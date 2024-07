"Tôi muốn lấy lại bộ ngực trước khi sinh của mình. Có thể được không? Có một số vùng trên cơ thể mà tôi biết sẽ không bao giờ trở lại như cũ sau khi sinh con. Bụng của tôi, ngay từ đầu, đã căng ra để chứa một em bé có kích thước tối đa bằng quả dưa hấu, vì vậy sau khi sinh tôi bị da thừa, lỏng lẻo trên bụng. Nhưng có một phần cơ thể mà tôi chưa sẵn sàng để chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ như vậy, đó là bộ ngực của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngực của mình đã trải qua sự thay đổi đáng kể như bụng". Đó là tâm sự của một phụ nữ trẻ 33 tuổi khi tới Viện thẩm mỹ Kim Anh với mong muốn "đại tu" lại vòng 1, nơi mà trước đây đã từng khiến cô rất tự hào.

Kích thước cúp ngực tăng lên là một trong những thay đổi về thể chất được biết đến nhiều nhất trong quá trình mang thai và cơ thể sau sinh của bạn, khi ngực của bạn tràn đầy sữa

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Văn Cường giải thích: “Trong thời kỳ mang thai, bộ ngực trải qua những thay đổi đáng kể. Để chuẩn bị cho con bú, ngực trở nên tròn trịa hơn và các tuyến vú trở nên phì đại vì ngực ngày càng tăng kích thước nên lớp da bên trên bị căng ra và thường thì các mạch máu trở nên căng cứng và lộ rõ hơn”.

Sự căng thẳng thêm của việc cho con bú trên mô cũng có tác dụng. “Sau khi cho con bú, có một quá trình được gọi là sự co lại sau tiết sữa. Các mô tuyến giảm đi, do đó bạn sẽ mất đi thể tích của ngực. Đáng tiếc là da mất đi độ co giãn đàn hồi nên không thể căng ra và che đi độ chùng đó. Bộ khung giữ ngực của bạn, các dây chằng treo cũng đã bị giãn ra và bị phá hủy khá nhiều, nên chúng cũng không thể giữ được ngực của bạn nữa”. Theo nhiều chuyên gia, máy hút sữa cũng được cho là có ảnh hưởng đến mức độ chảy xệ của ngực.



Lấy lại bộ ngực trước khi sinh bằng… phẫu thuật?

Đối với những người có bộ ngực bị "suy kiệt" sau sinh, phẫu thuật là con đường tốt nhất

Giống như bất kỳ biện pháp can thiệp phẫu thuật nào, đó là một cam kết trọn đời cần phải chuẩn bị rất nhiều, bạn cần chắc chắn, đặc biệt là sau khi sinh, rằng bạn thực sự dành cho mình đủ thời gian để hồi phục và bạn có sự hỗ trợ phù hợp tại chỗ. Cần có rất nhiều động viên về mặt tinh thần. "Nhiều phụ nữ quyết định đợi cho đến khi họ đã có gia đình trọn vẹn rồi mới phẫu thuật, điều này sẽ gây gián đoạn lớn cho cuộc sống. Tuy nhiên, không có gì để nói rằng phẫu thuật ngực sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hoặc việc cho con bú trong tương lai và không có kết quả tiêu cực nào đối với việc mang thai sau đó", bác sĩ thẩm mỹ của Viện thẩm mĩ La Ratio cho biết.

Sau khi sinh con, ngực thường trải qua một số thay đổi và không phải tất cả chúng đều như mong muốn

Cho con bú có thể khiến da ngực bạn bị chảy xệ và căng ra. Núm vú đã từng hướng lên trên có thể bắt đầu hướng xuống dưới, khiến ngực của bạn trở thành hình nón. Bạn thậm chí có thể mất thể tích ngực khi ngừng cho con bú. Sự co rút rõ ràng này có thể gây khó chịu nếu bạn đã quen với việc có bộ ngực đầy đặn hơn khi cho con bú. Mong muốn lấy lại cơ thể trước khi sinh có thể rất mạnh mẽ. Tập thể dục có thể giúp khôi phục lại một số hình dạng và thể tích cho phần còn lại của cơ thể, nhưng bạn có thể thấy rằng điều này không ảnh hưởng đến ngực của mình. Nếu bạn muốn ngực của mình trở lại trạng thái ban đầu thì có thể cần phải thực hiện phẫu thuật. May mắn thay, có nhiều ca phẫu thuật có thể giúp bạn lấy lại vóc dáng trước khi sinh.

Nếu bạn không muốn cấy ghép thì cấy mỡ tự thân là một lựa chọn khác

"Rất nhiều phụ nữ tăng cân một chút sau khi sinh, vì vậy thực sự cấy mỡ là một giải pháp thực tế để thay đổi một cách rất tinh tế bất kỳ chỗ phình cứng đầu nào mà bạn không thể loại bỏ bằng chế độ ăn kiêng và tập thể dục. Nó mang lại hiệu ứng mềm mại, êm dịu đáng yêu. Tôi nghĩ mọi người cũng thích nó vì nó không phải là bộ phận cấy ghép từ nước ngoài mà nó sử dụng 'nguồn lực' của chính bạn. Hiệu ứng tổng thể là tự nhiên đến đáng kinh ngạc, điều mà tôi nghĩ là điều mọi người đều mong muốn", bác sĩ của Viện thẩm mỹ La Ratio cung cấp.

Các lựa chọn không phẫu thuật cho bộ ngực sau khi sinh

Có những lựa chọn không phẫu thuật khác, đặc biệt nếu bạn có kích thước cúp ngực nhỏ hơn. Chuyên gia trị liệu thẩm mỹ cấp cao tại Viện thẩm mỹ La Ratio giải thích: “Đối với những bộ ngực chảy xệ hoặc xẹp xuống sau khi cho con bú, đặc biệt đối với những phụ nữ có dấu hiệu chảy xệ tối thiểu và ngực nhỏ hơn, Laser Erbium YAG có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Phương pháp điều trị không xâm lấn này có tác dụng kỳ diệu bằng cách nâng và làm săn chắc vùng da xung quanh mô vú với việc làm nóng nhẹ để tạo ra phản ứng nhiệt. Quá trình này kích thích sản xuất collagen và khuyến khích làm săn chắc da, giúp ngực săn chắc hơn, nâng cao hơn. Một lựa chọn tương tự là Morpheus8 giúp kích thích sản xuất collagen thông qua phương pháp lăn kim vi điểm ở khu vực đó. Bản chất phân đoạn của công nghệ có nghĩa là các mô xung quanh vẫn không bị tổn hại, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và sự khó chịu. Mặc dù Morpheus 8 có thể mang lại kết quả ấn tượng nhưng có thể cần phải thực hiện nhiều phiên điều trị để đạt được kết quả tối ưu”.

Ngực chảy xệ hoặc nhăn nheo, da nhăn nheo do căng và co lại cũng là một mối lo ngại chung khác. Một bác sĩ thẩm mỹ của Viện thẩm mỹ Kim Anh đưa ra phương pháp điều trị bằng tia laser và tiêm đặc trưng của mình cho vấn đề này: “Tôi sử dụng kết hợp tia laser xâm lấn và tiêm polynucleotide cho vùng ngực để giảm bất kỳ đường nhăn mới nào được tạo ra do ngực chảy xệ và nó cũng có thể nhắm đến các vết rạn da”. Bởi vì không có quy trình nào trong số này hoạt động trực tiếp với mô vú nên không có lo ngại nào về việc cho con bú trong tương lai, nghĩa là chúng an toàn khi thực hiện giữa các trẻ em.

Tập thể dục có cải thiện được ngực sau sinh không?

Mặc dù không phải là giải pháp an toàn nhưng việc tập thể dục tất nhiên có thể góp phần giúp bạn lấy lại vóc dáng trước khi sinh. Mặc dù nó không làm tăng khối lượng nhưng việc rèn luyện sức đề kháng có thể tăng cường sức mạnh cho ngực và cải thiện tư thế của bạn. Huấn luyện viên cá nhân Victoria Long chia sẻ: “Khách hàng của tôi lo lắng nhất về việc ngực bị xẹp xuống sau khi cho con bú. Một điều mà tôi đặc biệt khuyến khích là sử dụng các bài tập rèn luyện sức đề kháng để giúp xây dựng lại cơ trong và xung quanh ngực nhằm giúp nâng cơ vùng đó. Bên dưới ngực của bạn là hai cơ ngực quan trọng: cơ ngực chính, chạy từ xương ức lên đến cánh tay và cổ; và cơ ngực phụ, giúp kết nối xương sườn của bạn với xương bả vai. Tập trung vào việc tăng cường sức mạnh của hai cơ này là chìa khóa để lấy lại hình dáng của bộ ngực ”. HLV khuyên bạn nên tập tạ ngực, chống đẩy và bay tạ nghiêng để tăng cường sức mạnh cho vùng này.

Một nghiên cứu gần đây khẳng định rằng cơ thể phụ nữ phải mất hai năm để hồi phục hoàn toàn sau khi sinh con, nhưng riêng phần bụng và bộ ngực thì khó trở về hình dáng ban đầu. Với suy nghĩ này, bác sĩ Nguyễn Văn Cường lưu ý rằng mức độ chấp nhận là quan trọng. “Hãy đón nhận sự thay đổi, việc mong đợi có một cặp ngực giống hệt nhau là điều không thực tế. Đó là một trận chiến mà bạn sẽ không bao giờ thắng. Bạn đã trải qua quá trình biến đổi đáng kinh ngạc nhất để trở thành một người mẹ, trưởng thành và nuôi dưỡng một cuộc sống mới bằng cơ thể mình, ai thực sự quan tâm nếu ngực của bạn trông khác đi?".