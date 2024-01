Từng "phá đảo" màn ảnh châu Á qua bộ phim truyền hình đình đám She Was Pretty vào năm 2015, Go Joon Hee gây sốt bởi sở hữu gu thời trang sang chảnh, gương mặt góc cạnh lạnh lùng cùng kiểu tóc ngắn độc lạ không lẫn vào đâu được. Từ sau khi nổi tiếng, Joon Hee vẫn trung thành với mái tóc tém, cô chỉ biến tấu một chút bằng cách làm phồng và uốn xoăn nhẹ nhàng