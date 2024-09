Trải nghiệm lưu trú tại những khách sạn sang trọng này khi đến New Delhi

Để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn tại thành phố này, bạn nên khám phá những khách sạn nổi tiếng dưới đây. Mỗi khách sạn đều mang đến không gian nghỉ dưỡng đặc biệt và dịch vụ chất lượng, phù hợp với nhu cầu của mọi du khách.

Red Fox by Lemon Tree Hotels

Red Fox by Lemon Tree Hotels nằm gần sân bay Delhi, là lựa chọn dành cho những du khách tìm kiếm sự tiện nghi và thoải mái. Khách sạn có các phòng nghỉ được thiết kế hiện đại, trang bị đầy đủ tiện nghi, cùng với dịch vụ chuyên nghiệp và thân thiện. Ngoài ra, Red Fox còn có nhà hàng phục vụ đa dạng món ăn từ Á đến Âu, đáp ứng nhu cầu ẩm thực của mọi du khách. Đây là điểm dừng chân phù hợp cho cả chuyến công tác lẫn kỳ nghỉ thư giãn.

ẢNH: PIXABAY

Ibis New Delhi Aerocity



Ibis New Delhi Aerocity là một khách sạn hiện đại, tọa lạc tại khu vực sôi động Aerocity, chỉ cách sân bay quốc tế vài phút di chuyển. Khách sạn cung cấp phòng nghỉ tiện nghi với phong cách trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, mang lại cảm giác thoải mái cho du khách. Ibis còn có nhà hàng phục vụ buffet quốc tế, quầy bar và các tiện ích khác như phòng gym, hồ bơi. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tận hưởng sự tiện lợi và phong cách sống hiện đại tại New Delhi.

ẢNH: ENVATO

Lemon Tree Premier



Lemon Tree Premier là một trong những khách sạn cao cấp tại New Delhi, nổi bật với thiết kế tinh tế và dịch vụ đẳng cấp. Khách sạn mang đến trải nghiệm lưu trú đầy phong cách với các phòng nghỉ rộng rãi, trang bị nội thất sang trọng và tầm nhìn đẹp. Lemon Tree Premier còn có hồ bơi ngoài trời, phòng tập thể dục và spa, mang đến không gian thư giãn tuyệt vời cho du khách. Đây là một trong những địa điểm phù hợp để nghỉ dưỡng và tận hưởng những phút giây thoải mái khi đến thăm New Delhi.

ẢNH: PIXABAY

The Lalit New Delhi



The Lalit New Delhi là một khách sạn 5 sao đẳng cấp tọa lạc tại trung tâm thành phố, mang đến sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Khách sạn có hơn 400 phòng nghỉ cao cấp, được thiết kế theo phong cách sang trọng, cùng với các tiện ích đa dạng như nhà hàng, quầy bar, spa và hồ bơi. The Lalit còn nổi bật với khu vực tổ chức sự kiện rộng lớn, thích hợp cho các cuộc họp, hội nghị hoặc tiệc cưới. Đây là điểm dừng chân tuyệt vời cho du khách khi đến thăm New Delhi.

ẢNH: ENVATO

Hyatt Regency Delhi



Hyatt Regency Delhi là một trong những khách sạn hàng đầu tại New Delhi, nổi tiếng với dịch vụ đẳng cấp và kiến trúc sang trọng. Khách sạn cung cấp các phòng nghỉ tiện nghi, rộng rãi với tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố. Hyatt Regency còn có nhiều lựa chọn ẩm thực từ các nhà hàng cao cấp, quầy bar, khu vực spa hiện đại và hồ bơi ngoài trời. Đây là nơi ấn tượng để thư giãn và tận hưởng không gian sang trọng, thích hợp cho cả du khách quốc tế và người dân địa phương.

ẢNH: PIXABAY

Việc lựa chọn một khách sạn phù hợp khi du lịch New Delhi sẽ góp phần tạo nên một hành trình trọn vẹn và đáng nhớ. Các khách sạn kể trên không chỉ mang đến dịch vụ đẳng cấp mà còn giúp bạn cảm nhận được sự hiếu khách và nét đặc trưng văn hóa của thành phố. Hãy để mỗi trải nghiệm lưu trú tại đây trở thành một phần của những kỷ niệm khó quên, để bạn thêm yêu mến và muốn trở lại New Delhi nhiều lần hơn nữa.

