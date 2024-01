Top 5 món ăn không thể bỏ qua khi ghé thăm New York

Pizza New York: Hương vị không thể chối từ

Pizza New York, một món ăn không thể bỏ qua khi đặt chân đến thành phố này, mang hương vị độc đáo kết hợp từ nền ẩm thực Ý. Nguyên liệu phong phú từ hải sản, thịt lợn, đến thịt bò, kết hợp với lớp phô mai mềm mịn trên bề mặt. Đặc biệt, vỏ bánh được nướng trong lò gạch cũ, mang đến hương thơm nồng nàn khó cưỡng. Pizza có thể được thưởng thức theo miếng hoặc gấp đôi, phù hợp với sở thích của từng người.

Envato

Pastrami on rye: Bánh mì kẹp thịt đậm chất New York

Pastrami on rye, một loại bánh mì sandwich cổ điển và nổi tiếng ở New York, là lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ ai muốn khám phá ẩm thực địa phương. Đặc biệt phổ biến trong cộng đồng Do Thái, món này là sự kết hợp hài hòa của thịt bò ngâm muối, tỏi, tiêu và rau mùi. Thưởng thức Pastrami on rye trong không gian xanh của các công viên ở New York mang lại trải nghiệm ẩm thực độc đáo và gần gũi, khó quên cho du khách.

Freepik

Hot dog: Biểu tượng của đường phố New York

Hot dog, biểu tượng ẩm thực của đường phố New York, là món ăn không thể thiếu trong bất kỳ chuyến thăm nào tới thành phố này. Được phục vụ nóng hổi trong bánh mì mềm, kèm theo các loại topping như mustard, ketchup, cà chua, hành tây, và dưa chua, mỗi chiếc hot dog mang đậm hương vị đặc trưng của New York. Dễ dàng tìm thấy tại các xe bán hàng rong, hot dog đã trở thành một phần không thể tách rời của văn hóa ẩm thực đường phố sôi động ở New York.

Envato

Ngô Mỹ nướng: Hương vị kích thích vị giác

Món ngô Mỹ nướng là một phần không thể thiếu trong danh sách ẩm thực phải thử khi đến New York. Nổi tiếng với hương vị ngô đặc trưng, món này được yêu thích không chỉ bởi người dân địa phương mà còn bởi du khách. Ngô được nướng chín tới, rồi phủ bột ớt, chanh và pho mát cotija,... tạo nên một hương vị độc đáo và khó quên. Với giá khoảng 3 USD (khoảng hơn 73.000 đồng), ngô Mỹ nướng là lựa chọn hoàn hảo cho một bữa ăn nhẹ ngon miệng.

Pixabay

Bánh Knish: Món ăn tráng miệng nổi bật tại New York

Knish, một loại bánh truyền thống từ Đông Âu, đã trở thành một phần của nền ẩm thực đa dạng tại New York. Thường được chiên hoặc nướng, Knish được làm từ khoai tây nghiền, hỗn hợp dưa cải, hành tây, phô mai, bột mì, thịt xay... Tại một số nơi, nó còn được bổ sung thêm đậu đen, khoai lang, đậu hủ, hoa quả và rau bina. Với hình dạng đa dạng từ tròn, vuông đến chữ nhật, Knish là món ăn nhẹ lý tưởng để thưởng thức trên con đường Brooklyn.

Envato

New York, với sự phong phú và đa dạng của ẩm thực, luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá và thưởng thức các món ăn ngon. Từ pizza đến ngô Mỹ nướng, mỗi món ăn không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện văn hóa độc đáo, mang lại cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực khó quên tại trái tim của Mỹ.





