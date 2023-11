Nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đến TP.HCM biểu diễn 'Hò Dô'

Tempest là một nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc, được thành lập vào tháng 3.2022, trực thuộc Công ty Yuehua Entertainment - nơi quản lý các nghệ sĩ Choi Ye-na, Cho Seung-youn, Everglow, nam diễn viên Lee Do-hyun. Tên gọi Tempest của nhóm có nghĩa là "cơn bão mạnh", với ý nghĩa nhóm sẽ "càn quét" ngành công nghiệp âm nhạc với năng lượng mạnh mẽ và màn trình diễn bùng nổ.



Sau hơn 1 năm ra mắt, Tempest đã giới thiệu được 4 EP và phát hành đĩa đơn đầu tiên vào tháng 9 vừa qua. Trong đó, EP đầu tay của nhóm - It's me, It's we được Billboard lựa chọn là 1 trong 25 album K-pop tiêu biểu năm 2022. Nhóm cũng gặt hái một số thành tích như chiến thắng cúp tân binh, nhóm nhạc mới, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022…

Tempest gồm 7 thành viên: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae. Đặc biệt, thành viên Habin đảm nhận vai trò là người hát/vũ đạo dẫn dắt (lead vocalist và lead dancer) của nhóm là người Việt. Anh tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp Khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Trường ĐH Thương mại Hà Nội.

Thành viên người Việt - Hanbin BTC

Hanbin hiện là một thành viên sở hữu khá nhiều fan, đặc biệt là người hâm mộ Việt. Anh tích cực quảng bá văn hóa, hình ảnh và ngôn ngữ VN đến khán giả toàn cầu qua những chia sẻ về loạt ảnh chụp phong cảnh, đường phố thủ đô Hà Nội lên tài khoản fan cafe của nhóm, tích cực sử dụng tiếng Việt trong các hoạt động của nhóm, cũng như trên sân khấu các lễ trao giải...

Được xem là "đại tiệc" của Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò Dô, HOZO Super Fest 2023 đã công bố những nghệ sĩ biểu diễn chính của 3 đêm diễn, là: Binz ngày 22.12, Tempest ngày 23.12 và DJ Don Diablo ngày 24.12, lần lượt diễn ra tại công viên Lam Sơn (Q.1) và phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi (Q.1, TP.HCM).