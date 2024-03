Tới Quảng Nam chơi hè này, tham khảo ngay các điểm nghỉ dưỡng sau

Le Domaine De Tam Hai Resort

Le Domaine De Tam Hai, tựa như một ốc đảo yên bình tọa lạc trên đảo Tam Hải, là điểm đến hài hòa cho những ai mong muốn thoát khỏi nhịp sống hối hả. Khu nghỉ dưỡng này cung cấp dịch vụ đưa đón bằng tàu cao tốc riêng, đưa bạn đến một thế giới riêng biệt, nơi thời gian như ngừng trôi. Bước vào nơi đây, bạn sẽ được chào đón bởi vẻ đẹp yên bình khi trải nghiệm tại khu vườn nhiệt đới cùng với không gian nghỉ ngơi được trang bị đầy đủ tiện nghi, tạo nên một kỷ niệm nghỉ dưỡng đích thực và độc đáo.

Pixabay

Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam

Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam là biểu tượng của sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa truyền thống và nét hiện đại, mang đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và ấn tượng. Tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Tam Kỳ, nơi đây thuận tiện cho việc khám phá vẻ đẹp và văn hóa phong phú của Quảng Nam với các tiện nghi cao cấp, dịch vụ chuyên nghiệp và không gian ấm cúng.

Pixabay

Khu nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hải Hội An

Four Seasons The Nam Hải, Hội An, không chỉ là một khu nghỉ dưỡng sang trọng mà còn là một thiên đường bình yên nằm ngay trên bãi biển tuyệt đẹp của Hội An. Đây là nơi mà kiến trúc tinh tế hòa quyện cùng với vẻ đẹp tự nhiên của biển cả, tạo nên một khung cảnh lý tưởng cho kỳ nghỉ dưỡng. Các villa sang trọng với hồ bơi riêng và dịch vụ đẳng cấp quốc tế đảm bảo mang lại cho du khách một trải nghiệm nghỉ dưỡng không thể quên.

Freepik

Khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An

TUI Blue Nam Hội An, nằm trên bãi biển Tam Tiến mênh mông với bờ cát trắng mịn, là điểm đến cho du khách mong muốn trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa địa phương. Khu nghỉ dưỡng này không chỉ gần gũi với thiên nhiên qua thiết kế sử dụng vật liệu thân thiện môi trường như tre và nứa mà còn mang lại sự tiện nghi hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Tại đây, bạn có thể thả mình vào không gian yên bình, tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đích thực, xa rời sự ồn ào và nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày.

Envato

Khu nghỉ dưỡng Shilla Monogram Quảng Nam Đà Nẵng

Shilla Monogram Quảng Nam Đà Nẵng, nằm gọn giữa eo biển và bờ cát vàng của miền Trung, là sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam, mang lại cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và độc đáo. Với vị trí nằm ngay địa phận giữa Quảng Nam - Đà Nẵng và gần biển, khu nghỉ dưỡng không chỉ cung cấp các tiện nghi cao cấp như hồ bơi vô cực, Jacuzzi, khu xông hơi mà còn mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức ẩm thực đặc sắc tại ba nhà hàng và thư giãn với những ly cocktail tại Pool Bar. Đây chắc chắn là điểm đến cho một kỳ nghỉ thú vị và thư giãn.

Envato

Qua danh sách top 5 địa điểm nghỉ dưỡng tại Quảng Nam, hy vọng bạn sẽ tìm thấy điểm dừng chân cho chuyến đi của mình. Quảng Nam không chỉ mang lại cho du khách những trải nghiệm văn hóa phong phú mà còn là nơi nghỉ dưỡng sang trọng, đáp ứng mọi nhu cầu từ thư giãn đến khám phá. Hãy để những kỳ nghỉ tại đây trở thành những kỷ niệm đẹp, đánh dấu những trải nghiệm đáng giá trong cuộc sống của bạn.





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên