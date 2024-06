Top 10 miếng dán mụn hiệu quả, bạn nhất định phải thử

Sử dụng miếng dán trị mụn là một xu hướng làm đẹp mới được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Top 10 miếng dán mụn dưới đây được các biên tập viên sắc đẹp của tạp chí Glamour bình chọn từ trải nghiệm cá nhân kết hợp ý kiến từ các ngôi sao trên mạng xã hội.

Sau miếng dán mụn hình mặt cười, miếng dán hình ngôi sao được cho là có độ bám dính tốt hơn Starface

Hiệu quả của miếng dán mụn

"Miếng dán trị mụn tựa như miếng băng dính cá nhân cỡ nhỏ được đặt lên trên các nốt mụn để thúc đẩy chúng tiến triển nhanh nhất. Những miếng dán chứa hydrocolloid giúp hút độ ẩm ra khỏi vùng da bên dưới, một số chứa benzoyl peroxide và/ hoặc a xít salicylic là những thành phần trị mụn cổ điển giúp tẩy tế bào chết bên dưới mụn", tiến sĩ, bác sĩ da liễu Adarsh Vijay Mudgil, người sáng lập Mudgil Dermatology tại New York, Mỹ cho biết.

Hero Cosmetics

1. Miếng dán trị mụn bằng a xít salicylic



Miếng dán trị mụn của Peace Out được rất nhiều người yêu thích vì hiệu quả nhanh. Tiến sĩ Mudgil nói những miếng dán này chứa a xít salicylic và retinol, có tác dụng làm khô mụn rất tốt. Nhà sáng tạo nội dung Matt Woodcox cho rằng những miếng sticker trị mụn này không chỉ loại bỏ mụn mà còn đảm bảo vùng da bị mụn được chữa lành và không để lại những tổn thương.

2. Miếng dán trị mụn trong suốt hydrocolloid

Miếng dán trị mụn mạnh mẽ của Hero Cosmetics được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị những loại mụn "cứng đầu" nhất. Thành phần chính có trong miếng dán là hydrocolloid có tác dụng hút mủ và kháng viêm, giúp diệt khuẩn, kích thích quá trình lành mụn và giảm thiểu sự xuất hiện của vết thâm. Từ trải nghiệm cá nhân, cộng tác viên làm đẹp Bella Cacciatore cho biết miếng dán nằm yên tại chỗ và không bị xê dịch. Chúng hút hết cặn bẩn và làm phẳng nốt mụn chỉ sau một đêm.

Miếng dán trong suốt chứa các thành phần đặc trị mụn ZitSticka

3. Miếng dán trị mụn nang và mụn nội tiết ZitSticka

Những nốt mụn nằm sâu dưới da, gây ra đau đớn nhưng bạn khó có thể chạm vào hoặc sờ thấy chúng. Những loại mụn nang, mụn bọc do nội tiết tố thường xuất hiện ít ngày trước chu kỳ kinh nguyệt.

Nhiều người dùng trên Reddit giới thiệu về ZitSticka, một loại miếng dán trị mụn nang và mụn nội tiết hiệu quả ZitSticka

4. Miếng dán trị mụn thịnh hành

Miếng dán mụn ưa thích của biên tập viên Jake Henry Smith là Starface với hình ngôi sao nhỏ xinh xắn có thể thu nhỏ đốm mụn nhanh chóng. Chúng có chứa hydrocoloid có tác dụng hút chất lỏng gây viêm từ mụn, a xít salicylic là hoạt chất ngăn chặn mụn và chữa lành vết thâm nhanh hơn bằng cách làm thông thoáng các tuyến bã nhờn sâu bên trong lỗ chân lông. Hình ngôi sao của miếng dán cho phép chúng bám vào da hiệu quả hơn hình tròn.

Miếng dán mụn hình ngôi sao được Jake Henry Smith xem như một món "phụ kiện" Glamour

5. Miếng dán ngừa mụn trứng cá



Jessica Siskin, nhà sáng tạo nội dung và tác giả sách Treat Yourself!: How to Make 93 Ridiculously Fun No-Bake Crispy Rice Treats, nhận xét những miếng dán mụn của Peter Thomas Roth khiến những nốt mụn biến mất "từ trong trứng nước" nếu chúng chưa vỡ. Loại miếng dán này cũng có giá thành đắt hơn các miếng dán trị mụn phổ thông nhưng rất hiệu quả khi có thể ngăn mụn trứng cá phát triển.

Glamour

6. Miếng dán K-Beauty

Có giá cả phải chăng nhưng miếng dán mụn K-beauty lại có được sự đa dạng về kích cỡ (miếng nhỏ dành cho mụn ẩn nhỏ, miếng lớn dành cho mụn nang). Những miếng dán mỏng chứa hydrocolloid hoạt động mạnh mẽ để hút cặn bẩn khỏi các nốt mụn đang sưng đỏ và đặc biệt hiệu quả với mụn đã vỡ.

7. Miếng dán mụn tốt nhất cho tình trạng viêm

Loại miếng dán mụn của Some By Mi có đính những chiếc ghim siêu nhỏ có độ dày bằng 1/7 sợi tóc, được phủ một hỗn hợp mạnh gồm a xít salicylic, cica, a xít hyaluronic và niacinamide. Các hoạt chất này giúp giảm bã nhờn, giữ cho da đủ nước và qua đó giảm nhanh tình trạng mụn.

SOME BY MI

8. Miếng dán trị mụn cho da nhạy cảm

Ngôi sao TikTok, Tefi Pessoa giới thiệu loại miếng dán trị mụn dành cho da nhạy cảm của Rael Beauty, không bị bong ra và làm cho các nốt mụn trở nên "vô hình". TikToker này thậm chí đã dán chúng lên mặt khi đến hồ bơi và không ai nhận ra điều đó.

9. Miếng dán trị mụn đa năng

Lý tưởng cho các loại mụn ở mọi hình dạng, kích cỡ và mọi nơi trên khuôn mặt của bạn chính là loại miếng dán đa năng Zit Zapper của Fazit. Thương hiệu này cung cấp sản phẩm là các miếng dán được thiết kế cho các vùng khác nhau trên gương mặt, bao gồm trán, cằm, hai má và mũi.

Glamour

10. Miếng dán trị sẹo

Nếu có lo lắng về sẹo sau trị mụn, bạn có thể tin tưởng ở Deep Vita C Patch của Medicube. Miếng dán này thích hợp ở thời điểm đốm mụn đang lành và sắp hình thành các đốm đen. Chúng được pha trộn với hỗn hợp giàu vitamin của a xít ascorbic, niacinamide và glutathione để điều trị tình trạng tăng sắc tố và làm dịu vết đỏ, tác dụng của miếng dán này giống một loại serum vitamin C siêu đậm đặc giúp làm mờ vết mụn nhanh hơn.