

Nhóm sáng lập Ther Gab muốn lan tỏa tình yêu văn hóa Việt qua túi xách

Ther Gab - sản phẩm từ tài năng, trí tuệ của người Việt trẻ

Tất cả các sản phẩm của Ther Gab đều được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam thông qua tài năng sáng tạo của người trẻ năng động, và những đôi bàn tay tài hoa, khéo léo của người nghệ nhân cần mẫn, tràn đầy tâm huyết.

Không chỉ sử dụng những chất liệu cao cấp như da Cleo, microfiber... để đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền chắc, dễ vệ sinh và an toàn đối với sức khỏe người sử dụng; túi xách Ther Gab còn được chăm chút cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ. Mỗi đường may trên túi xách phải đảm bảo độ chắc chắn, hoàn hảo; dây quai túi được đan thủ công tỉ mỉ và nhãn hiệu được ẩn đi một cách tinh tế...

Ther Gab tự thiết kế và sản xuất toàn bộ các dòng túi của mình ở Việt Nam

Chính vì vậy, bên cạnh giá trị thời trang và thẩm mỹ, khoác lên mình chiếc túi xách Ther Gab còn là sự thể hiện niềm trân quý đối với công sức và giá trị lao động của những nghệ nhân chân chính. Tuy nhiên, điều thú vị nhất là một chiếc túi xách với chất lượng quốc tế như Ther Gab lại có giá thành dao động chỉ từ 550.000 VNĐ - 750.000 VNĐ. Chính điều này mang đến cơ hội tuyệt vời cho bất kể cô nàng nào, dù là sinh viên, người đi làm, những quý cô thời thượng... với mức thu nhập khác nhau đều có cơ hội được trải nghiệm.

Ther Gab muốn sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng giá thành nội địa

Đặc biệt, khi mua sản phẩm của Ther Gab một phần doanh thu của mỗi chiếc túi bán ra sẽ được gửi đến Làng trẻ em SOS Việt Nam hằng tháng như lời cam kết sẻ chia trách nhiệm cộng đồng của thương hiệu, và là lời tri ân gửi đến quý khách hàng.

Ther Gab thương hiệu túi xách do bốn bạn trẻ Việt Nam sáng lập và phát triển từ năm 2022. Các sản phẩm của Ther Gab có mẫu mã đa dạng, thiết kế trendy, dẫn đầu xu hướng, sử dụng chất liệu cao cấp và có tính thẩm mỹ cao phù hợp với cả đối tượng khách trong nước và quốc tế. Các dòng sản phẩm tiêu biểu của Ther Gab hiện có thể kể như: Bánh Giầy, Vỏ Sò, Hạt Đậu, Ba Gang, Túi của Tấm. Ther Gab vẫn đang đều đặn thiết kế và "cho ra lò" các mẫu túi mới. Hiện nay, Ther Gab không chỉ khẳng định được uy tín tại thị trường thời trang túi xách trong nước mà còn mang lại niềm tự hào cho thời trang Việt Nam khi vươn ra quốc tế và chinh phục thành công thị trường Singapore. Hàng chục ngàn chiếc túi xách Ther Gab đã được bán ra và được đông đảo chị em phụ nữ Việt Nam và ngoại quốc yêu thích và tin dùng trong những năm qua. http://www.thergab.com