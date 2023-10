'Tiên dược' botox, những điều bạn cần biết trước khi tiêm botox thẩm mỹ

Nếu bạn hiện đang ở trên con thuyền "tò mò", bạn đã đến đúng nơi. Bởi vì bất chấp sự phổ biến của botox, vẫn có sự nhầm lẫn giữa các khách hàng ở những điều cơ bản về botox, đó là lý do chúng tôi có bài viết này.

Botox có tác dụng gì

Botox là tên thương hiệu của một loại thuốc được FDA chấp thuận có tên là độc tố botulinum (còn gọi là thuốc ức chế thần kinh) nhanh chóng trở thành một cái tên quen thuộc trong nhiều năm. Botox có tác dụng gì? Nó tạm thời "đóng băng" các cơ trên khuôn mặt của bạn để giúp làm mờ các đường nhăn, vết chân chim và đường trán.

Một khách hàng đang chuẩn bị làm đẹp bởi botox tại TMV Mykii

Nghe qua có vẻ căng thẳng và mạo hiểm, nhưng botox thực sự là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để giảm thiểu nếp nhăn. Nếu bạn là fans của làm đẹp, mỹ phẩm chắc hẳn bạn biết đến cô nàng beauty blogger Hannah Olala ở Sài Gòn, một nữ livestream cực khủng về các loại mỹ phẩm cho da, nhưng cô nàng cũng "thú nhận" sử dụng tiêm botox để xóa nếp nhăn nơi đuôi mắt và rãnh má. Lauren Balsamo - Phó Giám đốc phụ trách chuyên mục sắc đẹp của Cosmopolitan cũng bật mí: Tôi đã tiêm botox ít nhất 12 lần trong đời, tôi thích nó! Bởi tôi thực sự thấy tác dụng của nó.

Botox hoạt động như thế nào?

Botox hoạt động bằng cách tạm thời chặn các tín hiệu thần kinh đến cơ mặt của bạn, ngăn chúng co lại. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại VTM Vanity cho biết: “Bằng cách giảm những cơn co thắt đó, vùng da phía trên cơ vẫn mịn màng”. Nghe có vẻ dữ dội nhưng hãy yên tâm, botox chỉ hoạt động trên một vùng nhỏ được tiêm, vì vậy không phải một mũi tiêm duy nhất sẽ tắt các tín hiệu thần kinh trên toàn bộ khuôn mặt hoặc cơ thể bạn.



Nữ khách hàng với khuôn mặt trẻ trung, không còn nếp nhăn nơi miệng và đuôi mắt sau khi sử dụng phương pháp làm đẹp botox

Botox có xóa được mọi nếp nhăn không?

Thực tế có hai loại nếp nhăn trên cơ thể bạn: nếp nhăn động và nếp nhăn tĩnh. Nếp nhăn động: nếp nhăn xuất hiện do các chuyển động lặp đi lặp lại (ví dụ: vết chân chim do nheo mắt, nếp nhăn khi cười hoặc nếp nhăn trên trán do nhướng mày). Nếp nhăn tĩnh: nếp nhăn hình thành vĩnh viễn khi chúng ta mất đi collagen và đàn hồi theo thời gian, ngoài ra hãy nghĩ đến các nếp nhăn quanh cổ, nếp nhăn ở cánh tay, ngang má và quanh miệng). Chuyên gia da liễu Quỳnh Dao (Acclear skin care) cho biết: "Botox hoạt động tốt nhất trên các nếp nhăn động, như nếp nhăn quanh trán và mắt, nhưng ngay cả những nếp nhăn tĩnh có thể nhìn thấy khi bạn không di chuyển khuôn mặt cũng sẽ có sự cải thiện đáng kể khi sử dụng botox".

Kỹ thuật viên đang vệ sinh da mặt, chuẩn bị làm đẹp cho khách bằng phương pháp botox tại BVTM Đông Á

Chi phí sử dụng dịch vụ botox?

Chi phí của Botox phụ thuộc vào một số yếu tố khác nhau, bao gồm nơi bạn sống, số lượng đơn vị botox bạn nhận được và vùng bạn sẽ tiêm vào mặt (các vùng nhỏ hơn sẽ có chi phí ít hơn). Nếu bạn sử dung dịch vụ từ một bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ PTTM có kinh nghiệm được hội đồng chứng nhận, bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn so với việc đến một trung tâm y tế. Điều này giải thích cho lý do, người tiêm càng có nhiều kiến thức chuyên môn, họ sẽ càng tính nhiều tiền hơn cho dịch vụ của mình.

Bác sỹ đang hướng dẫn kỹ thuật về phương pháp tiêm botox ở những vị tri trên khuôn mặt nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng

Tiêm botox cho trán giá bao nhiêu?

"Nếu bạn trả tiền cho mỗi vùng, việc tiêm botox vào trán sẽ có giá từ 7 triệu đồng ở mức thấp và lên tới 14- 15 triệu đồng lên ở mức cao. Hầu hầu hết người trưởng thành đều chọn dịch vụ làm đẹp bằng botox trên trán để điều trị nếp nhăn và thường chọn tiêm thêm ở vùng mi mắt (vùng giữa hai mắt dễ xuất hiện nếp nhăn như số 11)", bác sĩ người Hàn quốc của TMV MyKii chia sẻ với PV.

Botox lần đầu duy trì được bao lâu?

Trung bình, botox có tác dụng kéo dài từ ba đến năm tháng. Bác sỹ da liễu của TMV Vanity cho biết. Hầu hết bệnh nhân quay trở lại sau mỗi bốn tháng để duy trì kết quả của họ. Ông cũng lưu ý rằng bạn càng tiêm nhiều thì hiệu quả sẽ càng kéo dài. “Bạn muốn đặt lịch điều trị tiếp theo trước khi lần điều trị trước đó hết tác dụng, nếu không bạn sẽ mất tác dụng phòng ngừa của botox, đặc biệt là trong việc cải thiện các nếp nhăn tĩnh”. Xét về giá trị, botox ở trán và vùng mắt sẽ có xu hướng kéo dài đủ bốn tháng nhưng cũng có người chỉ kéo dài tối đa ba tháng.



Botox mất bao lâu để phát huy tác dụng?

Lưu ý quan trọng là Botox không có tác dụng ngay lập tức. Botox mất khoảng năm ngày để bắt đầu phát huy tác dụng sau khi được tiêm, vì vậy nếu bạn đang thử botox cho một sự kiện lớn hoặc dịp đặc biệt, hãy đảm bảo đặt lịch hẹn trước một hoặc hai tuần chứ không phải ngày hôm trước.



Một trong những tác dụng phụ tiềm ẩn nghiêm trọng hơn là sụp mí mắt, có thể xảy ra nếu botox lan rộng

Tác dụng phụ của botox là gì?

Nhìn chung, botox cực kỳ an toàn và thường không có tác dụng phụ. Bạn có thể nhận thấy một vết bầm nhỏ ở nơi được tiêm nhưng vết bầm này sẽ biến mất sau một hoặc hai ngày. Cũng không có "thời gian nghỉ dưỡng", nghĩa là làn da của bạn sẽ trông hoàn toàn ổn sau khi sử dụng phương pháp làm đẹp này, ngoại trừ một vài vết đỏ nhỏ từ nơi bạn được tiêm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là botox hoàn toàn không có rủi ro. Một trong những tác dụng phụ tiềm ẩn nghiêm trọng hơn là sụp mí mắt, có thể xảy ra nếu botox lan rộng (thường là do bạn nằm xuống hoặc ngủ trưa quá sớm sau khi tiêm) hoặc nếu bác sĩ tiêm botox quá gần cơ làm nâng cơ lên mắt (mặc dù các bác sĩ có kinh nghiệm sẽ biết khu vực nào cần tránh). May mắn thay, nó không phải là vĩnh viễn và vấn đề có thể được điều trị tạm thời bằng thuốc nhỏ mắt theo toa trước khi tự khỏi sau một vài tuần.

Botox có đáng giá không?

Botox cực phù hợp với những ai có làn da có nhiều khuyết điểm, quá nhạy cảm để dung nạp các loại kem và phương pháp điều trị chống lão hóa khác. Nhìn chung, bất kỳ tác dụng phụ không mong muốn nào của botox thường không phải do bản thân botox mà là do người tiêm, đây là một lý do khác để tránh các spa "mờ ám" vẫn quảng cáo ầm ầm trên mạng. Vì vậy hãy chọn đúng địa chỉ để làm đẹp, hãy nhớ rằng bạn không chỉ trả tiền cho sản phẩm mà còn cho trải nghiệm của người tiêm. Giống như mọi thứ trong cuộc sống, khi nói đến botox, bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với số tiền bỏ ra.

"Việc tiêm botox như là một loạt các cú véo sắc bén, ngắn gọn, và bạn có thể tiêm kem gây tê. Và toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chóng, quá trình tiêm botox của tôi chỉ mất tổng cộng chưa đầy hai phút" - khách hàng TQC chia sẻ.

Botox có đau không

Chị Trần Quế Chi, khách hàng quen thuộc của TMV Mykii cho hay: "Nó thực sự có cảm giác như một cú véo nhẹ!. Việc tiêm botox là một loạt các cú véo sắc bén, ngắn gọn, và bạn có thể tiêm kem gây tê. Trước khi bạn kịp nhận ra rằng khuôn mặt của mình đang bị kim đâm liên tục thì mọi việc đã xong. Tôi đã tiêm Botox ở trán và quanh mắt được 5 năm rồi và tôi luôn hài lòng với kết quả đạt được".

Bài viết có sự tư vấn chuyên môn và hình ảnh cho phép của các bác sĩ thẩm mỹ tại Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á, Viện thẩm mỹ MyKii, chuyên gia da liễu Quỳnh Giao (Trung tâm chăm sóc da Acclear), Viện thẩm mỹ MyKii, Viện thẩm mỹ Vanity